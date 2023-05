Mercedes už se zjevně připravuje na to, že si majitelé spalovacích modelů nechají svá auta navěky včera | Petr Prokopec

Mercedes míří čistě elektrickým směrem a musí být smířen s tím, že podstatnou část zákazníků tím ztratí a už si u něj nic nekoupí. Pořád ale může pracovat s těmi, kteří u něj nakupují dnes. A tak je bude motivovat k tomu, aby si auta nechali klidně po dekády a milion kilometrů.

Na podzim loňského roku jedna z českých senátorek přišla s návrhem, který v podstatě jen potvrdil, že peníze, jenž tato žena pobírá, by byly lépe využity, pokud byste je prohnali komínem. Jitka Chalánková by totiž ráda ocenila manželské páry za věrnost. Jak by docházelo k výběru a čím by se věrnost ověřovala, to již senátorka domyšlené nemá.

Cena za takovou věrnost se jeví být nesmyslem, v byznysu by ale práce s věrnými zákazníky měla být jedním z klíčových bodů. Pokud si chcete klienta zavázat na dlouhá léta, ideálně na věčné časy a nikdy jinak, je třeba, abyste mu vlídnou tvář nenastavili jen ve chvíli, kdy podepisuje kupní smlouvu. Loajalitu si získáte s pomoci drobných velkorysostí, které léta po koupi málokdo čeká.

Mercedes-Benz je automobilkou, která takto koncipovaný věrnostní program spustila již v 60. letech minulého století. Pokud nicméně nevlastníte vůz třícípé hvězdy, nejspíše jste o něm ještě neslyšeli. I když dost možná se k vám nedostal ani za situace, že jste si pár aut značky již koupili. Program je totiž zaměřen na ocenění velmi vysokého nájezdu či mnohaletého vlastnictví. Lidé přitom v jeho rámci od Mercedesu dostanou odznáček v klasickém designu, certifikát prokazující pravost a děkovný dopis.

Tato trojice odměn rozhodně automobilku nezruinuje, samotné zákazníky však stoprocentně potěší. Zvláště když ti nejvěrnější se mohou dočkat ještě jednoho benefitu - automobilka je i jejich vozy odprezentuje na svých webových stránkách. Udělat pro to přitom nemusí nic zase tak mimořádného, jen najet 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc, 500 tisíc či milion kilometrů. Nebo vlastnit jeden konkrétní vůz 10, 20 či 30 let. Ve Státech pak navíc ještě lze počítat s oceněním za nájezd milionu mil (1,6 milionu km).

Jakkoli dosáhnout těchto kritérií dosud nebylo nereálné, nová doba program zjevně posouvá do nových mezí. Mercedes je totiž jednou značek, která rychle míří ke stoprocentní elektromobilitě, což je něco, co podstatnou část klientely odežene. Ale nemusí ji odehnat zcela, dosavadní kupci spalovacích modelů si své vozy mohou nechávat dál a dál. Proto také hodlá zákazníky pomocí tohoto programu více a viditelněji motivovat k tomu, aby si auta nechávali ještě déle, ideálně pak navěky. Jen tak si může některé kupce udržet.

Co přesně bude s programem dále dělat, je otázkou, zatím jen připomíná jeho existenci v nové realitě. Pro dnešek tak už jen dodáme, že absolutním rekordmanem značky je řecký taxikář Gregorios Sachinidis. Ten si v roce 1981 koupil sedan 240D generace W115, jehož původní majitel během pěti let najel 220 000 km. Gregorios však daný nájezd zvedl na více než 4,6 milionu kilometrů, přičemž pouze dvakrát či třikrát měnil motor. Když pak vůz v roce 2004 převzalo muzeum značky, taxikář od ní dostal zcela novou třídu C.

Výroba těchto odznáčků nestojí mnoho, děkovný dopis pak vyjde na ještě méně. Přesto se jedná o milou pozornost, s jakou si třícípá hvězda zavazovala zákazníky. Dříve neměla hlubší rozměr, nyní se zjevně stává způsobem, jak si zavázat kupce spalovacích modelů, které nebudou mít v portfoliu značky přímé nástupce. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

