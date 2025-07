Mercedes začal potichu rozprodávat přímo jím vlastněná dealerství, jde o další projev úpadku firmy před 11 hodinami | Petr Prokopec

Automobilka to může okecávat dle libosti, faktem ale je, že by k takovému kroku nikdy nepřistoupila, kdyby se nepustila na tenký led nerentabilních investic do nechtěných řešení. Provoz dealerství pro ni stěží byl ztrátový, takže provozně si nepomůže, jde tu jen o kapitál.

Nad směřováním Mercedesu už pěkných pár let kroutíme hlavou. Německá automobilka vsadila vše na elektromobily, přechod na ně navíc chtěla uskutečnit v horizontu jednotek let, během nichž navíc přistoupila k výraznému downsizingu a hybridizaci. Třeba osmiválce pod kapotou některých modelů AMG tak byly nahrazeny čtyřválci, se kterými byl spárován elektromotor a baterie. Výkon tak sice letěl nahoru, k mání ovšem nebyl po celou dobu, na rozdíl od hrozivé hmotnosti. Pryč byl charakter, zvuk, dlouhá životnost i slušné zachování hodnoty.

Zákazníci na takové změny pochopitelně nereagují bezprostředně, dekády budovanou loajální klientelu neztratíte během 14 dnů. Postupně ale pochopili, že „nový Mercedes” je odvarem toho, co léta znali, a automobilce stále víc ukazují záda. Pohled na výsledky firmy za druhý letošní kvartál jsou velmi výmluvné - u třícípé hvězdy se oproti loňskému roku, který se přitom celý nesl ve znamení propadu, dál mocně klesalo. To znovu dokládá, že strategie firmy je špatná, jenže Němcům evidentně pořád nedocvaklo, že jedou ve vlaku mířícím opačným směrem, než jakým chtěli jet.

Chystají se tedy odpravit dalších ze svých bestsellerů, zmastili jeden z nejstylovějších kombíků na trhu a skoro se děsíme, s čím přijdou zítra. Německá automobilka mocně upadá a znát je to nejen na její nabídce, ale i na interních krocích, které zákazníci nevidí. Firma totiž začala potichu rozprodávat přímo jí vlastněná dealerství.

Neříkáme, že automobilka musí něco takového dělat, pro Mercedes to ale byla tradice, která byla některým klientům milá - zejména konzervativní klientelu přímé spojení se značkou logicky lákalo. Že se touto praxí chystá seknout, jsme naznačovali už loni, nové informace ale potvrzují, že se to skutečně děje. Obvykle velmi dobře informovaný blog Mercedes-Benz Passion uvádí, že první dealerství samotné automobilky potichu změnily majitele. A ani lidé za ním stojící z toho nejsou nadšeni.

Připomeňme, že Mercedes jako jedna z mála evropských automobilek má síť svých vlastních zastoupení, především pak v Německu, kde v 80 pobočkách pracuje okolo osmi tisíc lidí. To je docela hodně krků, které značka musí živit, ale o to tu nejde - ve výročních zprávách firmy nevidíme ani náznak toho, že by se jí to nevyplácelo. Když ale sypete miliardy do budování aktuálně samostatně dal neživotaschopného byznysu okolo elektrických aut, peníze se hodí. A prodej pro firmu provozně nepodstatných aktiv je dobrým zdrojem.

Zatím se tedy firmy zbavila zastoupení v Dortmundu a Novém Ulmu, další však budou v brzkém sledu následovat. Automobilka uvádí, že noví majitelé „byli pečlivě vybráni“. Zaručit pak mají nejen to, že klientele se bude nadále dostávat špičkové kvality při prodeji i servisu, ale také že nedojde na propouštění. Jak ale naznačil třeba mluvčí odborů IG Metall, něco takového bude asi jen stěží dodrženo v delším časovém horizontu - vedení tohoto byznysu automobilkou a samostatnými firmami bude z podstaty odlišné.

Mercedes ale aktuálně podniká tím stylem, jako by pro něj byl důležitý jen výsledek za příští, možná ještě přespříští kvartál. A tak ani v tomto ohledu nemyslí na dlouhodobé negativní dopady. V tuto chvíli si jen říkáme, co všechno se ještě bude muset stát, aby akcionáři konečně zvedli hlavy a poslali od válu lidi jako Olu Källenia. Prodeje firmy jdou do kopru, protežované elektromobily jdou prodejně do kopru ještě víc, představované novinky jsou ze stejného vrhu jako dříve odmítnuté vozy, zisky jdou do kopru, firmy rozebírá dekády budovaná aktiva...

Sakra, co z Mercedesu, jak ho dekády známe, musí ještě odjet za duhový most, aby si někdo řekl dost? Pro nás to bylo moc už před mnoha roky a - bohužel - všechny obavy z budoucího vývoje se naplňují. Dokonce se tak děje ještě rychleji a intenzivněji, než jsme si byli ochotni připustit. A pořád se nic neděje, co by vývoj razantně obrátilo k lepšímu.

Mercedes se rozhodl rozprodat přímo jím vlastněná dealerství. Provozně si tím nemůže pomoci, je to pro něj zisková aktivita, ale když potřebujete kapitál na investice do ztrátového podnikání, prodej podobných aktiv pomůže. Foto: Mercedes-Benz

