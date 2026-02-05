Mercedes třídy S ztratil během pár let skoro polovinu zákazníků. A facelift to nespraví, i když o něm automobilka básní
Petr ProkopecPřípad vlajkové lodi třícípé hvězdy ukazuje, jak moc toho Mercedes promrhal hloupými sázkami na nereálnou budoucnost. Ještě nedávno movitá klientela při koupi limuzíny nejvyšší třídy automaticky mířila k třícípé hvězdě. Už to nedělá a dělat nejspíš nebude.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Případ vlajkové lodi třícípé hvězdy ukazuje, jak moc toho Mercedes promrhal hloupými sázkami na nereálnou budoucnost. Ještě nedávno movitá klientela při koupi limuzíny nejvyšší třídy automaticky mířila k třícípé hvězdě. Už to nedělá a dělat nejspíš nebude.
Minulý týden Mercedes oslavil 140 let od chvíle, kdy si Carl Benz nechal patentovat svou motorizovanou tříkolku. Tak se zrodil osobní automobil. Značka při té příležitosti představila facelift třídy S, který její šéf Ola Källenius přirovnává pomalu k nové generaci. Na voze totiž bylo změněno přes 2 700 dílů, tedy víc než polovina. Pokud ovšem Němci do tohoto výčtu zahrnuli každou třícípou hvězdu, která se na voze nachází, pak značná část těchto inovací je spojena pouze s novou čelní maskou, kde se to emblémy Mercedesu jen hemží. A podobně jsou na tom přední i zadní světla.
Když jsme přitom verze před a po faceliftu porovnali, naznačili jsme, že modernizace možná nebyla úplně šťastná. Hlavně kvůli oné masce, která doznala zvětšení o 20 procent, totiž třída S nově vypadá zavalitěji. Ne majestátněji, ale zavalitěji, což opravdu není poklona - nenakašírovaná hlavní fotka to ukazuje celkem jasně. Mercedes by tedy měl doufat, že si klientela něčeho takového nevšimne. A pokud ano, pak teprve až ve chvíli, kdy bude mít podepsanou smlouvu. Zájem o vlajkovou loď značky se totiž začal propadat ještě před faceliftem a jakékoli stesky nad pojetím inovovaného provedení odbyt určitě nezvýší.
V roce 2022 totiž Mercedes vyrobil 90 tisíc kusů třídy S, loni však již nepřekonal ani metu 50 tisíc aut. Značku sice může těšit, že třeba konkurenční BMW řady 7 se prodává ještě hůř, a to i když součástí nabídky je elektrická verze i7, historicky byl ale rozdíl mezi oběma modely ještě větší. Ve Stuttgartu by tedy měli bít na poplach, ostatně významná část prodejů šla na konto Číny. A preference tamní klientely se v posledních letech mění, před západními výrobci jsou upřednostňováni ti domácí, kteří často pokročilejší techniku nabízí za mnohem méně peněz.
V tomto ohledu ostatně můžeme poukázat třeba na Maextro S8, které je přímým soupeřem třídy S, hlavně pak její vrcholné verze Maybach. V prosinci se ovšem tohoto vozu v Říši středu prodalo 4 376 exemplářů. To jsou vyšší registrace, než na jaké dosáhla vlajková loď Mercedesu společně s BMW řady 7 a Porsche Panamera (celkově 4 140 ks). Maextro se tak stalo nejlépe prodávaným vozem v luxusním segmentu, přičemž zájem o něj jen umocnil herec Jet Li, který se stal majitelem jubilejního desetitisícího exempláře.
Prodejní šéf značky Mathias Geisen ovšem magazínu Automobilwoche sdělil, že klientela třídy S je „extrémně loajální“. Značka prý navíc vyslyšela veškeré její touhy, které byly faceliftem naplněny. „Zákazníci tak kupříkladu mohou nově vybírat ze 150 barev exteriéru, stejně jako mohou vytvářet své vlastní,“ dodal dále Geisen. Zda ale zrovna něco takového pomůže, silně pochybujeme. Lidem kupujícím třídu S je totiž v průměru 62 let, přičemž z 82 procent jde o konzervativní muže. Taková klientela tedy povětšinou volí něco jako černou.
Pád registrací o takřka polovinu během pouhých tří let pak vyvrací slova o věrnosti. Přičemž za něco takového si značka může sama, neboť hlavně tlakem na elektrifikaci zanedbávala své spalovací dojné krávy. Mercedes S tak po 7 letech na trhu dostal velký facelift, to v tomto segmentu není dost. Automobilka se tak během velmi krátkého období přesunula na tenký led, který kýčovitost faceliftované třídy S asi nezpevní. Když si navíc uvědomíme, že náprava dříve než na přelomu dekády nedorazí, pak má třícípá hvězda docela slušný reputační problém.
Faceliftovaná třída S se nejspíš na úvod postará růst prodejů, ovšem po opadnutí první vlny zákazníků ty další budou stále menší. A to i v Číně, kde automobilka klientelu ztrácí nejrychleji. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Automobilwoche
