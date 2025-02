Mercedes ví, jak si pomoci zpátky k ziskům. Někde zdražil svá auta až skoro o 100 tisíc, i když jim sebral výbavu před 6 hodinami | Petr Prokopec

U nás zatím k tomuto kroku automobilka nepřistoupila, pokud ale udělá to samé, co právě ryze z vlastní vůle provedla v Austrálii, její klientela snad nevyhnutelně dál prořídne.

Na sklonku roku 2022 šéf Mercedesu Ola Källenius uvedl, že pokud by třícípá hvězda musela opustit čínský trh, jednalo by se o hotovou katastrofu. V Říši středu totiž končí zhruba 40 procent veškeré produkce značky. Proto také Němci začali před pár týdny bít na poplach, neboť jakkoli dobrovolně Číně nedali sbohem, tamní klientela o jejich vozy přestává mít zájem. Celkové loňské registrace totiž poklesly o 3 procenta, s Říší středu je však spojován 7procentní pád.

Lze daný vývoj nějak zvrátit? Nejspíš nikoli, a to bereme v potaz i chystaný Mercedes-Benz CLA třetí generace, který dostane do vínku motory od čínského Geely. Třícípá hvězda totiž stále méně zvládá oslovovat tradiční klientelu, ta nová ale nepřichází. Navíc Němci odrazují kupce stále větším tlakem na digitalizaci, hybridizaci, downsizing a elektrifikaci s čímž přišel pád z technologických i kvalitativních výšin.

Suma sumárum se tak automobilka dostala do situace, kdy pomalu jakýkoli její krok bude vyvolávat rozpaky. Ostatně se stačí podívat na novinky přicházející z Austrálie. Na nejmenším světovém kontinentu totiž automobilka pro letošek přistoupila ke zdražení všech svých modelů, a to v rozmezí od 600 do 6 000 AUD (cca 9 200 až 91 500 Kč). Nejvyšší částka pak sice rozhodně není zanedbatelná, ovšem protože je spojena s Maybachem S680, klientela by ji asi dokázala akceptovat.

Větším problémem než ono zdražení je tak spíše skutečnost, že jej Mercedes nemá jak ospravedlnit. Na dotaz kolegů z magazínu Drive, zda došlo k úpravám ve výbavě, totiž australské zastoupení automobilky neodpovědělo. A nejspíš k tomu má i důvod, neboť třeba GLA modelového roku 2025 přišlo o některé prvky, které dříve byly součástí standardu. Třeba za střešní okno je tak třeba připlácet 1 800 AUD (asi 27 500 Kč), zatímco metalický lak zvedne váš koncový účet až o 1 569 AUD (cca 25 000 Kč). A to nemluvíme o zadní posuvné lavici či sníženém podvozku.

GLA přitom loni bylo nejprodávanějším modelem značky v Austrálii, což nejspíš třícípá hvězda zkouší pro letošek maximálně využít. Nicméně pokud ceny tohoto SUV zamířily o 700 AUD (10 700 Kč) výše, přičemž další nemalé peníze je třeba utratit za výbavu, která dříve byla standardem, kupci rozhodně fronty před showroomy stát nebudou. Spíše se dá očekávat jejich úprk směrem ke konkurenci. Klidně pak i té čínské, která v Austrálii začíná vystrkovat růžky stále víc. A stejně jako jinde nabízí víc za daleko míň.

Člověk se tak musí ptát, čeho přesně se Mercedes snaží dosáhnout. Pokud chce s pomocí vyšších cen působit jako značka, která má navrch, pak musí zároveň přijít s faktickými projevy téhož. Jenže elektrická nabídka téměř nikoho neoslovuje z a podobně je tomu i u modelů AMG, které přišly o ryzí osmiválec a dočkaly se hybridního pohonu. U zbytku portfolia pak něco navíc lze spojit maximálně už jen s image třícípé hvězdy, načež by Němci pomalu měli spíše zlevnit, aby se dostali k širšímu publiku. Jenže k tomu se vážně nemají.

GLA pro letošek v Austrálii nabízí méně za mnohem víc. Ke zdražení ovšem automobilka přistoupila u celého svého tamního portfolia. Chystá to i jinde? Zjišťujeme víc. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

