Mercedes vyřadil z nabídky svůj nejreprezentativnější motor, zájemci mají definitivně smůlu
Petr ProkopecZázraky se ve Stuttgartu pořád nedějí, a tak došlo na další destruktivní krok, jehož důsledků vedení automobilky opět není schopno dohlédnout. Jistě se ale bude divit, až způsobí přesně to, co se od něj už teď dá čekat.
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Mercedes vyřadil z nabídky svůj nejreprezentativnější motor, zájemci mají definitivně smůlu
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Zázraky se ve Stuttgartu pořád nedějí, a tak došlo na další destruktivní krok, jehož důsledků vedení automobilky opět není schopno dohlédnout. Jistě se ale bude divit, až způsobí přesně to, co se od něj už teď dá čekat.
Konec, je vymalováno. Mercedes-Benz domácím médiím právě potvrdil, že vyrobil vůbec poslední dvanáctiválcový motor, který by mohl namontovat do nového auta prodávaného v Evropě. Tato jednotka se navíc na starý kontinent nemá nikdy vrátit, neboť Němci do ní nechtějí dále investovat, aby plnila nejnovější emisní normy.
Něco takového na první pohled dává smysl, neboť poté, co automobilka vyřadila z nabídky modely jako G65 a S65 od AMG, byl motor V12 spojen už jen se značkou Maybach. Ročně se tak v Evropě jistě neprodalo tolik aut, aby to stálo za řeč, ale bylo to vlastně někdy jinak? Podobně výjimečné produkty nikdy nenabízíte proto, abyste s nimi „vyfutrovali” prodejní čísla, kolikrát jsou i zdrojem ztrát. Ale jsou také zdrojem image, prestiže a také lákadlem pro specifickou klientelu, což může mít dalekosáhlé sekundární efekty. Mercedes si jich dekády musel být dobře vědom, najednou je nevidí.
Celá záležitost má navíc ještě jeden rozměr. Ještě loni totiž značka uváděla, že dvanáctiválec má budoucnost i po příchodu Euro 7, že jej tedy na plnění této normy připraví. Jenže pak začaly vyplouvat na povrch mohutné propady prodejů i zisků. Mercedes tak zavelel k úsporám a je evidentní, že kosa dopadla právě na V12 a jeho evropskou budoucnost. Nahradit jej pak má nový osmiválec, který prý i díky hybridizaci přichází se obdobným výkonem, to je ale znovu velmi krátkozraký pohled.
A Mercedes to ví, nedávno sám přiznal, že část klientely prostě nic jiného neakceptuje. Svým nejváženějším zákazníkům taky nyní oznamuje, že to, co si u něj dekády kupovali, už nebude k mání, protože to za investici nestojí. Jde přitom o lidi, kteří díky spokojenosti s dvanáctiválcovou limuzínou u automobilky nakupovaly ve velkém třeba auta pro své firemní flotily. Stejně jako neváhali posadit své ratolesti do tříd A či C a své drahé polovičky do GLC nebo GLE. Stuttgartskou pokladnu tedy ve finále jisté plnili víc, než se na první pohled zdálo.
Těmto zákazníkům ovšem automobilka nyní říká: „Nein!“, a to nejen v zemích Evropské unie, ale také na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Indii. Co přesně ale poté čeká, že se stane? Že se lidé zvyklí na splnění svého každého přání najednou budou řídit tím, co chce ona? Pak ji čeká další zklamání, které by jí ovšem poté, co „nepřeučila” jiné zákazníky na jiné své nápady, nemuselo překvapit. A takový Rolls-Royce, který dvanáctiválec nabízí u modelů Ghost, Phantom a Cullinan, a nakonec na tom nehodlá nic měnit, se může těšit na růst prodejů.
Němci tak dnes opravdu nepůsobí jako nejstarší automobilka dějin, která má za sebou 140letou historii, ale jako nováček, jenž do branže vstupuje s nezměrnou naivitou. Něco takového si ovšem nemohou dovolit, zvláště pak v době, kdy jejich protežované elektromobily prodejně selhávají a zabíjejí celkový odbyt. Mercedes tak odmítá nejváženější klientele prodat, čím ji lákal dlouhá léta, a nové zákazníky rovněž neoslovuje. To ve Stuttgartu vážně nechápou, že jde o cestu do pekel? Ani po tom všem, co se dosud odehrálo?
Ještě loni jste si dvanáctiválcový motor mohli koupit i v Evropě, značka v té době navíc slibovala, že to bude dál možné. Teď má definitivně smůlu. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Bild
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