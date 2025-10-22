Mercedes začal prodávat nové základní CLA. S baterií odpovídající 15litrové nádrži je to neuvěřitelně předražená absurdita
Petr MilerAuto na hlavní fotce vypadá docela sympaticky, co říkáte? Tak přesně takové se základní specifikací rozhodně nedostanete. Nedostanete dokonce ani smysluplně použitelnou baterii, přesto budete platit hodně, ale hodně přes 1 milion Kč. Tohle nemá šanci uspět.
včera | Petr Miler
Mercedes ukázal novou generaci modelu CLA letos v březnu a dva metry vysoko jsme z ní skutečně neskákali. Označili jsme ji za nevzhledné, lacině působící 2,1tunové zklamání, které nenapravilo ani pozdější odhalení kombíku, aspoň za sebe ale uznám, že jej postupně aspoň trochu napravil čas.
O odstupem půl roku se mi tento vůz aspoň nezdá vyloženě ošklivý, to se ale bavíme o vzhledu. Všechno ostatní na něm „ošklivé” pořád je, však je to technický nonsens, absurdně těžké auto s omezenou akceschopností, které lacině jen vypadá. A to i v nejlepších verzích, základ se záhy ukázal být až ostudným. No jo, ale to byl tehdejší základ, tedy CLA 250+ s technologií EQ (tak autu říká výrobce), který Mercedes začal prodávat v květnu za bratru 1,35 milionu Kč. Netušíme, kdo si tohle auto mohl za takové peníze objednat, teď je tu ale základ ještě ostudnější. A přesto ne o moc lacinější.
Novinka si říká CLA 200 s technologií EQ a je to hotový mistr automobilové bídy, hlavně po technické stránce. Značka jej v označuje pouze jako CLA 200 Sedan, což naznačuje, že podobný kombík nedorazí, litovat ale předem není čeho. Nejdostupnější verze CLA má jeden elektromotor, který posílá svůj výkon až 224 koní a točivý moment 335 Nm na zadní kola, a tak na stovku zrychlí za 7,5 sekundy. Jeho maximální rychlost pak činí 210 km/h.
To není až tak zlé, hlavní problém je jinde - aby Mercedes ušetřil, sáhl po LFP bateriích s kapacitou pouhých 58 kWh, což je ekvivalent asi 15litrové nádrže nafty v dieselovém autě. Je to zoufale málo, z vozu to činí auto do města, ostatně ani nabíjení o výkonu až 200 kW (kde ho najdete?) autu nijak neprospívá. Dobití z 10 na 80 procent kapacity, tedy dolití ekvivalentu 10 litrů nafty, zabere 20 minut. A pokud auto zapojíte do 11kW nabíječky, počkáte si 6,5 hodiny za oněch „15 litrů”. Kam tohle auto dojede? 300 až 400 km šnečím tempem? 100 až 200 km rychleji? Mercedes říká 548 km. To už může říkat rovnou 1 548 km nebo třeba 5,48 milionu, tahle čísla jsou surreální, nic pro praxi neznamenají.
Exteriér vozu byl už u předchozího základu tak zbídačelý, že u této varianty zůstává stejný, zejména kola dávají najevo, že jste si moc nedopřáli. Interiér s nejlacinější variantou „displejové palubky” pak také nemá čím ohromit a výbava potěší leda osvětleným kdečím včetně přední masky. Za to si tak něco koupíte.
Ale upřímně, kdyby tohle bylo auto za 600 nebo 700 tisíc, neřekneme popel - bude to slušné druhé auto do města za adekvátní peníze. A i kdybyste přidali nějakou výbavu navíc, budete dost pod 1 milionem. A nesmějte se, předchozí CLA generace C117 ještě v minulé dekádě za 670 tisících začínalo a za trochu víc než 700 tisíc šlo mít i diesel. Teď máte tento elektrický nesmysl s hmotností 2 045 kg (!) za - podržte se - 1 189 430 Kč, tedy skoro 1,2 milionu Kč.
Tohle za 1,2 milionu? Až se příště bude Mercedes divit, že se mu propadají prodeje i zisky, pošlete mu odkaz na tento článek. S takovou nabídku úspěch na trhu opravdu čekat nemůže...
Nové základní CLA za 1,2 milionu Kč nenabízí skoro nic, technicky, výbavově, vzhledově, jakkoli. Kam dal Mercedes hlavu? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
