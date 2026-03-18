Mercedes zkouší hodit vidle do premiéry nového BMW řady 3, úplně stejným stylem začal odhalovat novou třídu C
Petr ProkopecAudi A4, BMW řady 3 a Mercedes třídy C se po dekády odhalovaly v celkem vyzpytatelných odstupech, aby každý vůz měl vždy chvíli jen pro sebe, kdy je tou skutečnou novinkou. Mercedes do toho nyní zkouší hodit vidle, protože třídy C bude nabízet hned dvě.
Mercedes zkouší hodit vidle do premiéry nového BMW řady 3, úplně stejným stylem začal odhalovat novou třídu C
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Audi A4, BMW řady 3 a Mercedes třídy C se po dekády odhalovaly v celkem vyzpytatelných odstupech, aby každý vůz měl vždy chvíli jen pro sebe, kdy je tou skutečnou novinkou. Mercedes do toho nyní zkouší hodit vidle, protože třídy C bude nabízet hned dvě.
Na dnešní den je naplánovaná oficiální premiéra nového BMW řady 3, jehož design byl ve vší parádě propálen už v uplynulých dne. Nová generace mnichovské legendy svého ale v tuto chvíli dorazí jen jako elektromobil, který ponese jméno někdejšího poněkud nešťastného elektrického hatchbacku. Jde o dalšího člena rodiny Neue Klasse, která bude definovat vzhled celého portfolia značky. Tedy nikoli pouze elektrických aut, ale i těch spalovacích. BMW tak sice zůstává ve stejných kolejích jako dosud, technicky ale mění směr - dosud měly spalovací i elektrické verze jednotlivých modelů nejen stejný vzhled a jméno, ale i stejné technické základy.
Tato strategie je zatím pro BMW úspěšná, neboť s prodejem elektrických aut nemá problém, na rozdíl od Audi či Mercedesu, které na ně chtěly přejít co nejrychleji a přišly se zcela novými elektrickými vozy někdy i s novými jmény. Podle nás je primární problém jinde, čtyři kruhy i třícípá hvězda ale mají pocit, že problémem jsou hlavně nová označení, a tak zkusí dát novým elektrickým modelům stejná jména jako těm spalovacím. Vzhled už ale úplně stejný není, jak ukazuje třeba Audi A6 e-tron vedle nové A6 nebo elektrický Mercedes GLC vedle dosavadního GLC. A nová třída C půjde zjevně stejným směrem.
Její stávající generace dorazila na trh v roce 2021, takže nejde o vyloženě starý model hodný nástupce. Naopak se od té doby ani nedočkal faceliftu, ten je naplánován právě na letošní rok. Nejp dorazí také nové elektrické provedení. To by mělo nést název C Electric, s experimenty typu „s technologií EQ” tedy Mercedes skutečně končí. A odpustí si i většinu designových výstřelků, jakkoli v s jedním naneštěstí musíme počítat - jde o výraznou podsvětlenou čelní masku.
Němci se totiž rozhodli, že tento panel se postupně rozšíří prakticky na celé jejich portfolio. Zatím neznáme prakticky nikoho, kdo by jim za to tleskal, pročež je otázkou, jestli je to dobrý nápad. Na druhou stranu, na takové „bobří zuby“ u BMW si lidé také zvykli, pročež za rok či dva nová maska nemusí být tak iritující, kdo ví. Ostatně podstatnější bude to, co se nachází za ní. A soudě podle kolegů z Auto Bildu a Auto Expressu, kteří se mohli svézt ve vývojovém prototypu, to nevypadá špatně.
Po elektrickém GLC je elektrická třída C druhým vozem značky, který stojí na platformě MB.EA. Počítat může s 800voltovým elektrickým okruhem, který má urychlit dobíjení. Dorazí rovněž dvourychlostní převodovka, která pomáhá zlepšit efektivitu. S platformou lze spojit i vzduchový podvozek, stejně jako natáčení zadních kol až o 4,5 stupně. Vůz je pochopitelně soustavně napojen na internet, načež se podvozek již předem přizpůsobí výmolům na silnici „nahlášeným“ jinými vozy značky.
Automobilka se snažila, aby elektromobil působil co nejvíc jako spalovací auto, což je samo o sobě tragikomickým záměrem. Akcelerace je tak sice rychlá, ovšem nikoli prudká. Adaptivní podvozek se pak snaží vyrovnávat zhruba 2,5tunovou (!) hmotnost, jak jen to jde, pročež byste ani ve sportovním režimu neměli zaznamenat náklony karoserie. Příď se pak nemá potápět při prudkém brzdění, a jakkoli v komfortním režimu dojde na očekávané změkčení, elektrická třída C stále zůstává vyrovnaná i na horším povrchu.
Na veškeré technické detaily je ještě příliš brzy, nicméně se dá předpokládat, že i v tomto ohledu bude sedan kopírovat GLC. Počítat tak lze se dvěma elektromotory, výkonem 490 koní a bateriemi o kapacitě 94 kWh, která by měla vystačit na víc než 700 kilometrů normovaného dojezdu, který s realitou nebude mít mnoho společného. Víc se dozvíme za pár týdnů až měsíců, jisté je v tuto chvíli jen jedno - zatímco BMW bude nabízet jednu řadu 3 ve dvou verzích, Mercedes bude nabízet dvě různé třídy C současné. A Audi vedle sebe nabídne spalovací A5 s elektrickou A4. Už vidíte ten úspěch?
Mercedes zatím nové Céčko ukázal jen takto, ... Foto: Mercedes-Benz
...už loni v září jsme ale mohli vidět, že vůz dostane stejně kontroverzní čelní masku jako nové GLC.Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Auto Bild, Auto Express
