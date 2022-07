Prodeje Mercedesu se stále více propadají. Firma přehlíží realitu, i když ji má přímo před nosem před 9 hodinami | Petr Prokopec

Pozice třícípé hvězdy na trhu se hroutí a už nelze hovořit o krátkodobém výkyvu. Během dvou let odbyt klesl skoro o třetinu a letos se propadá za kvartál i celý půlrok. Členka představenstva, která je za ně zodpovědná, ale vidí jen to, co chce vidět.

Quo vadis Mercedes, chce se zvolat při pohledu na aktuálně publikované obchodní výsledky německé značky. Za za druhý letošní kvartál celosvětově prodala 490 tisíc aut, tedy o 16 procent méně než loni ve stejném období. Za první pololetí pak má na kontě jen 985 200 registrací, což představuje 15procentní propad. Tato čísla pak následují po loňských výsledcích, které v Evropě znamenaly téměř 30procentní pokles prodejů oproti roku 2019. Člověk nemusí být matematický génius, aby se dopočítal někdy až 40procentních poklesů prodejů během pouhých tří let.

Značka přesto s hrdostí oznámila, že během druhého kvartálu i celého prvního pololetí prodala více elektromobilů než loni. Kvůli tomu ale ve Stuttgartu šampaňské z chladicích boxů vytahovat nemohou. I bateriová auta jsou totiž v případě této značky spíše zklamáním. Od dubna do června bylo totiž zaregistrováno 23 500 nových vozů, za první půlrok pak 45 400. Máme tu tedy sice nárůst o 90 a 134 procent, ovšem při porovnání s celkovými prodeji elektromobily spíše živoří. Připadá na ně totiž pouze 4,8procentní a 4,6procentní podíl. To je zoufale málo na značku, která až na pár malých trhů hodlá do roku 2030 zcela přejít na elektromobilitu. Bez toho, aby totiž přišla o většinu zákazníků, něco takového nepůjde.

„Elektromobilita nabírá na obrátkách. Prodeje našich plně bateriových aut vzrostly ve druhém čtvrtletí o více než 90 procent a v prvním pololetí dokonce o 134 procent. Ukazuje se tak, že nabízíme konkurenceschopné elektromobily, po kterých naši zákazníci touží,“ uvedla k výsledkům Britta Seeger, která u Mercedesu zodpovídá za marketing a prodeje. Její slova lze pak brát buď jako poněkud násilnou sebechválu, prázdné PR nebo jednoduše za neschopnost podívat se na celou věc realisticky a nezaujatýma očima.

Pokud nicméně vezmeme v potaz prohlášení značky, se kterým přišla po konci prvního čtvrtletí, je pravděpodobnější spíše druhá možnost. Tehdy se totiž Mercedesu prodeje pouze ryze elektrických aut nezdály být dostatečně okouzlující. Značka k nim proto raději připočítala i registrace plug-in hybridů, aby následně mohla oznámit, že celkově mají elektrifikované pohony na jejích prodejích 15procentní podíl. Ten pak v Evropě narostl i v důsledku omezené nabídky narostl na 33procentní.

Nicméně stejně jako s plug-in hybridy do budoucna nepočítá Evropská unie, nepočítá s nimi ani Mercedes, který se jich navíc hodlá zbavit ještě dříve. Pokud si nicméně uvědomíme, že za první kvartál letošního roku jich bylo prodáno 45 900, tedy dvakrát více než ryzích elektromobilů, pak je naprosto jisté, co zákazníci značky chtějí a nechtějí. A ještě patrnější je to z českých čísel méně zdeformovaných dotacemi a dalšími neudržitelnými podporami - elektrická auta oslovila letos 105 zákazníků z 2 750 kupců Mercedesů celkem. Podíl 3,8 procenta? To je vážně touha jako blázen.

Lidé v prvé řadě chtějí spalovací auta, v té druhé, nicméně již hodně upozaděné, pak hybridy (v ČR 165 lidí). Po ryze bateriových vozech ale sahá jen zlomek lidí. Lze se tedy jen ptát, co je vlastně cílem německé značky. Zvláště pokud do kontextu ještě zasadíme její program fixních cen a usazení dealerů na vedlejší kolej. Již toto samo o sobě totiž povede ke zdražování. Ve finále tak nakonec vozy třícípé hvězdy skutečně mohou oslovovat už jen pár set tisíc lidí ročně. To automobilka nemůže reálně považovat za úspěch, ať už se na věc podívá jakkoli.

Elektrické SUV EQC mělo být pro Mercedes klíčové. Nicméně třeba v dubnu se jej v Evropě prodalo téměř třikrát méně než loni ve stejném měsíci. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

