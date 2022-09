Mercedes už ví, že šlápl vedle, konkurence odmítá jít v případě motorů stejně nesmyslnou cestou před 6 hodinami | Petr Prokopec

I hlouposti se prodávají snáz, když zákazníci nemají alternativu. Mercedes jistě doufal, že soupeři budou následovat jeho nesmírně kontroverzní krok a též zavelí k downsizingu klidně o dvě třídy níž, BMW i Audi ale takový postup odmítají.

Z našich článků není těžké pochopit, že ze současné strategie Mercedesu nejsme zrovna nadšeni. Tato značka nehodlá během pár let nabízet jiné než elektrické vozy, než ovšem na tuto změnu dojde, hodlá postupně zdevastovat svou tradici výrobce objemných spalovacích jednotek. Co tedy Němci po dekády budovali, to během několika málo příštích let spláchnou do kanálu. A předem připouští, že aut budou prodávat méně, v případě zisků ale věří v opačný vývoj.

Je nicméně otázkou, zda v tomto konkrétním případě veškeré plány dopadnou ve prospěch značky. Pokud totiž Mercedes chce s loajalitou zákazníků počítat i do budoucna, nesmí se k nim až tak vehementně stavět zády. Přesně k tomu se nicméně třícípá hvězda odhodlala, po vzoru Volva tak hodlá většinu svého portfolia osadit maximálně dvoulitrovými čtyřválci. V případě Švédů nicméně takový krok nebyl až tak problematický, jeho image je postavená na jiných hodnotách.

Šlo by to nicméně pochopit u běžných modelů, kde si lidé ani u Mercedesu nutně nepotrpí na tom, co jejich vozu bije pod kapotou. U variant AMG je to ale naprosto nepochopitelné a nové produkty jsou tak nesmyslné, že jsme je neváhali označit za katastrofu už na základě technických specifikací. Nahradit motor V8 čtyřválcem, sebrat vozu stabilně vysoký výkon, na oko ohromit krátkodobými výkonovými špičkami dosahovanými za pomoci elektromotoru a to všechno nacpat do auta s hmotností vysoko nad dvě tuny... Nad tím skutečně zůstává rozum stát, při jízdě třeba na okruhu vám zůstane už jen extrémně těžké auto poháněné dvoulitrovým čtyřválcem. Na úsporu paliva v takový moment můžete zapomenout, na pohánění téměř 2,2tunového vozu vyšponovaným motorem 2,0 turbo nebude nic efektivního. Místo toho počítejte spíše s častějším servisem.

Bylo jasné, že tohle Mercedesu více zákazníků nepřinese, pro třícípou hvězdu ale nadále žila jedna naděje - že se stejnou cestou vydá i konkurence. Co na tom, že technické řešení nového Mercedesu-AMG C63 je technická absurdita non plus ultra, kdyby totéž nabízelo i BMW M3 a Audi RS4, nakonec by zájemcům o nový vůz nezbylo než se smířit. Ke smůle Mercedesu to tak ale nebude.

BMW připustilo, že sice taktéž přistoupí k hybridizaci, ovšem nejen šestiválce, ale dokonce ani osmiválce přes palubu nehodí. S tímtéž pak počítá i automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku, jak momentálně potvrdil Constantin Dressler, šéf produktového marketingu divize Audi Sport, podle kterého Audi „cestou čtyřválců nepůjde“. Automobilka tedy u modelů RS zůstane věrná nejméně šestiválcovým motorům, třebaže hybridní složku též přidá.

Pro třícípou hvězdu jsou taková prohlášení těžký ranami. Z německého prémiového trojlístku bude stuttgartská značka zjevně jedinou, která se nesmyslnou cestou extrémního downsizingu u sportovních modelů vydá. Nakonec na ni řada fanoušků už zareagovala a začíná skupovat dosud vyrobené vozy s objemnými motory, to se děje i v Česku. Nejde přitom o sběratelské investice, místo toho se dotyční víceméně zásobují auty pro budoucí denní provoz. To nicméně znamená, že na jejich návrat do showroomů třícípé hvězdy nedojde.

Zas a znovu je tak třeba připomenout, že i když se k jakémusi plánovanému hospodářství ve verzi 2.0 v Evropě blížíme nepříjemně rychlým tempem, pořád platí, že stěžejní slovo zákazník. I jinak též zelenou ideologií prolezlý koncern VW to pochopil, a tak zatímco dříve též tlačil na downsizing, nyní s tímto posunem brzdí. Audi pak dokonce pracuje i na výkonných modelech, které v jeho nabídce dosud chyběly. Jedním z nich má být i RS Q5, které nevsadí na maloobjemový agregát, nýbrž na 2,9litrovou vé-šestku.

Právě tento model by přitom měl být prvním v řadě, u kterého dojde na hybridizaci. Značka se nicméně hodlá zaměřit hlavně na výkon, ne na papírovou spotřebu. Dá se tedy předpokládat, že dorazí jen velmi malá baterie, která nebude roubovat hmotnost výrazně nahoru. Samotný šestiválec pak nabídne minimálně 450 koní, což nebude vyšší výkon než u čtyřválce Mercedesu, ale bude to šestiválec se všemi svými přednostmi. Třícípá hvězda tedy opravdu riskuje a popravdě řečeno nechápeme, proč to dělá. Přeskočit mezi dvěma generacemi stejných aut z motorů V8 a V6 jen na čtyřválce by obtížně přijímali i smířlivě uvažující zákazníci.

Audi se nedávno pochlubilo inovovaným modelem RS5. Ten nadále počítá s 2,9litrovým šestiválcem s výkonem 450 koní. Tato jednotka by pak měla posloužit jako základ hybridního ústrojí, jenž se nejspíše poprvé představí pod kapotou modelu RS Q5. Foto: Audi

