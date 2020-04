Mercedes zkouší prodávat auta v době karantén, dodává je jako nikdo v Evropě před 8 hodinami | Petr Prokopec

Většina automobilových firem v době opatření přijatých proti šíření koronaviru sedí v rukama v klíně, Mercedes nikoli. Ten se rozhodl, že lidem dodá auta i bez dealerů a showroomů, prostě jim je doveze domů.

Ještě donedávna byl boj o zákazníka sice náročný, ale do jisté míry jednoduchý. Automobilky soupeřily jen mezi sebou. Nyní však mají nového konkurenta v podobě koronaviru, který doslova zastavil celý svět. Pozastavena tak byla výroba i prodej. A jakkoliv mnohde již došlo k obnovení prvého, druhého či dokonce obojího, lidé se do showroomů nehrnou. Nikoliv jen kvůli ekonomické nejistotě, vzduchem stále léta možná až příliš zveličená hrozba nemoci, která velkou část obyvatelstva přikovala k jejich domovům dobrovolně.

Automobilky tedy mají nového soupeře, se kterým se musí vypořádat. A jakkoliv většina z nich v minulých týdnech usilovně tlačila na online prodeje, tento krok byl nedostačující. Je sice hezké, že si daný vůz můžete koupit na internetu a tedy z pohodlí svého gauče, nicméně i tak po vás někteří výrobci chtějí, abyste nakonec do showroomu dorazili, podepsali kupní smlouvu a vůz si převzali. Tím se ovšem staví proti sobě, neboť panika některé zákazníky zachvátila opravdu maximálně.

Mercedes se proto nyní rozhodl, že tuto poslední překážku odbourá a jako první v Evropě rozjel dodávání svých aut přímo do domácností, respektive na zákazníkem danou adresu. Tyto vozy jsou předem kompletně vydezinfikovány a jejich předání zajišťuje člověk v ochranném obleku, masce a rukavicích. Zaručena je tím maximální bezpečnost, na což by již klientela mohla slyšet. Zvláště když daná služba, byť jen v Německu, je oproti minulosti momentálně zcela zdarma.

Třícípá hvězda dodávání aut na adresu udanou zákazníkem v trochu jiné formě nabízí již od roku 2016, dosud jej však příliš nepropagovala a pochopitelně neprováděla současným způsobem. Dnešní situace je velmi vhodná a pro automobilku vítaná. Mercedes stejně jako ostatní výrobci touží po online prodejích ve stylu Tesly, nechce se o zisk dělit s prodejci. Až dosud však klienti dávali velký důraz na testovací jízdu a ohmatání vozu. Nyní je ale prioritou hlavně zdraví a bezpečnost.

Tomu online prodeje a doručování vozů domů plně odpovídají. Jakkoliv tedy ještě donedávna bylo poměrně nepředstavitelné, že by se velká část prodejů nových aut odehrávala na internetu, koronavirus z tohoto způsobu učinil běžný jev. Pokud tedy Mercedes dříve počítal s tím, že by do roku 2025 mohl online prodávat každý čtvrtý vůz, nyní může nejspíše svůj výhled posunout blíže směrem k současnosti. Za aktuální pandemii tak výrobci nakonec ještě možná budou vděční.

