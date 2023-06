Mercedes ukázal novou generaci kombíku třídy E, zavazadelník i motory se ocitly na druhé koleji před 4 hodinami | Petr Prokopec

Stěžejní je u kombíků vždy zavazadelník, je to obvykle to jediné, co nabídnou navíc oproti výchozím sedanům či hatchbackům. Proč tedy třícípá hvězda u šesté generace kombi třídy E klade důraz spíše na nesmysly jako selfie kamera?

Zakrátko uběhne 10 let od chvíle, kdy se rodinný vozový park rozrostl o Kiu Cee'd SW. Tu jsem kupoval hlavně kvůli jejímu zavazadlovému prostoru. Korejský praktik totiž pobere 528 litrů ve standardu a 1 642 po sklopení zadních sedadel. Ve srovnání se Škodou Octavia pak sice není tak objemný, v jeho prospěch však před lety hovořila nízko položená nákladová hrana. A protože tehdy má žena byla v očekávání, a bylo tak zjevné, že manipulace s kočárkem bude jednou z nejčastějších činností, jakým se budeme věnovat, dostala Kia zelenou.

Nejsem zrovna přítelem škatulkování, nicméně vsadím svůj skalp s octem i cibulí na to, že podobným směrem se stáčejí myšlenky prakticky všech zájemců o kombíky. Samozřejmě nemusí jít vždy jen o rodinné důvody, svou roli mohou sehrát i pracovní potřeby či další racionální faktory. Zavazadelník je ale tak jako tak u této karosářské verze stěžejní. Pokud bych tedy stál v čele té které automobilky, v případě nových generací bych vždy vývojový tým stáčel k prostoru nad zadní nápravou. Tedy za předpokladu, že bych zákazníky stavěl na první místo.

Ze současného světa se nicméně vytrácí zdravý rozum. A snad nikde jinde to není tak patrné jako u Mercedesu. Německá automobilka totiž aktuálně představila novou třídu E v provedení kombi a při pohledu na její technické parametry je zjevné, že technici dostali jiné zadání. Cílem jejich mise se mělo stát spíše lifestylové auto. Na tom by pak nebylo nic špatného, kdyby ovšem takovou roli již nezastával sedan. Dost by mně tedy zajímalo, koho přesně hodlá třícípá hvězda novinkou oslovit.

Abychom dále nechodili okolo horké kaše, přesuneme se k technickým parametrům. Hned na úvod lze zmínit, že oproti předchůdci nové Éčkové kombi narostlo. Mezi nápravami mu naměříme 2 961 milimetrů, tedy o dvaadvacet více než dříve. Souběžně s tím došlo také na rozšíření o 28 mm, v případě zadních sedadel tak cestující mají v oblasti loktů k dispozici dokonce 1 519 mm. To je více než chvályhodné, tím však pozitiva pomalu končí. Jakmile totiž stočíme pozornost ke stěžejnímu zavazadelníku, přichází ono zklamání.

Standardně novinka pobere 615 litrů, tedy o pětadvacet méně než dříve. V případě sklopených sedadel pak sice lze počítat s 1 830 litry místo 1 820, nicméně to je pouze slabá náplast. Pokud totiž vyrážíte na rodinnou dovolenou, asi jen stěží necháte ratolesti doma. Jakmile navíc zvolíte plug-in hybridní provedení, čeká vás ještě větší dilema - baterie usazené pod podlahou se totiž podepsaly na výrazném zmenšení kapacity. Základem je tedy pouze 460 l, čili menší kapacita než u deset let staré a o půl metru kratší Kie.

Tím nechceme tvrdit, že nové kombi třídy E je vozem, do kterého nenapěchujete ani jeden větší kufr. Jen poukazujeme na to, že prioritou jeho tvůrců nebylo to, co lidé od dané karosářské verze očekávají. Místo toho se soustředili na věci, po kterých se nikdo nikdo neptal - třeba na selfie kameru, která je součástí standardní výbavy a kterou považujeme za jeden z nejzbytečnějších prvků, jaké se kdy v autech objevili. Opravdu totiž nechápeme, proč je nutné světu obrazem sdělit, že zrovna řídíte.

Pokud je nicméně tento nesmysl vaším šálkem kávy, stejně jako třeba možnost zahrát si hru Angry Birds, která je součástí multimédií, stejně jako třeba TikTok, pak si nejspíše nové Éčko zamilujete. I proto, že na dosavadní klientelu nekašle pouze v případě zavazadelníku, ale také motorového prostoru. Aktuálně totiž míří na trh jen tři motorizace, a to vždy čtyřválcové. Verze E200 nabízí 204 koní, E220d pak 197 koní. Dvoulitr pak vždy doplňuje elektromotor s 23 koňmi navíc.

Prozatímní vrchol pak tvoří již zmíněné plug-in hybridní provedení s označením E300e, jenž páruje výše popsaný čtyřválec s elektrickou jednotkou zasazenou do devítistupňového automatu a produkující 129 koní. Celkově pak soustava nabídne 312 koní, což není málo. Nicméně je třeba počítat s tím, že baterie o kapacitě 25,4 kWh nejsou zrovna lehké - ve srovnání s verzí E200 totiž hmotnost vzrostla z 1 825 na 2 210 kg. Stovky tedy dosáhnete za 6,5 sekundy, navíc jen tehdy, kdy baterie nebudou úplně vybité.

Zahájení prodeje plánuje třícípá hvězda na podzim, tedy na dobu, kdy nejspíše již bude na světě konkurenční nové BMW 5 Touring. Mnichovský zástupce pak rozhodně nepůjde jen cestou čtyřválců, stejně jako se v jeho případě dá očekávat důraz kladený hlavně na zavazadelník, nikoli na multimédia. A i kdyby pak ten disponoval menší kapacitou než u třícípé hvězdy, což je vzhledem k startovní pozici třídy E vcelku pravděpodobné, stěžejní je přístup značky. Pro-zákaznická ta stuttgartská už opravdu není.

U nového kombíku třídy E bylo leccos obětováno na oltář stylu a moderních hračiček. Upozaděn pak byl i motorový prostoru, ve Stuttgartu tak zjevně již tradičního zákazníka usadili na vedlejší kolej. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

