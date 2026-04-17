Mercedes ukázal interiér nové třídy C a je to katastrofa o jednom nekonečném displeji a milionu hvězd
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Znovu se musíme ptát, jací lidé dnes řídí velké automobilky, když dokola přichází s tím, po čem zřetelně nikdo nevolal, po odmítnutí nabídnutého řešení zákazníky slíbí změnu a pak stejně přijdou znovu s tím samým. Podle tohoto mustru jedná i Mercedes, doslova.
Loni v únoru dostal Gorden Wagener, dnes už bývalý šéfdesignér Mercedesu, záchvat upřímnosti. V rozhovoru pro ABC News se nechal slyšet, že obří dotykové obrazovky od sloupku ke sloupku nejsou ničím luxusním, protože se staly běžnou součástí masově vyráběných aut. Rozdíl mezi drahou a levnou značkou se tak v tomto ohledu smrskl na to, že třeba Škodě za podobnou věc zaplatíte třeba deset nebo dvacet tisíc, zatímco výrobce z prestižního segmentu vás zkasíruje o násobně vyšší sumu.
Pro Wagener dodal, že skutečný luxus spočívá ve vynikajícím řemeslném zpracování, vysoce kvalitních materiálech a pokročilém softwaru spíš než ve velikosti obrazovky. A víte co? Měl pravdu, přesně takový přístup bychom od značek typu Mercedes čekali. Ať si Škoda a spol. honí po palubce Pacmana, klientela prestižních značek daleko víc ocení bytelný interiér zpracovaný tak, že i po 10 letech nevydá pazvuku, a jeho kvalitní kůže, pravé dřevo nebo ušlechtilé kovy se nikdy neomrzí.
Takže vyřešeno, Mercedes dávno ví, jakou cestou jít. Nyní tu tedy máme odhalení interiéru nové třídy C, který... No který to nereflektuje ani trochu. Ale ani z procenta, je to pravý opak toho, co Mercedes označil za správné, a téměř dokonalé zhmotnění toho, proti čemu se vymezil. Chápete to?
My ne, a tak se můžeme za nekonečného kroucení hlavou podívat do nitra nové, zprvu jen elektrické třídy C, na jejíž kompletní odhalení dojde v pondělí. S prvními oficiálními snímky kabiny totiž automobilka vyrukovala s menším předstihem, a pokud čekala, že padneme na zadek v ohromení, pak se vlastně nemýlila. Jsme doslova a do písmene ohromeni tím, jaká laciná a během pár let nevyhnutelně zastaralá katastrofa to je.
Automobilka zřejmě zkouší vůz prezentovat jako auto budoucnosti, protože na dotykovém displeji svítí „Sobota 18. dubna”, což je zítra. Proč si ale Němci vybrali zrovna tento termín, nijak blíže neupřesnili. A my jsme se žádné kloudné spojitosti nedopátrali. Marně také pátráme po smyslu „totálního zahvězdování” nových Mercedesů, mezi kterými třída C zjevně nebude výjimkou, jak ukazuje pohled na střešní okno. Však proč mít normální střešní okno, když můžete mít okno s hvězdami, že?
Jinak skoro není o čem mluvit, protože kabina nového „Céčka“ vypadá prakticky stejně tragicky jako interiér Mercedesu GLC. Což nakonec není šokující, neboť oba vozy sdílí stejný základ, tedy platformu MB.EA. Elektrické SUV s ní páruje dvě pohonné jednotky produkující 490 koní a baterie o kapacitě 94 kWh, které mají vystačit na 673 kilometrů dojezdu. Třída C pak nejspíše vyfasuje totéž, s ohledem na lepší aerodynamiku ale nabídne větší vzdálenost mezi dobíjecími stanicemi, které mají zajistit rychlé doplnění kapacity díky 800voltovému okruhu.
Technické parametry ovšem budou známy až ve zmiňované pondělí, nyní tak už jen dodáme pár parametrů k digitální palubce. Obrazovka zvaná Hyperscreen počítá s rozměrem 39,1 palce a zhruba deseti miliony pixelů, pročež se skoro nabízí otázka, co je vůbec možné na takové ploše kloudně zobrazovat, když se na většinu věcí za jízdy stejně dívat nesmíte. Mercedes ovšem toto rozhraní nabídne jen za příplatek, základ totiž počítá s trojicí oddělených obrazovek, z nichž ta úplně vpravo připomíná digitálky z vietnamské tržnice. Ale i to je bída, kterou známe už z GLC.
Pokud milujete laciné digitálky, interiér elektrické třídy C vás nejspíše nadchne. Jenže skutečně jste v takové chvíli zákazníkem třícípé hvězdy? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
