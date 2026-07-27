Mercedes v nouzi skutečně nevyplatí lidem prémie a chce, aby pracovali déle bez odměny. A žádá i další věci. „Proč my?” ptají se zaměstnanci
Petr ProkopecTo, co bylo donedávna jen spekulací, je nyní oficiální plán. Vedení Mercedesu chce firemním financím pomoci skrze program, který nejenže lidem zadrží peníze, jež měli dávno dostat, ale ještě jim přidá pět pracovních hodin týdně bez nároku na odměnu. Těm se ale nechce, a tak vyšli do ulic.
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Mercedes v nouzi skutečně nevyplatí lidem prémie a chce, aby pracovali déle bez odměny. A žádá i další věci. „Proč my?” ptají se zaměstnanci
před 4 hodinami | Petr Prokopec
To, co bylo donedávna jen spekulací, je nyní oficiální plán. Vedení Mercedesu chce firemním financím pomoci skrze program, který nejenže lidem zadrží peníze, jež měli dávno dostat, ale ještě jim přidá pět pracovních hodin týdně bez nároku na odměnu. Těm se ale nechce, a tak vyšli do ulic.
Koncem června jsme vás informovali o vskutku svérázném postupu Mercedesu při hašení požáru, jenž firmu postupně zachvacuje po letech nesmyslných a nepochybně nesmírně neefektivních investicích do nechtěných elektrických aut. Prodeje firmy tak soustavně klesají a pokus utěšovat se nepatrným růstem prodejů právě elektrických modelů v momentě, kdy jejich nabídka během uplynulých let explodovala o stovky procent, připomíná ze všeho nejvíc pověstné hovory o provaze v domě oběšencově.
Obvykle se společnosti v prvé řadě pokouší podobné situace řešit jinak, ale buď Mercedes všechny přijatelnější možnosti už vyčerpal, anebo mu to prostě přijde jako dobrý nápad. Buď jak buď, podle červnových informací německých médií měl předložit zaměstnancům plán, který počítá zejména s tím, že firemní finance vyztuží odložením vyplacení slíbených prémií o neuvěřitelný rok. A ještě ke všemu chce po zaměstnancích, aby pracovali delší čas za stejné peníze.
Nyní je to oficiální záměr, jak potvrdila sama automobilka. Mercedes tedy chce vdechnout život programu nazvanému Next Level Performance, jehož cílem je snížit výrobní náklady na každé auto do roku 2027 o 10 procent oproti roku 2024. V Německu k tomu má dojít s pomocí čtyř bodů, z nichž prvním je odložení vyplacení prémií ve výši 18,4 procent měsíčního platu o rok, tedy na červenec 2027. Souběžně s tím chce vedení navýšit počet odpracovaných týdenních hodin z 35 na 40 bez zvýšení mzdy. Plán má ale i další dříve neprobírané body.
Firma chce také zrušit možnost byť jen částečné práce z domova, dále plánuje blíže neupřesněným způsobem zefektivnit administrativu i strukturu samotného řízení. Tušíme, že si to nelze vyložit jinak než jako propouštění. Podle vedení to sníží náklady na jedno vyrobené auto, což se skutečné může stát. Předpokládá to ale fakt, že Mercedes bude vyrábět žádané vozy, jejichž odbyt se nebude dál propadat. Což dnes nezvládá. A pokud budou továrny využívat stále menší část svých kapacit, jednotkové náklady to rozhodně dramaticky nesníží, maximálně je to zachová na podobné úrovni.
Asi proto nepřekvapí, že lidé mají s takovým programem problém, jak informuje Focus. Barbara Resch se za firemní odbory ptá ve stylu: „Proč zrovna my?”
„Zaměstnanci udělali z Mercedesu skvělý podnik, a teď mají platit za chyby představenstva?” ptá se doslova. A není těžké ji chápat - bylo to vedení, které firmu přivedlo do problémů sázkou na špatnou kartou. A nejenže za to nezaplatilo odchody, manažerům se daří dobře. Ola Källenius, který stál u kormidla firmy během celého jejího úpadku po konci Dietera Zetscheho, stále pobírá roční plat 1,7 milionu Eur neboli víc než 41 milionů korun. A to je jen základ, má také přiklepnuté bonusy navázané na výkonnostní parametry, které za loňský činily 7 milionů Eur, tedy 170 milionů korun. Takže firma má problémy a šéf bere s bonusy přes 210 milionů za skvělou práci? Dává to smysl?
Může se zdát, že panika není na místě, neboť i na konci letošního března měl Mercedes-Benz k dispozici likvidní prostředky ve výši 33,8 miliardy Eur, což je pochopitelně hromada peněz. Je ale třeba vnímat trendy - prodeje klesají, marže klesají, likvidita se nelepší a moloch s obratem přes 130 miliard Eur za rok se do finančních problémů dostane i s takovými zásobami lusknutím prstu, stačí pár dalších nezdarů.
Jak si aktuálně vede, bude jasnější zítra - 28. července Mercedes zveřejní kompletní výsledky za druhý letošní kvartál. A dá se čekat, že dobré nebudou, proto bije na poplach. To je v pořádku, začít ale musí u sebe a svých nezdarů. Že se to neděje, lidi trápí, proto automobilka musela už před pár týdny čelit otevřenému protestu 33 tisíc nespokojených zaměstnanců.
„Tohle masivně demotivuje řadu kolegů,” říká předseda rady zaměstnanců automobilky Ergun Lümali. A také jemu je třeba dát za pravdu - kdo by s nadšením chodil do práce, kde mu hrozí i vyhazov kvůli chybě jiných, kteří za ně pak pobírají takové peníze?
Vedení třícípé hvězdy nově po zaměstnancích požaduje, aby za stejné peníze pracovali 40 hodin týdně místo smluvně domluvených 35, odkládá jim výplatu prémií, ruší možnost práce z domova a naznačuje další propouštění. Není tak divu, že čelí stále větší nevraživosti, běžní lidé nechtějí platit za chyby vrcholného managementu. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Focus
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