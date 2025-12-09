Mercedes vybral náhradu za vyhozeného šéfa AMG a zákazníci teď jen nehybně stojí s otevřenými ústy

Náhlé odejití dosavadního šéfa sportovní divize vzbudilo naději, že se ve Stuttgartu konečně chytili za nos a rozhodli se jít technicky i obchodně smysluplnou cestou. Mercedes nyní jasně ukázal, kam po tolika selháních směřuje.

před 8 hodinami | Petr Miler

Michael Schiebe. Tohle jméno se v posledních letech zarylo do paměti nadšenců, kteří byli po léta zvyklí nakupovat u Mercedesu ostré modely AMG postavené kolem často nepřiměřených, někdy až absurdních motorů. Právě to je ale dělalo tak atraktivními navzdory tomu, že většina těchto aut fungovala či spíše nefungovala podobně jako stroje probírané v nespočtu našich někdejších testů. AMG byly s pár výjimkami do značné míry auta typu „motor a nic”, vozy s nevyužitelným výkonovým potenciálem zejména pro limity své ovladatelnosti. Ale byl to problém?

Pro nás jako pro fandy sportovních aut možná ano, pro zákazníky ne. AMG si nekupovali lidé, kteří denně hoblují Nordschleife, to byly velké výjimky, brali je ti, kteří chtěli výjimečný motor se všemi jeho specifickými přednostmi (nenucený výkon, charakterní projev, zvuk, jistě i prestiž ručně montované jednotky) a obvykle tak nanejvýš rychlost na dálnici. A bylo to tak v pořádku, všechna auta přece nemusí být z jednoho těsta a mířit za jedním typem zákazníkům. Právě těmto lidem ale Schiebe hodil vidle do soukolí jejich automobilových životů a v dobrém se do jejich pamětí nezapsal.

Znám nizozemského klienta AMG, který si dokonce nechal udělat terč na šipky s fotkou Michaela Schiebeho na pozadí - teď opravdu nežertuji -, u nás se často glosovalo, že dokud AMG vede Schiebe, Mercedesu „šibe”. Možná vám to teď přijde nefér, ale připomeňte si, co tento člověk říkal. Byl to on, kdo stál za příchodem dnes už odpískaných nesmyslů typu hybridní C63 AMG s dvoulitrovým čtyřválcem a léta je hájil, byl to on, kdo nasměroval AMG k ještě nesmyslnější úplné elektrifikaci. Chyběla mu jistá technická soudnost i cit pro obchod s auty tohoto ražení a jeho pozice se nakonec stala neudržitelnou.

Tradiční klienti si tedy začali kousat nehty, když se začalo proslýchat, že tento člověk u Mercedesu končí i s dosavadním technickým ředitelem a propukli v jásot, když se to později oficiálně potvrdilo. Schiebeho pozice se stala dokonce tak vratkou, že byl odvolán bez ohledu na to, že za něj automobilka ještě neměla náhradu. Teď ji má a volba vedení firmy bere dech.

Mercedes oznámil, že novým šéfem AMG jmenuje Stefana Weckbacha, bývalého technického manažera Porsche. To zní dobře, ale jen dokud si nepřečtete, co přesně tento muž u německého výrobce sportovních aut dělal. Je to člověk s „rozsáhlými zkušenostmi v oblasti elektromobilů”, který ve firmě skončil poté, co vedl vývoj elektrického Taycanu a pomáhal vyvinout nedávno odhalený Cayenne Electric. Právě tento člověk se - s ohledem na limity jeho aktuálního kontraktu až od 1. července 2026 - ujme funkce šéfa AMG a zároveň se stane vedoucím divize špičkových modelů (Top End Vehicles, TEV) Mercedesu.

Zkuste se nyní nechytit za hlavu jako kapitán Picard. To se prostě nedá.

Z volby Mercedesu je zjevné, že nepochopil vůbec nic. I tady jednou zdravý rozum musí vyhrát, ale zatím se to prostě nestalo. Tohle je tak absurdní, až to bere dech - Mercedes se musel zbavit člověka, který přivedl AMG do „hybridně-elektrické tísně” a mohutně ztrácí kredibilitu u zákazníků a místo něj vezme snad jediného chlápka z Porsche, kterého už ani Porsche nechtělo, protože u něj zmastil totéž? Autora Taycanu coby největšího obchodního fiaska firmy posledních let, které firmu pomohlo poslat až do kvartálních ztrát? Člověka spojeného s novým Cayenne Electric, který působí jako jedna z největších absurdit, které kdy Porsche dalo dohromady? Tak toho? Toho? Ale no tak!

Je to přece tak prosté. Člověk s dostatečnou technickou erudicí a chápáním potřeb trhu nikdy nedojde k závěru, že nabídne elektrický sporťák. Taková věc prostě nefunguje - technicky ani obchodně. I „evropský elektrický Ježíš” je dávno schopen to uznat a řídit se podle toho. A Mercedes ne po selhání byť jen plug-in hybridních modelů? Po naprostém nezájmu už o obyčejné elektromobily? Velmi nevlídném přijetí budoucího elektrického AMG? Čím tato firma myslí? Musí si zjevně ještě jednou nabít, aby skutečné pochopila...


„Mission E” Stefana Weckbacha u Porsche zjevně selhala, přesto si dá druhou u Mercedesu. Ještě existuje naděje, že si automobilka jeho jmenování šéfem AMG do června 2026 rozmyslí. Moc bychom na to ale nesázeli, Mercedes se dnes zdá být ztracen a divize AMG s ním. Foto: Porsche

