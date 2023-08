Mercedes varuje, že bude dál zdražovat svá auta, prý mu rostou náklady. Možná ano, ale za co? před 5 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes se vydal cestou, která sebevražedně působí od prvního pohledu. Rozhodl se nabízet primárně auta, které po něm skoro nikdo nechtěl, účet za investice do nich ale překládá kupcům žádaného zboží, které též činí méně atraktivním. Může to dopadnout dobře?

Když společnost J.D. Power v roce 2020 udělala průzkum mezi majiteli Mercedesu třídy E, zjistila, že ve srovnání s konkurencí jsou mezi nimi muži zastoupeni v o trochu menším množství (69 procent vs. 74 procent). Průměrný věk však činil 65 let místo 62. Od té doby sice třícípá hvězda uvedla, že se jí povedlo klientelu omladit, o zásadní posun však jistě nešlo. Znamená to tedy, že jeho průměrný zákazník se narodil ještě dříve, než společnost Mattel poprvé ukázal panenku Barbie, to se stalo v roce 1959.

Zákazníci třícípé hvězdy jsou tak z podstaty hlavně starší lidé, průměrný věk 65 let znamená, že významné části z nich bude ještě o dost víc. Takoví zákazníci bývají konzervativní a o moderní výstřelky nestojí. Pokud je nemusí platit a může si je koupit jen ten, kdo o ně zájem má, problém to není, tímhle směrem ale Mercedes nemíří ani v nejmenším. Nabízí stále více věcí, které jeho klientela neocení, přesto jí za ně předkládá účet v podobě vyšších cen toho, o co stojí. A i tyto věci charakterově mění způsobem, jenž lze z pohledků zákazníků označit za nežádoucí.

Dosvědčují to i slova Haralda Wilhelma, finančního ředitele německé automobilky, který je potěšen výsledky za letošní první pololetí. Firma prodala 515 746 aut, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje 6procentní nárůst, za kterým stojí hlavně sportovní a luxusní divize. Na AMG a Maybach totiž připadá vzestup dokonce o 19 a 39 procent. Obrat automobilky by tak měl vystřelit nahoru.

To se i stalo, nicméně souběžně s tím rostou také náklady, a to především kvůli zákazníky nevyžádanému zboží. Náklady rostou hlavně kvůli investicím do elektromobilů, které po Mercedesu nechtěl prakticky nikdo, přesto chce brzy nabízet jen ty. Své si vyžádaly i technologické nesmysly jako selfie kamera, kterou dostaly nové třídy E a S. Zrovna ty mají zákazníky úplně nejstarší, takže nabízet tuto věc v základu je jako obdarovat desetileté dítě chodítkem a naslouchátkem. Mercedes tak zdražuje svá a auta a dal je zdražovat bude.

„Bude růst cen výrazný i v nadcházejících kvartálech? Musíme být opatrnější, ale stále je třeba nějak pokrýt zvyšující se náklady,“ uvedl Wilhelm. Zákazníci značky se tedy musí připravit na další růst, který se jistě bude týkat hlavně spalovacích aut. Prodeje těch elektrických totiž třícípé hvězdě moc nejdou, tam se bude muset začít dříve nebo později vnucovat, spalovací modely jsou dál v oblibě. Přesto je automobilka výhledově nabízet vůbec nechce a teď nemá problém zatížit jejich kupce investicemi do něčeho, co po ní prakticky nikdo nežádal. A to je třeba dodat, že i atraktivitu spalovacích modelů devastuje downsizingem a hybridizaci ad infinitum. Není to celé naprosto zvrácené?

Mercedes vidí svou budoucnost v autech jako EQS, tedy elektrické hře na třídu S. Právě investice do těchto aut a podivností jako selfie kamer či palubních her ji stojí peníze, které nyní chce zaplatit po kupcích spalovacích modelů, jenž by jinak mohly být citelně levnější. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

