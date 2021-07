Mercedes prakticky zastavil výrobu v Německu, ukazuje rozsah vracejících se problémů před 8 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že všechno kolem nás se vrací do normálu, pak vězte, že minimálně v automobilovém světě to zdaleka neplatí. Krok třícípé hvězdy je v podstatě zoufalý, nicméně obtížně vyhnutelný.

Loňský příchod koronaviru zásadním způsobem ovlivnil automobilovou branži, ne ale jen přímo. S uzavírkami továren, showroomů či změnami nálad zákazníků by se výrobci dokázali popasovat, pandemie ale změnilo také jejich chování i podmínky života. Spíše než v kancelářích byla většina lidí doma, což vedlo ke zvýšenému zájmu o mobilní telefony, počítače a další elektroniku. A právě na toto odvětví se začali upínat firmy vyrábějící čipy, u nichž automobilky po oněch odstávkách stornovaly objednávky jak zběsilé.

Právě tato změna v dodavatelském řetězci nakonec působí celé branži mnohem větší problémy než samotný koronavirus. Výroba čipu totiž zabere zhruba 6 měsíců, vystavění nové továrny na ně pak rok až rok a půl. Ani v jednom případě tedy nejde o chvilkovou záležitost, v prvním případě tu navíc máme přetlak objednávek. Co tedy automobilky dnes objednají, bude dodáno prakticky až příští rok. Skutečně tedy není překvapivé, že k odstávkám dochází i letos. Co ale již zarazit může, to je skutečnost, že ony uzavírky jsou ještě četnější a rozsáhlejší než loni.

Není tomu přitom dlouho, co jsme zmínili, že Škoda si letos udělá delší letní prázdniny, a to právě kvůli nedostatku čipů. Nejedná se přitom o první krok tohoto druhu, výroba byla omezována již v květnu i červnu. Skutečně zde tedy máme stěžejní problém, jehož velikost ještě více než mladoboleslavská automobilka demonstruje Mercedes-Benz. Třícípá hvězda totiž rovněž přistupuje k uzavírání montážních linek v ještě větší míře, v příštích dnech nevyrobí prakticky nic.

Němci totiž zastavili veškerou výrobu v továrnách Rastattu a v Brémách, v Sindelfingenu pojede jen pár montážních linek. To jsou veškeré továrny firmy v Německu a nezůstanou osamocené - uzavřena bude také továrna v Maďarsku. Toto opatření se tedy dotkne desetitisíců lidí a byť v tuto chvíli se počítá s týdenním zastavením, stěží bude poslední. Výhled do budoucna totiž není vůbec dobrý a firma počítá s tím, že letos nevyrobí více aut než loni. Původní plány přitom byly úplně jiné.

Nejde nicméně pouze o dvě výše zmíněné značky, krize skutečně zasáhla celou branži. Uchráněna jí není ani Tesla, která momentálně oznámila, že odkládá příchod modelů Cybertruck a Semi na příští rok. Důvodem je „omezená dostupnost bateriových článků a globální výzvy v dodavatelských řetězcích“. Tedy jinými slovy, kalifornské automobilce chybí nejen čipy, ale nakonec i baterie, a to přesto, že je sama vyrábí.

Otázkou nikoliv za milion, ale spíše za mnoho miliard, pak je, kdy se daná situace zlepší. V tomto ohledu je ale dle analytiků světlo na konci tunelu v nedohlednu. Ostatně již i koncern VW Group již varoval, že to nejhorší teprve přijde v druhém pololetí. Nedostatek čipů pak navíc nemá výrobce trápit jen letos, ale i v příštím a možná také v přespříštím roce. Zvláště proto, že většina v Evropě přepíná na elektrifikaci, se kterou je spojena výrazně větší spotřeba aktuálně nejdůležitějšího komponentu světa.

Mercedes kvůli nedostatku čipů zastavil výrobu v Brémách a v Rastattu, třetí továrna v Sindelfilgenu pak bude využita jen z malé části. A je pomalu jisté, že o podobných opatřeních letos ještě uslyšíme. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz, Tesla

Petr Prokopec