Mercedes ždímá zákazníky, jak to jen jde, nejvíce nedostatkový model zdraží najednou až o 460 tisíc před 4 hodinami | Petr Prokopec

Automobilka říká, že tím reaguje na inflaci, stejně snadno lze ale tvrdit, že tím inflaci spoluvytváří. Reaguje především na zřetelný převis poptávky nad nabídkou, a tak pustí ceny třídy G tak vysoko, jak to jen půjde.

Před měsícem Mercedes-Benz přestal přijímat objednávky na třídu G. Třícípá hvězda se do jisté míry stala obětí vlastního úspěchu, neboť o legendární off-road je i nadále enormní zájem. Kvůli tomu se ovšem zákazníci musí obrnit nemalou trpělivostí, neboť mnozí budou na svá auta čekat až do roku 2024. V současné době přitom nikdo neví, co bude za týden, natož pak za tři léta, i proto stuttgartští zatáhli za ruční brzdu. Momentálně ji sice uvolnili, bez následků to ale není.

Třída G totiž podražila, a to o pořádný balík peněz. Zatím máme informace z německého trhu, kde základní provedení G350d přijde od 22. března na 109 295 Eur (cca 2,75 mil. Kč) místo dosavadních 104 577 Eur (2,63 mil. Kč). Zajímavé je, že se Mercedes nutí do vysvětlování toho, co za zvýšením stojí. Přesně 965 Eur + DPH (v Německu 19procentní) podle automobilky připadá na běžnou obchodní přirážku, zdražení o 3 000 Eur + DPH pak firma vysvětluje aktuální inflací, to je vskutku pozoruhodné.

Přirážka 965 Eur bez daně z přidané hodnoty je pak společným jmenovatelem pro téměř všechny varianty v nabídce, s každou další výše postavenou nicméně dochází ke zvýšení onoho „inflačního příplatku”. Provedení G400d tak již nově startuje na 113 996 Eur (cca 2,9 milionu Kč) namísto předchozích 108 088 Eur (2,72 milionu Kč), zatímco za G500 již musíte dát 125 956 Eur (3,2 milionu Kč) místo dosavadních 118 619 Eur (necelé 3 miliony Kč).

Opomenout pak nesmíme vrchol nabídky, tedy Mercedes-AMG G63. V jeho případě se třícípá hvězda zjevně rozhodla, že pořádně napěchuje firemní kasu, neboť vůz podražil o 8 325 Eur (209 tisíc Kč) v rovině obchodní přirážky, k čemuž je navíc ještě třeba připočíst inflačních 7 000 Eur (176 tisíc Kč), opět se bavíme o sumách bez DPH. Místo původních 162 703 Eur (4,08 milionu Kč) vám tak nově z účtu zmizí 180 939,50 Eur (4,54 milionu Kč) i s daní z přidané hodnoty. To je neskutečné navýšení o více jak 10 % a 460 tisíc Kč nominálně.

České zastoupení zatím na kroky spojené s německým trhem nereagovalo, u základního Mercedesu G350d tak nadále svítí cena zveřejněná už před tímto zdražením. Je ale možné, že místní filiálka bylo jen poněkud avantgardnější, neboť české ceny byly vždy vyšší, než jaké si účtuje třícípá hvězda v Německu, a tak další zdražení přijde v trochu jiné podobě. Více se pokusíme zjistit.

Pro tuto chvíli už jen dodáme, že verze G350d a G400d pohání šestiválcový turbodiesel, který byl naladěn na 286 nebo 330 koní. V případě modelů G500 a G63 pak Mercedes pod přední kapotou zaměstnal benzinový osmiválec, který dává k dobru 422 či 585 koní. Za výrobou pak nestojí třícípá hvězda, nýbrž rakouská společnost Magna Steyr, která ve Štýrském Hradci rovněž produkuje BMW řady 5 a Z4, Jaguar E-Pace a I-Pace či Toyotu Supra.

Legendární G-Wagen je zpět v prodeji, během několika málo týdnů však razantně podražil. Třícípá hvězda tak jistě řeší především přetlak poptávky, ale svádí to na inflaci. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.