Mercedes si i ve své současné situaci troufá vybírat, komu prodá některá svá auta. Pokládá nepříjemné otázky
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Němcům razantně klesají prodeje i zisky, přesto se tváří, jako by to byli oni, kdo vládne trhu, který je jen víc a víc ignoruje. Na vysokomaržových specialitách by se mohli aspoň trochu zahojit, ale nechtějí. Přitom neprodávat je komukoli nedává v tomto případě žádný smysl.
Vrchol nabídky Mercedesu už hezkých pár dekád představuje třída S. O levné auto tedy rozhodně nejde, což samo o sobě redukuje poptávku a od ní odvislé prodeje. Německá automobilka by tedy měla být ráda za každého, kdo si pro její auto přijde. A neměla by se vrtat se v tom, kdo to je, nebo proč po něm touží, zvlášť když její odbyt razantně klesá prakticky po celém světě a zisky jdou dolů s ním. Němci jsou ale ve svém uvažování zaseklí v době, kdy byli na vrcholu své hry a s penězi valícími se ze všech stran mohli pomýšlet na to, aby jim ten či onen jednotlivý prodej nepošramotil reputaci.
Jsme primárním rozpoložením obchodníci, a tak by nás nikdy nenapadlo nic jiného než vyjít vstříc zákazníkovi, jak to jen jde. Že to Mercedes nedělá, dokázal už na faceliftovaném Maybachu třídy S, který pro Evropu nedostal dvanáctiválec, i když jinde je s ním vůz k dispozici. Tady dal Mercedes před zákazníky přednost regulátorům, i když mohl a původně chtěl dvanáctiválcový motor upravit tak, aby obstál i před normou Euro 7. Ještě víc ale zákazníky kastuje v případ varianty S680 Guard, tedy obrněného provedení, které mimochodem také pohání dvanáctiválcový motor. To se ale dál prodávat může, patrně od vrchnosti dostal výjimku, aby si vrchnost měla co koupit.
Pikantní ale je, že Američané si toto provedení koupit nemohou, stejně tak Číňané. Kolegům z Autoblogu to prozradil Saša Zejnič, který má na starosti komunikaci spojené s modely Guard. A promluvil i o řadě dalších omezení.
Že automobilka vůz neprodá nikomu, proti komu jsou namířené mezinárodní sankce či obdobná omezení, je ještě pochopitelné, tam si jen kryje vlastní zadnici. V motivací zákazníků si takové auto koupit se ale vrtá dál. „Pokud chcete takové auto, nejprve provedeme bezpečnostní prověrku a zkontrolujeme veškerá embarga či sankce. A pokud je vše v pořádku, můžeme se začít bavit o koupi a výrobě,” uvedl Zejnič.
Co vše ona prověrka obnáší, neupřesnil, z další komunikace ale vyplývá, že padají otázky na to, z jakého důvodu a za jakým účelem člověk takové auto vůbec potřebuje. Je možné, že Zejnič přehání a pokouší se udělat z třídy S Guard větší vzácnost, než jakou reálně je, tak či onak to na zákazníky nepůsobí dobře. A hlavně je to celé od začátku zbytečné.
Jen na Mobile.de v tuto chvíli vidíme 11 zřetelně fyzicky existujících Mercedesů S Guard s nájezdem do 10 tisíc km, z nichž 8 jsou modely poslední generace. A smysl nemají ani tajnosti kolem ceny - vybírat si můžete od 659 000 Eur, tedy asi 16 milionů Kč. Kdo tedy chce, auto si prostě koupí. A ve výsledku to může být kdejaký jeliman, nakonec k obrněnému Mercedesu se v minulosti dostal i Kim Čong-un a nenadělal s tím nikdo nic. Tak proč „týrat” ty, jež přijdou přímo k Mercedesu?
Pochopitelně značka tají snad jen technické detaily, tady by otevřenost mohla vést k narušení ochrany, kterou vozy z řady Guard postarají. Zbytek je buď hloupý obchodní přístup, nebo nedomyšlený marketing. Na koupi Mercedesu S Guard reálně potřebujete jediné - peníze. Kroky firmy pak vedou leda k tomu, že místo její pokladny část skončí v kase jiného subjektu, který nepříjemné otázky nepokládá.
Také pancéřované provedení S680 Guard prošlo faceliftem, aby působilo jako standardní varianta a mátlo případné útočníky. Američanům nebo Číňanům ale ochranu nenabídne. A některým dalším zákazníkům z „ulice” také ne, Mercedes má pocit, že si kupce může vybírat. Foto: Mercedes-Benz
