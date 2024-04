Mercedes zkouší prezentovat novou elektrickou třídu G jako spalovací auto, zjevně se děsí neúspěchu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Co bylo ještě nedávno pro automobilky zdrojem pýchy, je najednou aspektem hodným přehlížení. Bateriová verze třídy G tak místo názvu EQG zkouší klamat zdánlivě benzinovým či nanejvýš hybridním označením G580 s dovětkem. Jak absurdní.

Před několika málo lety Mercedes-Benz oznámil, že hodlá co nejrychleji přejít na elektromobilitu. Jenže postupně se ukázalo, že ani prémiová klientela není připravena na to, aby dala vale spalovacímu ústrojí. Ve Stuttgartu si tak uvědomili, že nevsadili na favorita závodu, nýbrž na chromého koně a plán prodávat do roku 2030 jen elektromobily odpískali. V ten moment ale už byly do bateriového pohonu nainvestovány miliardy, nad nimiž pochopitelně vedení nehodlá jen tak mávnout rukou.

Německá automobilka tedy přemýšlí, jak je navzdory nevalnému zájmu o ně prodat, a někdy přichází s opravdu bizarními nápady. Jeden takový se týká i elektrické verze třídy G, tedy legendárního Geländewagenu, která si měla říkat EQG. Modely EQ byly pýchou značky, jenže v mezičase se staly spíše jakýmsi enfant terrible celé nabídky a dnes jejich jména říkají hlavně to, že mají pod kapotou nechtěný pohon. Mercedes by tak riskoval, že klientela do showroomů ani nedorazí, natož aby se nechala přemluvit personálem ke koupit. A proto v duchu výše zmíněného procitnutí přišla změna a vůz míří do prodeje jako Mercedes G580 with EQ Technology. Zkuste se nesmát...

Tento název je hodně krkolomný, zmiňováno tedy většinou bude jen alfanumerické označení. A to nedává přítomnost bateriového pohonu nikterak najevo, místo toho spíše naznačuje přítomnost osmiválce. Místo něj tu ale máme čtyři elektrické motory, z nichž každá roztáčí jedno kolo, a souhrnně produkují 588 koní a 1 164 Nm točivého momentu. To jsou působivá čísla, vedle nichž na první pohled nemá šanci ani G63 AMG. Je ale třeba poznamenat, že jeho spalovacích 585 koní dostalo doping v podobě dodatečných 20 koní od mild-hybridního systému.

Ve finále je to tedy benzinový model z Affalterbachu, kdo má navrch. Stovku totiž G63 zvládne za 4,4 sekundy, zatímco jeho maximum činí 220 km/h. Jakmile pak vyprázdníte jeho 100litrovou nádrž, stačí vám krátká zastávka na čerpací stanici, a můžete v řádění pokračovat dále. Oproti tomu G580 má na kontě 4,7sekundový sprint, nejvyšší rychlost 180 km/h a udávaný dojezd 434 až 473 km. Realita však bude o poznání nižší - kapacita baterií jen 116 kWh (ekvivalent necelých 30 litrů nafty v nádrži dieselové verze) je na tak obrovské, hranaté, silné a také těžké auto špatný vtip.

Abychom byli přesní, G580 má na kontě aerodynamický odpor Cd 0,44 a 3 085 kilogramů hmotnosti. Pokud jej pak plně zatížíte posádkou a nákladem, jste na 3,5 tunách - stačilo tak málo, a k řízení by bylo potřeba víc než jen řidičské oprávnění skupiny B. Nelze se tedy značce ani divit, že od počátku zkouší stočit pozornost k tzv. tankové otočce, kterou spalovací varianta nezvládá.

Elektrická třída G jinak může v terénu kralovat, akorát zkrátka moc daleko nedojdete. Z pozitivních vlastností zmiňme brodivost činí 850 milimetrů, tedy o 150 mm více, než je tomu u spalovacích sourozenců. Bateriový paket při hrátkách v přírodě chrání kryt z „inteligentního mixu materiálu zahrnující i karbon“, a tak i když je 26 mm tlustý, váží jen 57,6 kilogramu, tedy třikrát méně než by tomu bylo v případě oceli. Přichycen je pak k žebřinovému rámu více než 50 šrouby.

Mimo to má „éGéčko“ na kontě světlou výšku 250 mm či přední a zadní nájezdový úhel 32 resp. 30,7 stupně. Díky sadě kamer se pak může pochlubit i průhlednou kapotou, jakkoli na kola je třeba koukat na 12,3palcovém displeji multimédií. Zajímavým prvkem je pak designový box na zádi, do kterého lze uschovat dobíjecí kabely. Pokud si to ovšem budete přát, můžete mít na zadních dveřích klasickou rezervu. Série umělých zvuků pak má jen zvětšit rohlík, jímž se vás značka snaží opít, když z elektromobilu dělá na oko spalovací vůz.

Lze už jen dodat, že G580 startuje na 142 621,50 Eurech (cca 3,6 milionu Kč), přičemž na úvod budou moci zákazníci sáhnout také po výbavě Edition One zahrnující řadu jinak příplatkových prvků ve standardu. Za tu ovšem budou muset zaplatit 192 524,15 Eur (4,86 milionu Kč). Jde přitom o ceny pro německý trh zahrnující 19procentní daň. Její sazba je u nás ale vyšší, platit za elektromobilitu tedy budete muset ještě víc. Zda ale bude překonána meta 5 052 960 Kč, za něž je dnes k mání G63, zjistíme až v řádu pár dnů.

Elektrická třída G se od spalovacích sourozenců vzhledově neliší ani zvenčí, ani uvnitř. Navíc dorazila s označením, které na bateriový pohon vůbec nepoukazuje. Jen se tak potvrzuje, že třícípá hvězda svou dosavadní slepou sázku na elektřinu přehodnocuje. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

