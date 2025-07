Mercedes už podruhé zrušil zaříznutí třídy A, bude přesluhovat 10 let. Znovu zjistil, že by bez ní neměl co prodávat dnes | Petr Miler

Němci se chytili do dokonale typické pasti dnešních dnů. Vsadili všechno na nově pojatá auta, která se - v jejich případě obzvlášť - setkávají s nezájmem. Živí je tedy modely, které odmítli dál vyvíjet a dopředu stanovili data jejich konce. Kdyby dodrželi slovo, mají v podstatě prázdné ruce, a tak dál prodlužují jejich život bez ohledu na morální stáří.

„How the mighty have fallen,” chce se zvolat anglickou frázi při pohledu na současné počínání Mercedesu. Mocní tu opravdu padli, však jde o „vynálezce automobilu” a firmu, která po víc jak 100 let své existence téměř vždy tlačila vpřed káru vývoje celého odvětví a stála za plejádou nezapomenutelných automobilů. V posledních letech dělá chybu za chybou. A i když náhodou zjistí, že jí skutečně udělala a slíbí nápravu, reálně udělá příliš málo a příliš pozdě na to, aby něco změnila. A tak chybuje dál a dál a dál.

Nyní se nachází na hranici potopení dalšího bestselleru, přičemž o skvělosti jeho nástupce je sám šéf přesvědčen tak moc, že jej na trh v rozpačité podobě dotlačí navzdory otevřenému odporu zákazníků. I tyto problematické kroky jsou ale nakonec jen následky někdejší série absurdních strategických rozhodnutí, která automobilka nedokáže rázně změnit.

Tato rozhodnutí nalajnovala povahu její budoucí existence a měla z ní během pár let udělat výrobce výlučně elektrických aut. Pryč ze hry tak mělo jít nejen všechno spalovací, ale také všechno menší, protože představa ziskového malého auta s elektrickým pohonem se automobilce zdála být neuskutečnitelná. Firma tak už v roce 2022 avizovala, že skončí s veškerými menšími modely krom sedanu CLA a menších SUV, přičemž v tomto snažení odhodlaně pokračovala.

Za takové situace pochopitelně nebudete vyvíjet novou třídu A, automobilka tedy loni v lednu označila její konec dokonce za „nevyhnutelný”. A učinila tak navzdory tomu, že se i tehdy už stárnoucí Áčko prodávalo líp než všechny její elektromobily dohromady. Realita zas jednou nehrála roli, dogma vítězilo na celé čáře a jelo se dál, třída A měla původně skončit už v polovině letošního roku.

Letos v březnu Mercedes ale trochu zaváhal, když oznámil, že zaříznutí tohoto modelu ruší a odkládá jej na rok 2026, přesto jen o pár dnů později potvrdil, že tohle už je opravdu konec a záhy se ukázalo, že na parte vozu bude stát červnové datum roku 2026. Takže hotové a vyřízené? Kdepak, Mercedes je dnes ve svých strategických rozhodnutích tak brilantní, že o necelé čtyři měsíce zase všechno změnil.

Ve Stuttgartu asi opravdu dokola podléhají víře v to, „že si ty elektromobily přece jen prosadí” a rušení spalovacích modelů díky tomu projde. To až tragické výsledky za druhý letošní kvartál, kdy se jejich prodeje propadly na už zanedbatelný počet aut po poklesu o dalších 24 procent (!), přiměly firmu jednat. Začalo se tak mluvit o tom, že zmýlená neplatí, Mercedes si znovu nadělal do gatí a zaříznutí Áčka podruhé v krátkém sledu zrušil. A je to pravda.

O komentář jsme požádali přímo automobilku, která nám v prohlášení jak vystřiženém z kursu malování trpké reality narůžovo sdělila: „Kompaktní model třídy A se i nadále těší velké oblibě u našich zákazníků, zejména pak v Evropě. Tato řada byla nedávno aktualizována a vylepšena rozsáhlými aktualizacemi, díky čemuž je tento vůz pro naše zákazníky ještě žádanější. Proto se třída A bude vyrábět i po uvedení modelu CLA,” uvádí automobilka. Můžeme k tomu dodat jen: „No way Jose!”

Co říká Mercedes prostě není odrazem reality, k tomuto rozhodnutí jej stoprocentně nepřimělo to, že by vůz byl najednou „ještě žádanější”, natož pak v Evropě. Podle statistik Data Force si letos na starém kontinentu koupilo tento vůz 27 772 lidí místo 32 711 loni. Zůstává tedy prodejním číslem dva, kterým býval, to ano, o rostoucím zájmu ale nemůže být řeč. Je to nezájem o zamýšlené alternativy, který donutil Mercedes opakovaně změnit plány, ale o tom se nemluví snadno.

V reakci na prodloužení výroby pak automobilka dále uvádí, že výroba třídy A v německém Rastattu bude utlumena (patrně ale ne zcela zrušena, jak se též spekulovalo, měly by tam být dál vyráběné některé verze) a naopak posílena v maďarském Kočkometu, pardon Kesckemétu. S tamní produkcí se nyní počítá do roku 2028, tou dobou bude kompaktní Mercedes na trhu přesluhovat už 10. rokem, to je též fascinující projev úpadku, který ovšem též už dobře známe.

Člověk se jen musí ptát: Co ještě se musí stát, aby firmy jako Mercedes pochopily, že se vydaly na sebezničující misi, konečně práskly do stolu a začaly se znovu řídit tím, co jediné je dlouhodobě udrží nad vodou - přáními zákazníků a technickou realitou? U Mercedesu zjevně dál vítězí hlavně zbožná přání samotné automobilky a bude muset dostat ještě pár ran, aby se konečně probrala. Nyní směřuje k tomu, že jednoho dne bude mít opravdu prázdné ruce - nekonkurenceschopná auta, která budou sice nová, ale budou nežádané koncepce. A nekonkurenceschopná auta, která budou sice žádané koncepce, ale budou morálně příliš zastaralá na to, aby okouzlila. Je nutné si na příchod takového dne počkat?

Mercedes třídy A měl definitivně skončit letos, pak definitivně příští rok, teď definitivně v roce 2028. Během dalších tří let se ale zjevně může změnit kdeco. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Autoblog.nl, Data Force, Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.