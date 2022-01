Mercedes žádá majitele 800 tisíc aut, aby s nimi ihned přestali jezdit. Opravit je ale neumí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Vaše auto může shořet, ale nebude opraveno. To je v zásadě sdělení, které dostalo 800 tisíc majitelů Mercedesů přímo od automobilky. Situace by to byla prekérní v každém případě, tady je ale o to prekérnější, že Mercedes nemá díly na její řešení.

Poslední dobou se objevují hlavně problémy všeho druhu týkající se elektromobilů, což přirozeně souvisí s jejich rostoucí četností. I konvenční auta ale nadále trápí potíže vyžadující neplánované opravy a jedna opravdu pořádná se nyní týká dieselových modelů ověnčených logem třícípé hvězdy.

Mercedes totiž požádal majitele zhruba 800 tisíc aut, aby omezili jejich používání na minimum, neboť mohou shořet. Problém spočívá v možnosti úniku chladicí kapaliny, což následně může vést k požáru celého vozu. Nevíme, jak moc pravděpodobný tento scénář je, zjevně je ale nejde o marginálii, zvolila-li automobilka cestu řešení nevyhnutelně vedoucí k rozsáhlé medializaci. Veškeré potíže ještě umocňuje fakt, že automobilka auta opravit neumí. Jinými slovy svým klientům říká: Vaše auto může shořet a nejlépe s ním nejezděte. Opravit ho ale neumíme.

Jak uvedl mluvčí Mercedesu, problém se týká pumpy chladicí kapaliny, která je ovládána podtlakově. Mezi vakuovým systémem a chladicím okruhem nicméně může dojít na únik směsi, což může poškodit řadu komponentů. Pokud přitom dojde ke kontaktu s elektrickými okruhy, může dojít na elektrochemickou reakci, v jejímž důsledku výrazně vzroste teplota. Výsledkem je pak ono samovznícení. Vidina něčeho takového majitele jistě nepotěší, stejně jako jediná současná rozumná alternativa - používat jiný vůz.

Situace je o poznání tristnější v důsledku nedostatku komponentů potřebných na opravu, načež Mercedes aktuálně nikomu ani nemůže upřesnit, kdy jeho vůz přijde na řadu. Automobilka tak jen zákazníkům radí, aby neprodleně kontaktovali svého dealera. Zároveň dodává, že problém se netýká amerického trhu. Dotčené vlastníky pak již měla kontaktovat pomocí dopisu. Jak je hodlá odškodnit, zůstává zatím zahaleno rouškou tajemství.

Můžeme tak jen dodat, že problémy se týkají takřka celého portfolia, a to současných i minulých generací. Jde totiž o některé verze třídy C (W205, 2014-2021), CLS (C257, 2018-současnost), třídu E (W213, 2017-současnost), kupé a kabriolet třídy E (C/A238, 2017-současnost), třídu G (W463, 1990-2018), GLS (C/X253, 2016-současnost), GLE/GLS (W/X167, 2019-současnot) a třídu S (W222, 2014-2020 a W223, 2020-současnost). Horší vstup do nového roku si snad Mercedes ani nemohl přát.

Mercedes má další problém s dieselovými modely, neboť u nich může dojít na únik chladicí kapaliny a samovznícení. Majitelům 800 tisíc aut tak řekl, aby s nimi nejlépe nejezdili, komponenty na opravu ale nemá, a tak nemá ani konstruktivní řešení. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Reuters, Mercedes-Benz

Petr Prokopec

