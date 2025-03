Mercedes v problémech dál šetří, kde může, na svém klíčovém odbytišti se zbaví 15 procent zaměstnanců včera | Petr Miler

Roky trvání na sebezničující strategii si u Mercedesu vybírají svou daň. Po oznámení rozsáhlých úsporných opatření v Evropě, kde se postupně dotknou desítek tisíc lidí, se schyluje k pročištění stavů také v Číně. Řady automobilky mají tisíce zaměstnanců opustit i tam.

Německé Porsche se v posledních letech dopustilo řady přešlapů a bude mít co dělat, aby se z problémů vylízalo, nakonec ale zůstává ve srovnání s většinou konkurentů v podstatně lepší pozici. S odstupem času je zřejmé, že na měnící se situaci reaguje nejlépe a nejrychleji.

I když také Zuffenhausen nesmyslně vsadil na elektromobily, nikdy nechtěl nabízet jen ty. Cíl učinit 80 procent prodejů „elektrických” navíc loni padl a dnes to vypadá, že automobilka jako první komplexně pochopila „pravidla elektrické hry”. Stejně tak jako první pochopila, že party v Číně skončila a tamní aktivity je třeba omezit. Vše nasvědčuje tomu, že v tomto všem je velmi avantgardní.

Konkurenti totiž s odstupem dělají to samé. Jen elektromobily za pár let už nechce nabízet skoro nikdo a nyní u ostatních přichází i vystřízlivění z čínského snu. Nejnověji je to Mercedes, jehož brzká elektrická budoucnost je definitivně pryč, místo toho chce následky předchozích přešlapů zalátat masivními úsporami. Dosud byla řeč jen o Evropě, Bloomberg ale nově s odvoláním na své zdroje v Číně dodává, že automobilka jde ve stopách Porsche i tam.

Podle Bloombergu se chce Mercedes a jeho dceřiné společnosti zbavit v Číně nejméně 15 procent zaměstnanců v Číně, Reuters hovoří dokonce o 25 procentech. Důvodem je pochopitelně ztráta pozic na tamním trhu, která dále neospravedlňuje tak mohutnou čínskou přítomnost.

Mercedes odmítl situaci oficiálně komentovat, podle námi získaného vyjádření ale zaměstnává v Číně okolo 12 tisíc lidí, tedy 1 800 až 4 000 z nich by mělo jít. Největší rány mají pocítit lidé v administrativě, osekávání nákladů je ale rozsáhlejší a jistý si nemůže být nikdo ničím. Tento krok přichází po varování z minulého týdne, kterým Mercedes avizoval další poklesy zisku. Stejně jako ostatní evropské automobilky se skupina potýká s rostoucími náklady na nechtěnou elektrifikaci a klesající poptávkou prakticky po všem.

Mercedes se vždy mohl přetrhnout, aby v Číně uspěl. Kýčovitost moderních Mercedesů je dílem reakce na čínské preference, stejně tak pro tento trh vyráběl a vyrábí řadu specialit jako tuto prodlouženou třídu E s dvoulitrovým turbem. Nic z toho ale nestačí na udržení pozic, Mercedes stejně jako Porsche počítá s tím, že party v této zemi skončila. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Bloomberg, Reuters, Mercedes-Benz

Petr Miler

