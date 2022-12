Mercedes to zlomil, auto jezdící skutečně samo už existuje. Funguje na jednom parkovišti na světě před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tato novinka nutí k smíchu, i když ji chcete brát vážně. Třícípá hvězda skutečně jako první automobilka světa nabízí v sériovém modelu autonomní řízení úrovně SAE4, funguje ale pouze na letišti ve Frankfurtu. Však nemusí pršet, jen když kape.

Myšlenka autonomního řízení je nepochybně lákavá. Stačí si představit, že kupříkladu vyrazíte na návštěvu za přáteli. S nimi si logicky chcete dát sklenku či dvě, ovšem v takovém případě je třeba losovat, kdo bude mít smůlu a zůstane střízlivý. S autopilotem ovšem nic takového není třeba, za volant se můžete nasoukat i ve stavu notně podroušeném. Stačí stisknout pár tlačítek či zadat pár hlasových povelů a rázem se vezete zpět domů, aniž byste porušili jakýkoli zákon.

O něčem podobném jsem přemýšlel již 10 deseti lety, kdy výrobci plni sebevědomí prohlašovali, že v roce 2020 bude plnohodnotné autonomní řízení nedílnou součástí našich životů. Po silnicích v dané době měly jezdit třeba miliony robotických taxíků Tesly, na nichž měli majitelé vydělávat. Nic takového se pochopitelně nestalo. Automobilky postupem času zjistily, že přivést na svět dokonalý autopilot je nejen enormně náročné, ale dost možná i nemožné. Od svých někdejších závazků tak začaly couvat, snah něčeho takového docílit se ale vzdaly jen některé.

Mercedes-Benz pracuje dál a momentálně se pochlubil svým „úspěchem“. Uvozovky jsou na místě, neboť jde spíše o marketingovou hříčku. Němci totiž sice jako první na světě přišli s autonomním řízením úrovně SAE4 určeným pro sériově vyráběný model. To zní dobře, funguje ale na jediném parkovišti světa, což opravdu nic neznamená. Naučit auto pohybovat se v jasně vymezeném, do značné míry kontrolovaném prostředí je snadné, realita života na silnici je ale nekonečně pestřejší. Značka navíc ve spolupráci s Boschem tento systém vyvíjela několik let, což snad není nutné dále komentovat.

Pokud vám přijde, že Mercedesu netleskáme neoprávněně, můžeme posloužit detaily, které minimálně cuknou i s vašimi koutky úst. Daná technologie je totiž aktuálně možná pouze u modelů třídy S a EQS, jenž byly vyrobeny od července 2022 a které disponují systémem Intelligent Park Pilot2. Aktivovat si musíte rovněž příslušné služby Mercedes me connect, načež je vám umožněno na parkovišti P6 na letišti ve Stuttgartu vystoupit z vozu na předem určeném místě.

Jakmile všichni cestující vystoupí z vozu, příslušná aplikace odstartuje parkovací manévr. V jeho počátku zmapuje, zda vozu nestojí nic v cestě, pročež si stále žádá vaši přítomnost v garáži. Teprve po ověření a zahájení autonomní jízdy můžete odejít, přičemž následně si pro změnu můžete vůz opětovně přivolat. Váš Mercedes se pak znovu dostaví na předem určené místo.

To je vše, velký obdiv tedy není na místě. Spíše je čas na rozpaky, které jen umocňuje fakt, že systém prozatím nebude fungovat u variant Maybach a AMG. To je vskutku překvapivé, neboť tato auta stojí daleko více než standardní třída S či EQS. Přesto si jejich majitelé budou muset na letišti ve Frankfurtu zaparkovat své auto sami. Když o tom ale člověk tak přemýšlí, o velkou ztrátu se jednat nebude.

Mercedes se pochlubil autonomním řízením úrovně SAE4, které lze ovšem aktivovat pouze na letišti ve Frankfurtu, navíc pouze na jediném parkovišti. Něco takového průlom opravdu neznamená. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

