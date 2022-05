Mercedes žádá majitele téměř 300 tisíc starších aut, aby s nimi okamžitě přestali jezdit před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud vlastníte některý z dotčených modelů, které mohou pocházet až z roku 2006, pak s ním raději nevyjíždějte. Je totiž možné, že se do posilovače brzd dostala voda a vy tak nebudete schopni zastavit.

Svolávací akce nejsou ve světě aut ničím neobvyklým. Koneckonců, i přes veškerou automatizaci jsou nové vozy vyráběny stále lidmi, kteří zkrátka chybují. Stejně jako mohou být špatně naprogramováni roboti, může dojít k chybě na straně dodavatelů a podobně. Ve výsledku je proto chvályhodné, že se výrobci chytají za nos a hodlají své produkty dotáhnout pomalu až k dokonalosti i dávno poté, co je už prodali. Pro Mercedes se ale svolávačky začínají stávat noční můrou.

Na německou automobilku už nějaký ten čas padá ze skříně jeden kostlivec za druhým a ten poslední opravdu stojí za to. Už v uplynulých letech měla třícípá hvězda značné problémy se svými dieselovými modely, které měly v reálném světě produkovat více emisí, než bylo deklarováno laboratořemi i samotným výrobcem. Již to se nepěkně projevilo na finanční bilanci značky, která se nově připravuje na další neočekávané výdaje.

Automobilka totiž žádá majitele 292 287 aut, aby s nimi přestali jezdit kvůli možným problémům s brzdami. Jak uvádí magazín Consumer Reports, s vyšetřováním celé věci začala automobilka již v červenci 2021, kdy ji o nedostatečném účinku brzd zpravil jeden mimoamerický zákazník. Následně Mercedes provedl řadu testů a studií, přičemž zjistil, že k podobné situaci došlo rovněž ve Státech. Minulý týden proto automobilka informovala asociaci NHTSA, že necelé tři stovky tisíc aut musí opravit. A rizika hrozící v případě ignorace tohoto problému jsou značná.

Potíže souvisí s vlhkostí, která se může dostat do posilovače brzd. Zde pak může dojít ke korozi, což může v nejhorším případě snížit účinek brzd až k nule. Mercedes proto žádá majitele dotčených aut, které začne obesílat 27. května, aby vozy přestali používat a dostavili na kontrolu do servisů. Pokud přitom technici žádnou korozi neobjeví, mohou ihned zase odjet. V případě „hnědého moru“ ovšem budou provedeny testy, a pokud jimi dotyčný exemplář neprojde, dočká se nového posilovače brzd. U aut, u kterých bude zjištěna koroze, ovšem které projdou dodatečným testem a nebude u nich tedy posilovač vyměněn, musí lidé počítat s další povinnou návštěvou servisu, ke které musí dojít nejpozději do dvou let. Během ní pak budou provedené dodatečné opravy.

Jak se tedy zdá, o banalitu nejde, a to, že dosud nedošlo na zranění či úmrtí, je spíše dílem štěstí. Zvláště když si uvědomíme, že mezi svolávanými auty je třeba Mercedes-Benz R63 AMG 4Matic, který disponoval 510 koňmi. Dokázal tak zrychlit na stovku za 4,6 sekundy a rozjet se až na 275 km/h. To je na 2,3 tuny vážící vůz opravdu působivé, o to větší nároky jsou ale poté kladeny na brzdy. A pokud na ty nelze spoléhat...

Vozy svolávané Mercedesem kvůli problémům s brzdami

Mercedes-Benz GL320 (rok výroby 2007 až 2009)

Mercedes-Benz GL350 (2010-2012)

Mercedes-Benz GL450 (2007-2012)

Mercedes-Benz GL550 (2008-2012)

Mercedes-Benz ML320 (2007-2009)

Mercedes-Benz ML350 (2006-2011)

Mercedes-Benz ML450 (2010-2011)

Mercedes-Benz ML500 (2006-2007)

Mercedes-Benz ML550 (2008-2011)

Mercedes-Benz ML63 AMG (2007-2011)

Mercedes-Benz R320 (2007-2009)

Mercedes-Benz R350 (2006-2012)

Mercedes-Benz R500 (2006-2007)

Mercedes-Benz R550 (2008)

Mercedes-Benz R63 AMG (2007)

Mercedes mimo jiné povolává do servisů i 2,3 tuny vážící R63 AMG, které díky 510 koním zvládá stovku za 4,6 sekundy a maximálku 275 km/h. Na brzdy jsou tak v jeho případě kladeny nemalé nároky, o toho horší pak bude, když selžou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec

