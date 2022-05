Mercedes už ví, že s některými modely šlápl vedle, hned několik jich má skončit bez nástupce před 4 hodinami | Petr Miler

Automobilový svět se dostal do docela jiné situace, než v jaké byl před léty. Recepty fungující o několik dekád zpět tak nemusí být v přeregulovaném tržním prostředí funkční. Poznává to i Mercedes, který podle všeho již brzy oznámí konec hned několika levnějších modelů.

Je to jedna z věcí, které jsme nikdy tak úplně nechápali - sestupování prémiových automobilek do nižších pater trhu. Na jednu stranu to samozřejmě pochopitelné je, neboť pokud firma chce intenzivně růst, nic jiného jí vlastně ani nezbývá. Je-li ale cílem maximalizace zisku, je to dost problematická praktika.

Automobilka, která je zvyklá zacházet s relativně malým množstvím dobře situovaných zákazníků, prostě není uzpůsobená řadě aspektů, které provází boj o kupce levnějších věcí. Auta vyvíjí a nabízí s vědomím vysokých marží a také předpokládá určité chování svých klientů. Lidé vydělávající miliony za rok si obvykle nenechají vrtat koleno pro korunu, ať už jde o koupi či servis. A podle toho mohou fungovat také dealeři. Když ale místo aut za miliony se statisícovými maržemi začnete prodávat auta za statisíce s desetitisícovými maržemi, leccos je jinak.

A nejde jen o to, posun podobným směrem má neblahý vliv na image firmy a vůbec její schopnost pracovat s prestižní klientelou. Leckteří bohatí lidé prostě nechtějí mít vůz stejné značky jako někdo, kdo se pohybuje o několik sociálních pater níže. A i kdyby jim to bylo jedno, nechtějí v servisu čekat měsíc na to, až na jejich BMW M760Li dojde řada poté, co dealer obslouží záplavu majitelů kompaktní 116d v ceně sad brzd a pneumatik na ostrou sedmičku.

Právě BMW je příkladem toho, jak tahle strategie může skřípat a i když na prodejní výsledky má nepochybně pozitivní vliv, charakter aut a služeb pro náročnější klientelu ovlivňuje negativně. Dealeři BMW už dávno přiznávají, že klientela značky je dnes úplně jiná než před léty, a to v dlouhodobém horizontu může poškodit i ekonomickou bilanci firmy, která na záplavě obyčejných lidí prostě nevydělá tolik, co na omezeném počtu bohatých zákazníků. BMW chybu v tomto ohledu zatím nepřipouští a dál míří stejným směrem, Mercedes ale už ano.

Třícípá hvězda si je vědoma hlavně toho, že pokud chce prodávat se ziskem auta s elektrickým pohonem, ta levnější to být nemohou. Pakliže jen slušný akumulátor stojí statisíce, nelze u vozu za 600 nebo 800 tisíc pomýšlet na jakkoli zajímavou - pokud vůbec nějakou - marži. Automobilka tak už delší čas naznačuje, že snažit se zaujmout v některých segmentech trhu byla chyba, kterou hodlá napravit. Na setkání špiček automobilového průmyslu pořádaném magazínem Financial Times to nyní potvrdil u sám šéf firmy Ola Källenius.

„Řekneme k tomu více příští týden, ale už není naším cílem být soupeřem mainstreamových značek,” řekl Källenius v reakci na otázku týkající se budoucnosti třídy A. „Není to tím, co značka Mercedes-Benz reprezentuje. Počkejte si na víc, pokud jde o naše produktové portfolio, raději se ale budeme dívat nahoru než dolů,” dodal s tím, že se už dříve úvahy firmy ubíraly tímto směrem z výše zmíněných důvodů a ona „elektrická past” je zřejmě poslední kapkou.

Z jeho slov vyplývá, že nejen třída A, ale i modely B, CLA a možná i GLA a GLB nemají budoucnost. Je krajně nepravděpodobné, že by kterýkoli z těchto vozů náhle skončil, dožít by ale měly jen ve svých současných generacích a pak třícípé hvězdě zamávat. Pro někoho to bude překvapivé vyjádření, pro nás, kteří sledujeme zejména bující regulace EU, tomu až tak není. Nastavená pravidla z trhu vytlačují cokoli levného, neboť je to neospravedlnitelné jak z hlediska investic do anti-emisních systémů spalovacích verzí, tak z hlediska nákladů na elektrické pohony. A netýká se to jen aut jako - řekněme - Renault Twingo, ale i levnějších modelů dražších značek. Minimálně třídám A, B a CLA od Mercedesu tak můžeme strojit pohřeb.

Mercedes ústy svého šéfa přiznal, že pustit se do boje o zákazníky relativně dostupných kompaktních modelů nebylo správné rozhodnutí. Očekávat konec modelů, jako je třída A (zde v základní specifikaci, které se Källeniovi musí příčit především) je tak na místě. Foto: Mercedes-Benz

Petr Miler

