Mercedes využil skuliny v pravidlech a postavil úplně jinou F1 než ostatní, ani Sebastian Vettel nechápal

I čtyřnásobný mistr světa mohl jen zírat na to, co napadlo konstruktéry Mercedesu. Zatímco všichni ostatní se drželi v konvenčního pojetí bočních partií v domnění, že je tak diktováno pravidly, Mercedes zjistil, že není. Zda jeho stroj bude díky tomu lepší, je otázkou.

Formule 1 by měla být především sport, všichni ale víme, že je to hlavně multimiliardový byznys. Často tak i jediný bod rozhoduje o tom, zda máte rozpočet na příští sezónu již víceméně pokrytý z peněz rozdělovaných v rámci prodeje komerčních práv, nebo jestli si budete muset ušoupat nohy obíháním sponzorů. Není tedy překvapením, že jednotlivé týmy soustavně prozkoumávají pravidla, a hledají v nich všemožné skulinky. A když přijdou pravidla nová, to teprve dává prostor.

Již s příchodem první várky letošních monopostů jsme upozorňovali, že co bylo odhaleno, není přesně tím, co se nakonec ukáže příští víkend v Bahrajnu. Mnohé stáje totiž pro první prezentace jen přebarvili prezentační monopost FIA ukazující jednu z možných, nikoli jedinou možnou intepretaci nových pravidel. S druhou várkou se pak sice již začaly ukazovat skutečné monoposty, ovšem ani s nimi nebyl spjat finální design. Důvodem je ona velká změna v pravidlech, která nepřináší jen 18palcové pneumatiky, ale především zcela jinak pojatou aerodynamiku. Všichni tedy začínají na téže startovní čáře, a proto všichni hodlali držet esa v rukávu co nejdéle.

Že nejde jen o pouhé domněnky, se nyní definitivně potvrdilo právě v Bahrajnu, kde momentálně probíhá druhé kolo letošních předsezónních testů. O rozruch v paddocku se postaral hlavně Mercedes, který přivezl zcela jiný vůz, než jaký jsme viděli při premiéře nebo před pár dny během úvodních testů v Barceloně. Tehdy totiž ještě monopost W13 byl osazen bočnicemi, stejně jako vozy ostatních stájí. Byť už ty byly podezřele krátké. Aktuálně však chybí prakticky zcela a jinak jsou pojaté i vstupy sání.

Je otázkou, co za těmito změnami stojí, stejně jako je nejasná legálnost celé věci. Šéf týmu Toto Wolff nicméně nemá obavy, neboť pravidla jsou v této oblasti poměrně benevolentní a podle něj bylo vše průběžně konzultováno s FIA. V roce 2014 bylo totiž stanoveno, že každý vůz musí být z každé strany osazen dvěma bočnicemi. Jejich design však nebyl nikterak upraven, což vyústilo v mnohdy divoké kreace. Pro letošek platí změna v podobě posunutí bočnic o 50 milimetrů výše od bodu, kde se nacházely dosud, podstatnější ovšem je změna pravidel řešení konstrukce pro odolání bočnímu nárazu - FIA sice říká, kde mají být, ale nediktuje, jak mají fungovat, neboť toto řešení nepodléhá testování. A tak s nimi Mercedes spolu s řešením bočnic naložil po svém.

Němci tak přichází se vskutku radikálním řešením, které by jim mohlo pomoci získat titul prakticky již v začátku sezóny, jako se to díky dvojitým difuzorům povedlo Rossu Brawnovi v roce 2009. Nové pojetí bočnic má pozitivní vliv hlavně na aerodynamiku, má ale zvládat i vylepšit chlazení. Pokud si přitom uvědomíme, že v minulosti měl Mercedes právě s vysokými teplotami problémy, pak bychom tu mohli mít další výhodu.

Z časů zajetých během prvního kola testů to zatím nevypadá, že by Stříbrné šípy měly náskok před zbytkem pole. George Russell totiž skončil devátý a Lewis Hamilton dokonce až jedenáctý. Nezapomínejme však, že během předsezónních testů nikdy nikdo neukazuje naplno svůj potenciál. Budeme si tedy zjevně muset počkat až do kvalifikace na první závod, než zjistíme, jak je W13 opravdu rychlý a zda jsou ony „nebočnice“ jen vývojovým prvkem, matením soupeřů nebo zárukou titulu. Do té doby mohou všichni hrát divadýlka, v kvalifikaci na závod už nelze nic skrývat.

S tímto vozem se Mercedes pochlubil v Bahrajnu, ani Sebastian Vettel se na štíhlý trup vozu nemohl vynadívat.



Tohle auto pak Němci vytáhli při premiéře. Rozdíly v bočnicích i vstupech chlazení jsou přitom jasně patrné.

