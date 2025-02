Mercedes třídy A končí bez nástupce jako sedan, jde o poslední takové auto startující pod 1 milionem Kč před 7 hodinami | Petr Prokopec

Úplně nové auto podle svého gusta už do výroby nezadáte. Pokud o něj tedy máte zájem, raději si pospěšte, neboť volit mezi novými vozy lze už jen ze skladových zásob. Pak se za ním zavře voda a s ním i za jeho relativní dostupností.

Stávající nabídka Mercedesu je velmi květnatá a umožňuje skoro každému, aby si vybral, po čem jeho srdce touží. Základní vstupenkou je třída B, za kterou dáte od 871 200 Kč, o dva tisíce korun dražší je pak dražší třída A jakožto hatchback i sedan. Kromě toho vám méně než 1 milion Kč stačí také na CLA, byť pouze v méně praktickém provedení. Pokud ale nechcete utrácet víc, je třeba si pospíšit, neboť na obzoru jsou změny, které nebudou po chuti každému.

Třícípá hvězda už několikrát uvedla, že jejím novým základním modelem se stane CLA třetí generace. Ta se v elektrické verzi má ukázat ještě letos, na spalovací pak bude třeba vyčkat do příštího roku. Musíme se však ptát, zda se opravdu klientela bude chtít obrnit trpělivostí, neboť pod přední kapotu nezamíří motory německé, nýbrž čínské. Už jen tímto krokem Mercedes riskuje ztrátu značné části klientely, o odchod další se postará zvýšení cen.

Na konkrétní cifry je zatím ještě brzy, nicméně pod 1,2 milionem korun nové CLA startovat asi nebude. A to je na budoucí juniorský Mercedes číslo 1 docela šílená cifra. Pokud si tedy škrtneme současné CLA jako dožívající model, který navíc automobilka klasifikuje jako kupé, pak posledním levným sedanem značky zůstává právě třída A v tříprostorové verzi. Tedy vlastně nezůstává, neboť ta už se začala loučit se životem.

Jak zmiňují nadšenci z MB Passion, toto provedení sice pořád najdete v konfigurátoru i v ceníku, zájemci ale už mohou volit pouze z dříve vyrobených aut na skladech. Na specifikaci podle svého gusta tak rovnou zapomeňte.

Platí to nicméně jen u sedanu, hatchback by měl v nabídce setrvat do příštího roku. A protože továrna v německém Rastattu byla upravena tak, aby mohla posílat na silnice vozy na staré platformě MFA i nové architektuře MMA, dost možná bude život pětidvířku ještě prodloužen, byť původně mělo též skončit letos. Nakonec jde o nejprodávanější Mercedes, kdysi dominantní třída C se prodejně stále více propadá a loni byla v Evropě až čvrtým nejžádanějším modelem.

Provedení V177, tedy sedan třídy A, má na každý pád po funuse. A W177, tedy hatchback stejné třídy, už poněkud přetahuje, neboť na trhu je od roku 2018 a v závěru roku 2022 prošel faceliftem. Mercedes tak kráčí ve stopách konkurentů, kteří v případě na trhu žádaných aut akorát donekonečna udržují při životě dávno vyvinuté zboží. Inu, mírný pokrok v mezích zákona musí stačit.

Nabídka sedanu třídy A končí verzí 35 od AMG, která disponuje přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 306 koní, se kterými je spojeno ještě 14 kobyl mild-hybridního systému. Za toto provedení si české zastoupení účtuje 1 291 070 Kč, což jsou na dnešní dobu slušné peníze. I s tím je ale amen. Foto: Mercedes-Benz

