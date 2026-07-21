Mercedes si s těmi logy nedá pokoj. Z další novinky doslova stříkají ve dne v noci, přitom akorát zastiňují vítané věci
Petr ProkopecTohle už je obsese, jinak se to nedá nazvat. Obecně sice nejde o auto podle našeho gusta, dokážeme ale uznat, že mnohé bude přitahovat kombinací té správné velikosti, atraktivní kabiny a adekvátní techniky. Ale proč ksakru musí mít loga hned dvou značek i tam, kde by je nehledal ani jejich největší fanda?
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Mercedes si s těmi logy nedá pokoj. Z další novinky doslova stříkají ve dne v noci, přitom akorát zastiňují vítané věci
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tohle už je obsese, jinak se to nedá nazvat. Obecně sice nejde o auto podle našeho gusta, dokážeme ale uznat, že mnohé bude přitahovat kombinací té správné velikosti, atraktivní kabiny a adekvátní techniky. Ale proč ksakru musí mít loga hned dvou značek i tam, kde by je nehledal ani jejich největší fanda?
Třícípá hvězda Mercedesu bezesporu patří mezi nejznámější značky světa, německou automobilku podle ní dokážou rozeznat i lidé, kteří se jinak o auto moc nezajímají. Je tedy logické, že ve Stuttgartu jsou na firemní logo patřičně hrdi, do jeho současné pozice ho ale dostali sice často nestřídmým, ale i tak smysluplným používáním.
Třícípá tedy nechyběla na přídi, na zádi, na středových krytkách kol či na volantu, tím to ale obvykle haslo. Mercedes se tak nelišil od většiny ostatních automobilek, ovšem protože jeho logo je automaticky spojeno s luxusem, jeho umírněné použití umocňovalo mnohdy nadčasovou eleganci německých aut. Koneckonců se podívejte třeba na SL generace R230 z roku 2000 - třícípou hvězdu má jen tam, kde jsme popsali, a přesto i po šestadvaceti letech dokáže oslovit.
Někde mezi jejím debutem a současností se ovšem Mercedes ztratil, a zjevně stále nemůže nalézt ten správný směr. Němci se totiž rozhodli, že nově budou razit heslo, že více je více, a proto třícípou hvězdou zaplevelili i to, co ani nemohli. Z ikonického loga se tak začíná stávat fraška, neboť připomíná ten typ člověka, který na sebe oblékne co nejvíce značkových věcí, aby světu dokázal, jaký je boháč.
Jsou to tito zákazníci, na které Mercedes svými posledními modely cílí? Pokud ano, měla by automobilka strategii přehodnotit, neboť takoví chudnou stejně rychle, jako zbohatli. Navíc jsou velmi přelétaví, pročež druhý den mohou bez vážných důvodů odmítat to, co ten předchozí adorovali. Sotva pak mohou přenést lásku k dané značce na příští generace. Získat zpět ztracenou loajalitu přitom nyní výrobci aut potřebují víc než kdy předtím.
Mercedes ji ovšem hodlá riskovat i na nejvyšších patrech své nabídky. Automobilka totiž představila faceliftovaný Maybach GLS680, u kterého podobně jako u výchozího SUV došlo na příchod zcela nové přídě. Kde tedy dosud trůnila klasická diodová světla, tam dnes najdete dvě třícípé hvězdy nad sebou. A výsledek je vážně podivný, proto mu ostatně tlačení firemního symbolu až trochu na sílu věnujeme takový úvod.
Němci navíc tentokrát ještě přihodili emblém Maybachu, který podobně jako u dosavadního provedení zakrývá boční „kapsy“. Jen ve větší míře. Loga jsou tak opravdu, kam se jen podíváte, a automobilka vše na prvních oficiálních fotkách ještě vyšperkovala jejich rozesetím po okolní krajině. Celé to vypadá neskutečně pouťově, čemuž vlastně Němci nasazují korunu tím, že poprvé u GLS nabízí také podsvícení třícípé hvězdy na kapotě. Přitom ale zjevně tu správnou míru ještě znají, jak dokládají u 23palcových kol, jejich středové krytky s logem se neprotáčí.
Právě u této finesy měli Němci začít i skončit, čímž by daleko více dali vyniknout velké novince pod kapotou. GLS680 totiž užívá novou verzi čtyřlitrového osmiválce s plochou hřídelí, který produkuje 612 koní, tedy o pětapadesát více než předchozí jednotka. Podobně jako dosud pak lze počítat ještě s dodatečnými 22 kobylami, za jakými stojí mild-hybridní technika v čele s integrovaným startérem-generátorem.
Dále automobilka přistoupila k úpravě podvozku, který již standardně počítá se vzduchovými měchy. Ty lze za příplatek spojit s technologií E-Active Body Control, která aktivně kontroluje tlumiče a pomocí protiakcí zabraňuje náklonům karoserie. Systémy jsou přitom napojeny na cloudové úložiště, které sbírá informace o stavu vozovek. Na špatný povrch tak podvozek může být připraven již dopředu.
Uvnitř už výchozí GLS představilo novou palubní desku tvořenou třemi obrazovkami, přičemž verze Maybachu má v tomto ohledu specifická jen loga. Klientela u ní však může zvolit třeba masážní funkci sedadel pro první i druhou řadu. Stejně jako si může dopřát audio systém Burmester s 15 reproduktory a hudebním výkonem 710 wattů. Ceny pak sice zveřejněny nebyly, za více log než dosud však Němci málo peněz chtít nebudou.
Cena ale problém není a podstata auta vlastně také ne - design působí méně rušivě, kabině nechybí kvalita, klasické ovladače i různé vychytávky, technika vychází zákazníkům vstříc. Jen ta záplava log, které se nezbavíte ani ve dne, ani v noci...
GLS680 od Maybachu kombinuje luxus s jistou pouťovostí, která je dána touho automobilku zaplevelit svým logem všechno, co jen lze. Tím odvádí pozornost nevítaným směrem i od nového osmiválce pod kapotou. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
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