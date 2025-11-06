Mercedes se zpožděním začal prodávat nové CLA i se spalovacími motory. Tristní techniku z Číny doprovází ještě tristnější ceny
Petr ProkopecNěmci zjevně dál zkouší, co zákazníci ještě snesou, neboť tohle je další mimořádně nepřesvědčivá nabídka. I pokud přejdete diskutabilní vzhled a fakt, že v útrobách vozu pracuje nezajímavá a jistě levně nakoupená čínská technika, dostane vás jeho cena.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Mercedes se zpožděním začal prodávat nové CLA i se spalovacími motory. Tristní techniku z Číny doprovází ještě tristnější ceny
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Němci zjevně dál zkouší, co zákazníci ještě snesou, neboť tohle je další mimořádně nepřesvědčivá nabídka. I pokud přejdete diskutabilní vzhled a fakt, že v útrobách vozu pracuje nezajímavá a jistě levně nakoupená čínská technika, dostane vás jeho cena.
Novému Mercedesu CLA je velmi těžké přijít na chuť. V prvé řadě se totiž musíte popasovat s designem, který není dvakrát přitažlivý. Stojí za tím mimo jiné lišta nad čelní maskou, díky které vůz působí, že ještě jeden spolknul. Uznáváme však, že podobně jako u „bobřích zubů“ některých nových BMW se na to dá zvyknout. Spíš než to tak větším problémem bylo, co jste dosud dostávali za přídí - CLA totiž dosud bylo k mání jen s čistě elektrickým pohonem, s nímž vůz i úplně oholený a s nijakou baterkou startuje na 1 189 430 Kč.
Až se zpožděním začala třícípá hvězda prodávat také spalovací provedení, které se dočkalo v Číně vyráběné jedna-pětky od společnosti Horse Powertrain. V základu tato jednotka nabízí 136 koní, k nimž se přidává 20 elektrických kobyl mild-hybridního systému. Stovku tak má CLA 180 s pohonem předních kol zdolat za 8,8 sekundy, zatímco jeho spotřeba byla vyčíslena na 4,9 l/100 km. I se směšnou 43litrovou (!, Škoda 105 měla 38 litrů...) nádrží se tedy dostane na jedno natankování mnohem dále než jeho elektrický příbuzný, oproti kterému je také levnější, ovšem jen o fous.
Ceny spalovacích variant totiž startují na 1 118 400 Kč, tedy jen o nějakých 81 tisíc korun níž. To je opravdu dramatický nárůst proti ještě nedávné minulosti, kdy jste základní CLA mohli koupit hluboko pod 1 milionem korun. Ostatně pod tuto metu se vešla i varianta Shooting Brake, a to i s některou z vyšších motorizací. Mercedes tedy u nové generace přikročil k dramatickému zdražení, které se značce nemusí vyplatit - s ohledem na onen design totiž potřebuje klienty spíš lákat než odrazovat vším ostatním.
Kolegové z Auto Bildu měli možnost vyzkoušet předprodukční provedení, u kterého hlásili dobrou souhru spalovací a elektrické části pohonného ústrojí, což ale zrovna u takto „málo elektrických” verzí není velká výzva. Nutno však dodat, že už šlo o verzi CLA 220 s výkonem 190 spalovacích a 30 elektrických koní. Za tu je třeba vysázet nejméně 1 234 200 Kč. Stále navíc v tu chvíli disponujete pohonem předních kol, čtyřkolka je o dalších 60 tisíc korun dražší. A pod kapotou máte pořád nijak zajímavý čínský čtyřválec o nezajímavém objemu.
I Němci tak už vraští čelo nad cenovou politikou Mercedesu, zvlášť když značka za nemalé peníze dodává laciněji působící a hlavně prostorově spíše omezený interiér. Počítat je třeba také s vyšší jízdní pozicí, která není tak úplně v souladu se sportovně laděnou karoserií. Nezdá se tedy, že by se z nového CLA stal prodejní hit. Spíše tipujeme, že po úvodní vlně zájmu přijde citelný odliv zákazníků, který značka nejspíš bude muset zastavit výraznými slevami.
Nesmíme totiž zapomenout na skutečnost, že CLA se stalo novou základní vstupenkou do klubu třícípé hvězdy. Ta totiž posílá na věčnost třídy A i B. A skutečně všechny její spalovací verze používají jedna-pětku od „Koně“, tedy společnosti, za níž kromě Renaultu a Saudi Aramco stojí také čínské Geely, které má celý tento ansámbl na povel. Značka tak po klientele chce, aby platila peníze jak za „echt“ německé zboží, i když jim takové nedodá. Vydala se tak na tenký led, který se pod minimálně 1 695 kg vážícím vozem (v elektrickém provedení nejméně 2 045 kg) může snadno probořit.
Mercedes nové CLA se spalovacím motorem ukázal hned, prodávat ho ale začal až teď. Foto: Mercedes-Benz
Takhle vypadá jeho základní verze, je to dost oholené auto. A v útrobách má čínský motor se 136 koňmi. Tohle auto budete muset milovat pro cokoli iracionálního, abyste ho chtěli, protože racionálně se snaží odradit prakticky vším. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz, Auto Bild
Bleskovky
- Dražba cenných aut slavné aukční firmy se proměnila v demoliční derby poté, co jednomu z jejích řidičů „ujela noha”
před 6 hodinami
- Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu
včera
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
4.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Záchranné laso pro Filipa Salače 11:36
- GP Portugalska: Všechno je připraveno pro Pedra Acostu včera 17:04
- V Moto2 je rozdíl mezi lídrem a druhým pouhých 9 bodů včera 16:00
- Grand Prix se vrací do Evropy 4.11.2025
- Joe Roberts mimo hru v Portimãu a Valencii, Xabi Zurutuza jako náhrada 4.11.2025
Nejčtenější články
- Němci varují před čínským obutím nového VW Tiguan, dostává ho z továrny. Dealer musel stesky nad ním smazat
6.10.2025
- Naše auta vydrží totéž co Toyoty, říká šéf automobilky, která letos už 110krát svolala defektní vozy do servisů
6.10.2025
- Další elektrický Mercedes potichu skončil bez nástupce jako propadák. I třídu G si u nás letos koupilo o 200 lidí víc
7.10.2025
- Někdo na víc jak 30 let zavřel do garáže nejeté auto za statisíce, teď se prodá za miliony
7.10.2025
- Nová levná Lada je zatím fiasko, za tři měsíce od začátku prodejů si ji převzalo jen 57 lidí a 71 dealerů
7.10.2025
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 11.06. 12:55 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 11.06. 12:52 - řidičBOB
- Rychlodotazy 11.06. 10:02 - řidičBOB
- Má někdo zkušenost s nákupem ojetého auta z Německa přes malého dovozce? 11.06. 09:48 - lylybrown
- Řidiči, co to mají v ruce... 11.05. 20:57 - abgx1
- BMW Divize 11.05. 10:19 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 11.04. 18:24 - Stepan
- Dříve M135i, nyní ///M2 11.04. 14:02 - Snowman000