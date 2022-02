Mercedes začal prodávat novou třídu C bez další výbavy, už nejde jen o elektronické „nesmysly” před 3 hodinami | Petr Prokopec

Když do auta nejde koupit displej promítaný na sklo nebo masážní sedadla, leckoho to jistě zamrzí, nejde ale o nic, co by nešlo snést. Němci ale musí kvůli nedostatku čipů přistupovat k i mnohem radikálnějším krokům.

Zoufalá doba si žádá zoufalé činy. Snad žádné jiné pořekadlo se na dnešní dobu nehodí lépe, jak ostatně dokládá Mercedes-Benz. Německá automobilka totiž stejně jako ostatní výrobci bojuje s nedostatkem čipů, a proto přistupuje k opravdu pozoruhodným krokům. Na mysli nyní nemáme pozastavení objednávek na třídu E, byť i v tomto případě nedostatkové komponenty hrají svou roli. U tohoto vozu je však podstatné, že v brzké době skončí výroba a automobilka si kvůli celosvětovému chaosu není jista, zda by zvládla uspokojit všechny zákazníky. Třída C je nicméně ve srovnání s tím zcela nová. Ovšem ani v jejím případě již nelze objednávat, co hrdlo ráčí.

Prozatím australské zastoupení německé značky (ale nepředpokládáme, že by se problém týkal jen Austrálie, to je příliš malý trh - další detaily zjišťujeme) oficiálně potvrdilo, že se pro zákazníky stal nedostupným tzv. Engineering Package, tedy výbavový paket, jehož součástí je adaptivní podvozek a řízená zadní náprava. Jelikož jde o příplatkovou výbavu, cena základních verzí se tím nezměnila. Mluvčí značky pak dodal, že na cestě na nejmenší kontinent jsou sice vozy, které výše zmíněnými prvky osazeny byly, ty však nejsou určené pro běžné zákazníky, jde o novinářská a předváděcí auta dealerů.

Přijde tedy zjevně poměrně kuriózní situace, kdy automobilová média budou mluvit o vozech, které si půjde i u dealerů vyzkoušet, nepůjde je ale koupit. Jsme tedy vskutku zvědavi, jak moc ovlivní nedostatkový paket zájem publika. Zrovna adaptivní podvozek je totiž mezi zákazníky prémiových automobilek žádaný. Na druhou stranu, v případě takové třídy E by se jednalo o větší problém než u třídy C, která je mnohdy objednávána ve skromnějších konfiguracích.

Více než co jiného tedy daný krok vypovídá o zoufalé situaci, v jaké se mnohé automobilky aktuálně nachází. Nejde pouze o Mercedes, škrty napříč nabídkou udělalo i Audi či BMW. U prvního výrobce tak na některých trzích a u některých modelů neobjednáte třeba bezdrátové dobíjení mobilů či dokonce takové „banality“ jako aktivní monitoring tlaku v pneumatikách a elektrické nastavování sloupku volantu, u druhého pak jde rovněž o bezdrátové dobíjení či třeba paket Driving Assistant Professional.

Je navíc třeba se ptát, jak až daleko automobilky zajdou. Navzdory mnoha nadějím totiž letos problémy neskončí, místo toho bude čipů nedostatek i v příštím roce. Výrobci se přitom snaží tlačit do popředí elektromobily, se kterými padá hrozba pokut spojených se spotřebou paliva res. emisemi CO2. Na jejich výrobu je nicméně třeba násobně více čipů. Je tedy jisté, že jakmile se automobilky přehoupnou přes nastavené limity, může problém dále eskalovat.

Zákazníci si momentálně třídu C s adaptivním podvozkem a řiditelnou zadní nápravou neobjednají. Na vině je nedostatek čipů a další omezování dostupné výbavy - tentokrát ťal Mercedes opravdu hluboko. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

