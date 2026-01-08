Mercedes v případě třídy A odvolává, co už několikrát odvolal, strategická bezradnost firmy bere dech
Petr Prokopec
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Mercedes si říká vynálezce automobilu, v posledních letech ale působí spíš jako král chaosu, bezradnosti a neschopnosti stabilního strategického rozhodování. Na soustavně měněném osudu třídy A je to vidět až smutně zřetelně. Aktuálně má žít dál, akorát prý nebude německá.
Když se Mercedes před pár léty - a opravdu to není žádný dávnověk, stalo se to v roce 2021 - rozhodl, že od roku 2030 bude prodávat jen elektrická auta, zatroubil také k překopání skladby své nabídky. Třícípá hvězda zatoužila po jistém návratu ke kořenům, kdy portfolio tvořily pouze drahé či ještě dražší vozy. Přes palubu tedy mělo zamířit cokoli menšího, jen model CLA by z milosti zůstal. Znamenalo to zaříznutí několika tříd, tedy i třídy A, která je dlouhodobě jedním z nejprodávanějších Mercedesů.
Němci ovšem postupem času začali zjišťovat, že i když si svou budoucnost naplánovali do nejmenších detailů, tak trochu se zapomněli zeptat zákazníků, si od nich drahá elektrická auta chtějí koupit. Odpověď jim přinesly až vlastní prodejní statistiky, které se již nějaký ten pátek nesou ve znamení jedné obrovské elektrické tragédie. V reakci na to se pak vyvíjí i osud třídy A. Není to ale tak, že by se prostě vrátila. Anebo nevrátila. Rozhodnutí o její budoucnosti mění Mercedes přesně s tou strategickou inteligencí, se kterou rozhodl o čisté elektrické budoucnosti během pár let.
Ještě v září 2023 tedy platilo, že osud třídy A je zpečetěn, což značka potvrdila i v lednu 2024. V březnu téhož ale už Němci raději mluvili o delším než původně plánovaném životním cyklu. Loni jsme se pak dočkali možná ještě překvapivějšího prohlášení, neboť Mercedes potvrdil, že s třídou A počítá do roku 2028. Jenže to se psal červenec, v září už bylo vše jinak. Technický ředitel značky Markus Schäfer totiž oznámil, že výroba skončí letos. S nástupcem pak třícípá hvězda prý nepočítá, roli základního modelu značky tak skutečně mělo převzít CLA třetí generace.
Hotovo? Ale kdeže. Aktuálně je leden 2026 a všechno - Mercedes je jako král Miroslav po obrně. Tedy odvolává, co odvolal, a slibuje, co slíbil, jen to dělá víckrát po sobě. Což aktuálně - nevíme, na jak dlouho - znamená, že třída A zase nekončí. Tedy končí, ale tak napůl.
Kolegové z Auto News informují, že Mercedes to s tímto modelem skutečně zabalí, ale pouze v Německu na montážní lince v Rastattu. Místo ní hodlá Mercedes posílit její produkci v maďarském Kecskemétu, který leží zhruba 100 kilometrů od Budapešti. Němci si od tohoto kroku slibují snížení nákladů, což má vést k prodloužení životního cyklu vozu znovu do roku 2028. Továrna má navíc roční kapacitu mezi 300 a 400 tisíci exempláři, pročež se dost možná dočkáme i vyšších prodejů, než měla třída A na kontě dosud.
Mercedes ostatně z toho důvodu již začal rozšiřovat pracovní stavy, místo stávajících 4 500 zaměstnanců se tak do budoucna má výrobou v Kecskemétu zabývat 7 500 lidí. To by již mohlo být potvrzením, že tentokrát si automobilka osud třídy A po měsíci či dvou nerozmyslí. Jakkoli zrovna v tomto případě je jistá skepse na místě - Mercedesu se zjevně nedá věřit vůbec nic.
Stávající třída A byla představena již v roce 2018. Jak se zdá podle nejnovějšího oznámení značky, čeká ji nakonec 10letý životní cyklus, ačkoli v mezičase měla už několikrát skončit a pak zase ne. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto News
