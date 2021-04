Němci se skutečně vrací k motoru, který dráždí EU, otázkou ale zůstává, kde vlastně před 7 hodinami | Petr Miler

Zprvu to vypadalo jako jasná věc, pak se ale situace začala komplikovat. Ani manažer značky si nebyl jistý, jak vše dopadne, teď už příběh návratu motoru V12 má rozuzlení. Otázkou ale zůstává, pro koho vlastně.

Mercedes minulý rok odhalil nový Maybach třídy S, tedy vrcholnou verzi nové generace svého vrcholného sedanu. A je to znovu něco. Auto vizuálně opulentní, technicky vytříbené a moderní elektronikou vyšperkované je jedním z nepochybných vrcholů současné automobilové produkce, a to nakonec i mechanicky.

Automobilka v úvodní tiskové zprávě avizovala příchod verze S650, tedy varianty s 630koňovým motorem 6,0 V12 biturbo, který má svůj výkon posílat na zadní, možná ale nakonec i na všechna kola. Firma už sice dříve uvedla, že s dvanáctiválci skončila, právě Maybach ale měl být jedinou výjimkou. Kde je tedy problém? Že od té doby o něm bylo ticho po pěšině.

Němci jako by nevěděli, kudy dál. Automobilka při premiéře nového Maybachu S o verzi 650 nezavadila slovem a i pozdější vyjádření k ní odmítla. Koert Groeneveld, šéf globální komunikace produktů a technologií Daimleru, pak pro BNR National Auto Show řekl jen, že jde o „složitý příběh”, který má co do činění hlavně s evropskými regulacemi. Šestilitrový dvanáctiválec bude mít vždy velmi vysoké emise CO2 a když se objeví v jakémkoli novém modelu EU, to samozřejmě dráždí.

Nyní jsme o půl roku dál a o Mercedesu-Maybach S650 stále není ani slechu. S videm je to ale lepší - Mercedes tento týden slaví stoleté výročí zrodu Maybachu a v tiskových materiálech k tomu uvolněných ukázala oslavnou fotku nové generace vrcholné třídy S s plaketkou V12 boku. Je tedy zřejmé, že dvanáctiválec se vrátil a s ohledem na jeho prezentaci je prakticky jisté, že se bude i prodávat, přesto je otázkou, zda EU nebude dráždit jen nepřímo.

Groeneveld totiž řekl, že Daimler chce být do roku 2039 „klimaticky neutrální” a přes veškeré snahy o zachování luxusu to může zabránit tomu, aby se verze S650 prodávala v EU. Jinými slovy - automobilka může tuto variantu nabídnout třeba jen v Rusku, na Blízkém východě či v USA, kde se na podobné motory netváří kysele. Na další informace si musíme počkat, tak či onak ale buďme rádi, že Němci tento majestátní motor stále nezavrhli zcela.

Mercedes-Maybach S650 s motorem V12 zjevně existuje, teď je jen otázkou, zda bude nabízen i v EU, neboť Brusel takové jednotky velmi dráždí. Foto: Mercedes-Maybach



Mercedes-Maybach třídy S na fotkách z loňské premiéry. Foto: Mercedes-Maybach

Zdroje: Mercedes-Benz, BNR National Auto Show

Petr Miler