Mercedes ukázal nové GLB „v chlaďáku". Z toho, co udělal s jeho interiérem, vám zamrzne úsměv na tváři
Petr Prokopec

Anebo se začnete smát na celé kolo? To je otázka, protože tohle auto je uvnitř takový cirkus, že z něj půjde hlava kolem i „světským" zákazníkům značky. Jsme zvědavi, s jakou odezvou se tyto nápady setkají.
Mercedes ukázal nové GLB „v chlaďáku”. Z toho, co udělal s jeho interiérem, vám zamrzne úsměv na tváři
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Anebo se začnete smát na celé kolo? To je otázka, protože tohle auto je uvnitř takový cirkus, že z něj půjde hlava kolem i „světským” zákazníkům značky. Jsme zvědavi, s jakou odezvou se tyto nápady setkají.
Pokud nemáte hluboko do kapsy a milujete hodinky, vaše zápěstí sotva ozdobí „potápěčské digitálky” z vietnamského tržiště. Vaše srdce daleko spíš propadne složitým mechanismům švýcarských analogových chronografů, které klidně mohou stát i víc než byt v pražském čínžáku. Zbytku světa tím jasně dáváte najevo své společenské postavení, ovšem nadmíru elegantním způsobem. Vnímáni tak budete jako lev či lvice salónů, nikoli jako zbohatlík bez vkusu, který má zjevně nedoléčené komplexy.
Tuto klientelu by především Mercedes-Benz měl velmi dobře znát, ostatně u německé automobilky nakupuje odnepaměti. Jenže ústředí firmy ve Stuttgartu zjevně ovládají lidé, kteří mají pocit, že mechanicky poháněný strojek je přežitkem a musí být co nejrychleji nahrazen digitální technikou šlapající na baterky. Nemělo by nás proto překvapovat, že novinky značky hned na první pohled působí, jako kdyby byly ušité na míru proslulým českým kolotočářům. Přičemž z prvních fotek je jisté, že tímto směrem kráčí i GLB druhé generace.
Zhruba 4,7metrové SUV automobilka oficiálně odhalí až 8. prosince, ovšem již nyní si můžeme dopřát pohled na karoserii maskovanou uměle způsobenou námrazou v testovacích prostorách Mercedesu a dopřát si pohled do interiéru. To první vás asi nechá chladným. To druhé... No, to je otázka.
Kabině dominují 10,25palcový digitální přístrojový štít, na který navazují dva 14palcové displeje. Ten usazený před spolujezdcem ale jistě po vzoru většího GLC bude k mání jen u vyšších úrovní výbavy. Klientela si tak vlastně bude moci vybrat, zda bude hlásat „přijela pouť” na maximální hlasitost, či naopak přihlížejícím ukáže, že sice dosáhla na Mercedes, ovšem jen na jeho lacinější verzi.
Jinými slovy, Mercedes hodlá lidem, pro které je symbolem luxusu analogový chronograf, nabídnout dva druhy digitálek, jedny přímo od Vietnamců a druhé nakoupené na téže tržnici, jen opatřené logem třícípé hvězdy, a tudíž o řád dražší. To nezní jako cesta vedoucí k úspěchu, což ostatně bude jen podtrhovat použitá technika. Podobně jako GLC či CLA totiž také GLB dorazí v prvé řadě s elektrickým pohonem, které následně doplní 1,5litrový hybridizovaný čtyřválec vyráběný v Číně pod hlavičkou firmy Horse Powertrain.
V podstatě jediný smysluplný pohon tak ani nebude pocházet od Němců, nýbrž od francouzsko-čínsko-arabské společnosti vyrábějící právě v Říši středu. Nejspíše proto se značka rozhodla, že panoramatickou střechu bude možné přepnout nejen do plně průhledného či naopak nepropustného režimu, ale rovněž do módu „Starry Sky“, který počítá s velkým množstvím podsvícených třícípých hvězd. To ovšem kýčovitost interiéru jen umocňuje. Němci tak vážně zkouší zapůsobit na zcela jiné zákazníky, než jací je dekády živili.
Dosavadní vývoj přitom jasně naznačil, že tato strategie nefunguje. Vedení Mercedesu proto ostatně už mnohokrát veřejně uvedlo, že chystá změnu. Ta ale evidentně nepřichází a je otázkou, kde končí setrvačnost, a kde začíná neochota něco reálně změnit, protože za zelenou pecí přece nefouká. A to zjevně ani tehdy, jde-li o pec na peníze...
Pokud vám nové GLB padlo do oka, typickým zákazníkem třícípé hvězdy budete jen stěží. Což sice znamená, že u pár lidí automobilka zabodovat může, ale může tohle oslovit širší vrstvy potenciální klientely? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
