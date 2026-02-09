Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás

Třída S bez kožených sedadel? To zní trochu jako Oktoberfest bez piva, ale abychom se nakonec i toho nedočkali. Mercedes poprvé v historii zbavil eSko veškeré kůže hlavně z ideologických důvodů, nesledoval tím vaši nebo číkoli preferenci.

včera | Petr Miler

Foto: Mercedes-Benz

V rámci současného směřování německé automobilky je třeba brát razantně přepracovanou třídu S jako požehnání, a to navzdory výhradám a skepsi směrem k její potenciální úspěšnosti. Je to pořád relativně normální auto, které si můžete koupit i s paletou dieselových šestiválců, jež klientela zjevně preferuje jako projev luxusu. Neznamená to ale, že by se vyhnulo kontroverzním krokům, které nutí se znovu ptát, čí přání vlastně současné vedení firmy plní.

Další takový odhaluje pohled na základní provedení vozu, které na prvních prezentačních fotkách nikdy neuvidíte, na to si musíte počkat do otevření online konfigurátorů. V tom „mercedesím” se inovované eSko už objevilo, dokonce i v tom českém. A ač výrobci mají v posledních letech ve zvyku níže posazené modely hned neukazovat a úvodní zájem směřovat k vyšším specifikacím vozu s většími maržemi, Mercedes hned ukázal i to nejlevnější. A je na něj zajímavý pohled.

U nás je základem verze S 350 d 4Matic v kratším provedení, které je vůbec poprvé v historii možné objednat zcela bez kůže uvnitř. Nekožená čalounění, to už tu v historii eSka bylo, éra velurových vnitřků neminula zejména legendární generaci W140. I tyto iterace Sonderklasse ale měly standardně kožený volant nebo volič automatu, inovovaná W223 nemá v základu ani to.

Vůz je tak skutečně poprvé v historii nabízen zcela bez jakékoli zvířecí kůže, o čalounění sedadel se starají len a polyester. Pokud někde něco jako kůži vidíte, je to ve skutečnosti plast, syntetický materiál. Což může celé znít některým nepatřičně, ale samo o sobě mi to nevadí. Koženým sedadlům jsem nikdy na chuť nepřišel. A pokud je možné vybrat si nějaké auto bez nich, byť jen s polokůží, je to pro mě preferovaná možnost.

Kdyby tedy Mercedes vycházel vstříc takové poptávce, bylo by to fajn, nakonec kožené čalounění je k dispozici bez příplatku. Ale takhle to není. Automobilka tuto alternativu prezentuje jako projev snahy nabízet auta v co největší míře bez materiálů živočišného původu. Což zní spíš ideologicky, nikoli prozákaznicky.

Rozumím tomu, že jde o záležitost vnímání, optiky, výsledek je vždy stejný. Není to tedy velká věc. Přesto se člověk musí podivit, když centrála v reakci na dotaz týkající se motivace k nabídnutí takové verze neřekne nic ve stylu: „Část zákazníků si to přála,” ať už z jakéhokoli důvodu. Ale otevřeně argumentuje vlastní touhou eliminovat „zvířecí stopu”, což už je jen krůček od toho, aby skutečnou kůži nenabídla vůbec bez ohledu na přání klientů. Což některé jiné automobilky už udělaly, že Volvo? Nepovažuji to za zdravé obchodní jednání.

Jinak si základní třídu S pro rok 2026 můžete prohlédnout níže. Není to pochopitelně žádné „holátko”, jakkoli na některých detailech je vidět, že je dost za co připlácet. Kdybyste vůz chtěli právě takový, vyjde vás na 3 139 950 Kč.


Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 1 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 01Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 2 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 02Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 3 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 03Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 4 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 04Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 5 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 05Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 6 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 06Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 7 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 07Mercedes třídy S se poprvé v historii prodává v základu bez špetky kůže s látkovými sedadly. A bylo by to fajn, kdyby to bylo pro vás - 8 - Mercedes S 350d 4Matic 2026 facelift zaklad 08
Inovovaná třída S v základu skutečně postrádá kožené čalounění, poprvé v historii ho v ní není ani špetka. Což by nebylo od věci, pokud by to automobilka prezentovala jako plnění přání zákazníků, to ale nedělá. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

