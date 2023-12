Mercedes ukázal nové auto s čistým 7,7litrovým spalovacím motorem, jako by se jím ale ani nechtěl chlubit před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to jedno z těch řešení, které mohou něčemu pomoci prakticky hned a bez zbytečných obětí. Němci to ví a auto s ním vyvinuli a dokonce i ukázali, upozaďují ho ale vedle politicky tlačené elektromobility.

I kdybychom připustili, že automobilová doprava a emise z ní plynoucí jsou pro naši planetu klíčovou hrozbou, což jednoznačně není pravda, pořád tu zůstává jedna nesrovnalost. Proč se politici rozhodli tuto hrozbu řešit cestou bateriových elektromobilů? Toto na oko čisté řešení skrývá spoustu špinavých tajemství, však se nad tím stačí chvíli zamyslet.

Je třeba nejprve náročně vytěžit a rafinovat vzácné kovy, aby vůbec bylo možné z čeho podobně náročně vyrobit akumulátory. Ty je třeba obvykle z Číny odvézt do zbytku světa, kde ale pořád vznikne jen elektrické auto, které samo o sobě není k užitku. Musíte pro něj vyrobit elektřinu a vystavět rozsáhlou infrastruktury a když už to všechno máte, musíte na jednotlivé vozy resp. jejich baterie hledět optikou omezené životnosti jejich baterií. Není divu, že i němečtí inženýři nakonec říkají, že z hlediska ekologické bilance se elektromobil nemusí vyplatit nikdy.

Ti samí lidé doporučují využívat také syntetických paliv, kterými nemusí být jen uměle vyrobená náhrada benzinu nebo nafty, může jít i o vodík. Ten má své specifické výhody (jeho spalování je prakticky zcela čisté) i nevýhody (výroba a ukládání nejsou vrcholem efektivity), přesto se může vyplatit - nemusíte kvůli němu řešit všechny zmíněné i nezmíněné patálie s bateriemi, tolik se zaobírat infrastrukturou a nutností vyrábět mnohem více elektřiny právě tehdy, kdy je potřeba - vodík se dá relativně nenáročně skladovat. Za nás jsou tedy lepší ona syntetická paliva kvůli jejich úplně nejsnazšímu skladování, přesto se i o vodík kvůli jeho možnému využití pro pohánění palivových článků má smysl zabývat.

Výrobci tuto cestu úplně neignorují a aktuálně se s výsledky svých snah na tomto poli vytasil Mercedes-Benz, a to v případě užitkového Unimogi. Ten i nadále používá svůj 7,7litrový řadový šestiválec, místo motorové nafty ale nově spaluje právě vodík. Skladován je přitom ve čtyřech nádržích o dílčí kapacitě 14 kg.

Němci zatím neupřesnili, na jak dlouho palivo vydrží. Dodali však, že v další fázi vývoje počítají se zvětšením nádrží na takovou úroveň, aby si Unimog s příslušným palivem vystačil po celý den. Během něj pak nemá pouze přejíždět z místa na místo, ale odvádět mnohem komplexnější práci - v případě prototypu jde o údržbu silnic, automobilka však dalšími verzemi zásobuje třeba hasiče, lesníky nebo komunální služby. Využití Unimogu je historicky velmi široké.

Zkuste nám přitom ukázat jakýkoliv bateriový vůz, který by byl schopen podobného výkonu. Nenajdete jej ani při velmi pečlivém hledání, něco takového by muselo disponovat bateriemi v podobě pár desítek metrů dlouhého přívěsu. Jejich dobití by ovšem zabralo týden, zatímco dočerpání necelých 60 kilogramů vodíku je otázka několika málo minut. Máme zde tak další výhodu vodíkového pohonu, mimo to značka zmiňuje i tišší provoz.

Podstatnou skvrnou na celé věci není ani lehčí snížení výkonu a točivého momentu, místo 300 koní a 1 200 Nm je třeba počítat s 290 koňmi a 1 000 Nm. To zrovna v případě údržby silnic vadit nebude, zvláště když jsou jednotlivá ramena systému s kartáči napájena separátně jinak. Takže potlesk? Odtud potud - Mercedes o této novince zjevně nemlčí, což je fajn, přímo v jejím představení ale přesto připomíná, že budoucnost vidí spíš v elektromobilitě. To je také bizár svého druhu.

Unimog U 430 byl upraven na vodíkový pohon, jeho 7,7litrový spalovací šestiválec však zůstal na svém místě, vodík spaluje. Je to zajímavá alternativa, Mercedes ale jako by nevěděl, proč se o ní vůbec zmiňuje. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.