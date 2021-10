Mercedes vystavil vlastním dealerům účet za přechod na elektromobily, díky čekat nemůže před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud si dealeři Mercedesu v některých zemích mysleli, že vyšším nárokům automobilky uniknou díky specifické legislativě, mýlili se. Kde si německá automobilka nemůže prodávat auta sama, tam ořeže jejich marže.

Mercedes-Benz je jednou z mála významných evropských automobilek, které nejsou z podstatné části ovládány rodinami zakladatelů a které jsou téměř kompletně veřejně obchodovatelné. Vedení firmy se tak zodpovídá v prvé řadě „anonymních” investorům, jejichž hlavní motivací je zisk. Ten ovšem v posledních letech jen klesal. Ukázalo se to již předloni, kdy třeba čínský magnát Li Shufu, zakladatel automobilky Geely a největší jednotlivý akcionář pobral na dividendách „pouze“ 93 milionů Eur (cca 2,39 mld. Kč) namísto 337 milionů Eur (8,67 mld. Kč), které získal za předchozí období.

Příchod koronaviru a následné komplikace zasadily třícípé hvězdě další ránu, stejně jako investice do politicky vynucované elektromobility. Automobilka proto hledá rozličné způsoby, jak nepříznivý vývoj zvrátit a jednou z cest je jakési napřímení prodejních kanálů. Nejraději by odstřihla dealery a prodávala svá auta zákazníkům přímo, na některých trzích si to ale kvůli platné legislativě nemůže dovolit. Platí to třeba ve většině států USA, kde si dealeři mysleli, že jsou v tomto směru „v suchu”. Jenže realita je jiná.

Německý výrobce totiž na setkání s americkými dealery oznámil, že sníží jejich obchodní marže o půl procentního bodu na 13 %. Auta jim tedy bude prodávat dráž, takže oficiálních prodejních cen se tato změna nedotkne, je ale jasné, že ochota prodejců ke snížení ceny bude přinejmenším o to nižší. Půl procenta nemusí to znít dramaticky, ale v momentě, kdy pár set prodaných aut může u Mercedesu snadno znamenat miliardový obrat, jde už o velké peníze. A nikde není psáno, že další půlprocenta nebudou následovat.

Třícípá hvězda nyní říká, že v příštích pěti letech smluvní podmínky znovu nezmění, je ale otázkou zda jít to můžeme věřit. A pokud ano, tak co bude po oněch pěti letech. Automobilka totiž oficiálně přiznává, že důvodem jejího kroku je získat peníze na nucené investice do elektromobility, které jsou pro automobilky drahé a jejich rentabilita je nejasná. Do elektromobilů totiž hodlá značka jen mezi roky 2022 a 2030 investovat více než 46 miliard dolarů (1,02 bilionu korun).

Mercedes zároveň prodejcům oznámil, že během příštích šesti let by prodeje elektromobilů měly ve Spojených státech vzrůst o 850 procent. Do roku 2025 pak navíc mají na celkových registracích značky mít 50procentní podíl, což zní vzhledem k dosavadnímu vývoji v USA poněkud utopicky.

Ať už ale bude vývoj jakýkoli, je zjevné, že Mercedes chce bez ohledu na legislativní možnosti sáhnout dealerům do marží všude. V Austrálii chce prodávat auta jen sám, za což momentálně čelí hromadné žalobě, v USA musí být obezřetnější. I tak ale riskuje - američtí dealeři jsou k elektrické budoucnosti obecně skeptičtější než ti v Evropě a pokud Mercedes už teď přiznává, že jde o pro něj méně výnosné aktivity, které musí někdo zaplatit, mohou prodejci snadno ztratit víru v budoucnost a do svých zastoupení začít méně investovat. A to je to poslední, co prémiová značka v této turbulentní době potřebuje.

Mercedes vidí v elektromobilech svou budoucnost, účet za ni nyní předkládá i vlastním dealerům. Těm značka zatím v USA snížila marže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.