Mercedesu zjevně teče do bot, v problémech prodává i své „rodinné stříbro"

Německá automobilka se tváří, že nemá větší potíže, její poslední krok ale naznačuje pravý opak. Když je ochotna rozprodat dekády budovanou síť vlastních showroomů za relativně nevýznamné peníze, je to vážné.

Poslední léta lze v automobilovém světě označit za éru turbulentních změn. Do propadliště dějin míří zejména dieselové motory, které svého času poháněly více než 50 procent v Evropě prodávaných nových aut. Stačil však skandál Volkswagenu a oblíbený pohon má po pár letech problém oslovit polovinu někdejších kupců. „Lidový vůz“ byl ale jen špičkou ledovce. Kromě této automobilky vypadlo velké množství dieselových kostlivců také na Mercedes-Benz, který zametání stop přišlo též na velké peníze.

Třícípá hvězda se navíc rozhodla investovat nemalé miliardy do elektromobility, a to v podstatě jen proto, aby příliš nepřekračovala limity flotilových emisí CO2, nikoli proto, že by lidé po elektrických autech ve větší míře toužili. Je tedy pochopitelné, že její finanční situace není nejrůžovější, přesto nás zaskočila zpráva, že automobilka přistoupila k opravdu bezprecedentnímu kroku.

Mercedes totiž hodlá prodat 25 svých vlastních evropských dealerství a servisních center, která lze považovat za její rodinné stříbro. Německá automobilka je tedy jejich přímým majitelem a provozovatelem, něco jako Tesla v případě svých zastoupení. Navzdory této spojitosti ale chce showroomy v Belgii, Británii a Španělsku prodat, a to i s personálem.

Potenciální kupci tak musí třícípé hvězdě garantovat, že zhruba 2 800 lidí neskončí na ulici. Mercedes přitom chce tímto způsobem do firemní kasy získat až 1 miliardu Eur (cca 25,5 mld. Kč), což může znít jako velké peníze. Když si ale uvědomíme, jaké sumy může spolykat vývoj jednoho nového modelu, pokuta za trochu vyšší než povolené flotilové emise CO2 nebo ztrátový prodej určitého vozu, jde o částku, která se může v účetnictví Mercedesu ztratit jako kapka v moři.

I na tom je vidět, jak špatně na tom musí Mercedes být a jak moc se obává dalších let, alespoň z hlediska své evropské existence. Nyní si může vybrat leda to, zda bude se ziskem prodávat konvenční vozy, které ale budou spojené s extrémními pokutami odváděnými EU za nadlimitní emise CO2. Nebo bude rovnou se ztrátou vyrábět a prodávat elektrifikované vozy pokutami nezatížené, ale lidmi nechtěné. Je to potenciálně bezvýchodná situace a třícípá hvězda to očividně ví.

Jsme tedy zvědavi, co se bude dít dál. Situace automobilek přes někdy oficiálně deklarovanou pohodu evidentně není jednoduchá a ve snaze zachránit samotné podnikání se uchylují i k takovým krokům, jako nyní Mercedes.

Mercedes chce prodejem dealerství získat peníze i zredukovat náklady. Jeho krok nejlépe ukazuje, v jak složité situaci musí být. Ilustrační oto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

