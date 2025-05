Mercedes už skoro prosí zákazníky, aby si koupili jeho nesmyslný čtyřválcový C63 od AMG. Někde slevil dalších 280 tisíc, je levnější než M3 před 3 hodinami | Petr Miler

Koho napadlo tohle auto přivést na svět, nemáme tušení. Byla to ale od začátku taková hloupost, že by po něm Mercedes měl chtít uhradit všechny ztráty, které mu to způsobilo. A musí být ohromné, současná situace na trhu vše jen podtrhuje.

Vždy jsme se snažili, aby náš magazín nebyl jen klábosením o autech, nešlo jen o prosté předávání informací ve snad zábavném balení, ale aby si držel obchodní rozměr a neztrácel kontakt s realitou. Je totiž jedna věc, co se může líbit novináři, ale často úplně jiná, co se líbí zákazníkům. V některých případech to splývá, v jiných ale musíte být sami zákazníky určitého typu aut, nebo být v úzkém kontaktu s jejich kupci, abyste pochopili jejich specifické preference. A podle toho jak vůz adekvátně hodnotili, tak dopředu tušili, co na trhu bude fungovat a co ne.

Proto se také naše soudy často diametrálně liší od soudů kolegů. Není to výsledek snahy být jiný za každou cenu, je to jen výsledek snahy vnímat realitu tou správnou perspektivou. Upřímně, kdo si dá tu práci, aby třeba kvality nového Porsche Macan Electric zkoumal po důkladné debatě se zákazníky takového auta, jejichž choutkám bez kontaktu s nimi nemusíte rozumět? Pak se nelze divit, že zatímco někteří novináři říkají, že jde o něco jako nejlepší věc pod sluncem, my říkáme, že to je projekt, který si zaslouží okamžité zaříznutí, protože se prostě neschází s preferencemi typických kupců tohoto vozu. A prodejní data dávají zapravdu nám, zákazníci tohle auto nechtějí - dnes se k tomu ještě dostaneme.

Jistě, křišťálovou kouli nemá nikdy nikdo a i nejlepší kvalifikovaný odhad se může mýlit, realita nikdy není dopředu daná. Pořád je to ale méně pravděpodobné, než že se bude mýlit výstřel od boku. Měly by to být v prvé řadě automobilky, kdo tuhle věc zkoumá, a kdysi to velmi intenzivně dělaly - od designu po technické pojetí. Dnes to buď nedělají, nebo na závěry takových zkoumání kašlou, protože jinak není možné, že na trh přichází s tak zřetelnými pitomostmi. A pak se diví, že je skoro nikdo nekupuje.

Macan Electric není jediný případ, ostatně u něj ještě vidíme jisté šance, jak by si mohl najít alespoň menší stabilní místo na trhu. Když ale dorazil nový Mercedes-AMG C63, který nahradil motor 4,0 V8 jednotkou 2,0 R4 s hybridní podporou, extrémním špičkovým, ale relativně nízkým stabilním výkonem a extrémně vysokou stabilní hmotností okolo 2,1 tuny, řekli jsme jasně: Je to dvoutunová katastrofa a parodie na předchůdce, která jen zavírá oči před technickou realitou.

Ani nevíte, jakého pohrdání jsme se za to dočkali. Kolegové tohle řešení vesměs „roztleskávali”, automobilka hájila až do roztrhání těla a vytahovala zřetelné technické bludy o tom, jak může fungovat. Ono je to ale nakonec jedno - sám jsem si Mercedes nikdy nekoupil, ale jsem v úzkém kontaktu s dostatečně širokou skupinou tradičních kupců, abych si mohl být téměř jistý tím, že ho nepřijmou. A nepřijali, dokonce snad ještě víc, než se dalo čekat.

Tohle auto prostě nefungovalo a nefunguje jako C63 od AMG v žádném směru. Nezní tak, nemá jeho charakter, nechová se stejně, je extrémně těžké a výkonově nestálé. A ještě ke všemu bylo dlouho nesmyslně drahé. Od bodu 0 tak šlo o nevídané prodejní fiasko - auto téměř nikdo nechtěl od prvních dnů jeho přítomnosti na německém trhu. A pak už bylo jen hůř. Později jsme si mohli říci, že tento vůz dealeři marně prodávají i se slevami 35 procent, jeho ceny tak dál jen klesaly, což ale ve výsledku znamená jen to, že dnes už může stát i míň než jeho roky starý předchůdce.

Až čas odhalí přesná prodejní čísla, ta parciální z Austrálie nebo Nizozemska jsou ale naprosto tragická. A o mnoho lepší nemohou být ani ve Velké Británii, neboť také tam musí Mercedes pomalu prosit zákazníky, aby si vůz koupili, jak informuje tamní Evo.

Je to skutečně tragikomická zpráva, neboť zatímco u nás Mercedes dál hraje původní hru a nabízí verzi C63 S od 2 871 330 Kč, tedy podstatně dráž BMW svou M3 Competition (od 2 587 000 Kč), a to dokonce i ve verzi s pohonem 4x4 (od 2 715 700 Kč), ve Velké Británii už mu spadl hřebínek. Po dřívějších slevách tak nyní škrtl z ceníkové ceny vozu dalších 9 500 liber (asi 280 tisíc Kč), a prodává jej tak od 90 095 GBP (2,65 milionu Kč). Tedy neobvykle dokonce citelně levněji než v Česku a dramaticky levněji než M3 Competition, které v Británii začíná na 107 620 librách (skoro 3,2 milionu Kč). Přesto M3 platí za žádoucí auto, které BMW nemá problém prodávat ani v nejmenším, o C63 od AMG platí pravý opak. Leasing za 979 liber měsíčně (necelých 29 tisíc Kč) na dva roky s první platbou 15 766 liber (asi 465 tisíc Kč) je pak též až směšně levný.

Nevěříme ale, že to prodeje zásadně nakopne. Každá sleva pomůže, technické řešení auta je ale tak problematické, že prostě nevyvolává touhu v těch, kteří si takové vozy z často hlavně emotivních důvodů kupují. Jak těžké je tohle nechápat? Současná M3 není žádná hitparáda, v mnoha ohledech je to ošizené auto oproti předchůdci, stačí se podívat na řešení rozpěrné tyče v motorovém prostoru a řadu dalších odfláknutých detailů. Ale podstata je v pořádku - šestiválec bez elektrické podpory, pohon zadních nebo všech kol, automat nebo manuál... V takovém autě zapomenete, že BMW sotva zbyl koberec na čalounění kufru a rozpěrka v kufru vypadá, jako by ji s pomocí flexy a svářečky dal dohromady Emanuel Bacigala.

V C63 nemáte jak zapomenout, že jedete spíš na než v 2,1tunovém technickém nesmyslu, který vyměnil plnotučný osmiválec za čtyřválcový hybrid jen proto, aby se vlichotil do přízně normám na měření papírových emisí CO2. Koho to u takového auta zajímá? Ani automobilku by nemělo, podobná úzkoprofilová auta by měla být stavěna maximálně okolo představ lidí, kteří je mají koupit. To se tu jednoznačně nestalo.

Mercedes má s faceliftem dopřát autu aspoň motor R6, ale stane-li se to a s jakým úspěchem se to případně setká, zůstává ve hvězdách.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance s jeho od počátku absurdním hybridním pohonem je totální propadák. Teď se to ukazuje i ve Velké Británii. Foto: Mercedes-Benz

