Mercedes ukázal svůj nový nejlevnější model v téměř produkční verzi, interiér už má hotový před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dosud to byl parádní model své třídy, po konci dnes nejlevnějšího áčka ale role základního Mercedesu připadne na třídu CLA. Ta ve své třetí generaci znovu přijde jako sedan i kombík a teď už docela dobře víme, co nabídne.

CLA je pro Mercedes-Benz velmi důležitým modelem. Nikoli kvůli prodejům, v tomto ohledu stylový sedan, který posléze doplnil také stylový kombík, zaostává třeba za třídou A o celý parník. Podstatnější než registrace však v jeho případě je skutečnost, že se mu neskutečnou měrou povedlo omladit klientelu značky. Zatímco totiž u zbytku portfolia se průměrný věk pohyboval okolo 57 let, v případě CLA byli zákazníci o 10 let mladší. Nebylo tedy překvapením, když byla před zhruba deseti lety odklepnuta druhá generace, která do showroomů dorazila v roce 2019.

Loni se CLA dočkalo faceliftu, který přinesl jinak stylizované nárazníky, nová světla, dvojici 10,25palcových displejů již ve standardní výbavě a více hybridní techniky pod kapotou. V této formě ovšem sedan a kombík nebudou na trhu dlouho, neboť automobilka již pracuje na nástupci. S tím je zatím neoficiálně jako datum premiéry spojován rok 2025, přičemž význam vozu pro celou značku má ještě vzrůst. Mercedes se totiž rozhodl, že jeho absolutní bestseller, tedy ona třída A, se již do jeho budoucích plánů nehodí. A stejně tak hodí přes palubu i třídu B.

CLA se tedy stane novým nejlevnějším modelem automobilky, přičemž dorazí nejen jako sedan a shooting brake, ale rovněž ve formě dvou SUV (CLA SUV a CLA Coupe SUV?). Všechny varianty bude podepírat nová platforma MMA, kterou Mercedes vyvinul především s ohledem na elektrický pohon. Ten ale nemá být tím jediným v nabídce, třícípá hvězda totiž počítá i se zachováním spalovacích jednotek. Je nicméně otázkou, o jaké motory půjde a na kterých trzích vůbec budou dostupné. S ohledem na směřování značky v Evropě je ale jasné, kdo bude mít smůlu především.

Stávající CLA přitom startuje na 986 150 Kč, nové provedení stoprocentně zamíří výš. To ale bude mít ve spojení s koncem tříd A a B na značku nemalý dopad. Mercedes si totiž bude muset škrtnout opravdu značné množství registrací. I když totiž stylový sedan a kombík bodují u mladšího publika, to bude zkrátka požadovat alespoň totéž, co nabízí Tesla. Model 3 za něco málo přes milion korun nabízí 513 km dojezdu a sprint na stovku za 6,1 sekundy. Či 629 km a 4,4sekundovou akceleraci za 1 253 990 Kč.

Ona platforma MMA má být spojena s dojezdem až 750 km, ten ale rozhodně nebude možné očekávat u základních verzí. Jízdní dynamika pak bude velmi pravděpodobně horší než u americké konkurence, jak naznačil nový elektromotor, kterým bylo koncepční CLA osazeno. Jednotka totiž produkuje 238 koní, což na pokoření Tesly nestačí. Podobné to pak bude i v rámci dobíjení, neboť Mercedes počítá s nejvyšším výkonem 250 kW. To je aktuální maximum i pro Model 3, nové Superchargery ale zvládnou i 350 kW.

Ve finále by nás tak nepřekvapilo, kdyby ve chvíli, kdy nové CLA dorazí, měla již Tesla hotový update softwaru, který by jí umožnil zachovat náskok před konkurencí. V rámci sázky na elektrickou kartu to tedy Mercedes bude mít velmi těžké. Možná i proto se aktuálně na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas zaměřil hlavně na prezentaci nové generace multimediálního systému MBUX, který ve velké míře využívá toho, čemu Mercedes říká „umělá inteligence”. Tak bychom to nenazvali, ale o tom třeba jindy.

Souběžně s tím přitom špionážní fotografové nachytali také zakamuflované prototypy při testech ve Skandinávii, kde se jim povedlo odhalit i produkční interiér. U toho zjevně došlo na jisté zlevnění, panel multimédií totiž nesahá až ke středovému tunelu. Od toho jej oddělují výdechy klimatizace, více změn ale nelze z nepříliš kvalitního snímku postřehnout. I proto, že většina palubky je zakryta látkou. Dá se ale předpokládat, že obrazovka před spolujezdcem pod ní nechybí.

Němci se v Las Vegas pochlubili novou verzí konceptu CLA. Její interiér nicméně bude u produkční verze zjemněn, jak naznačují snímky špionážních fotografů. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz, Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.