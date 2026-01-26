Mercedes zlevnil jeden ze svých největších propadáků o další stovky tisíc, přesto ho lidé míjejí obloukem
Mercedes zlevnil jeden ze svých největších propadáků o další stovky tisíc, přesto ho lidé míjejí obloukem
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Když sami manažeři automobilky přiznávají, že tahle auta leží u dealerů jako kusy olova, něco to znamená. Nové statisícové slevy jsou také jasným signálem přetrvávajícího nezájmu, obáváme se ale, že i ty budou k ničemu.
Od elektrické třídy G si Mercedes bůhvíproč sliboval pomalu zázraky. Od počátku marný nápad šel proti image samotného auta (velmi konzervativní stroj), jeho typicky žádaným vlastnostem (nápadný projev, včetně toho zvukového), vrozeným neduhům (vysoká hmotnost, mizerná aerodynamika) i jeho častému spojování s výkonnými motory (osmiválce a dříve o dvanáctiválce od AMG). Pokud něco nejde dohromady s možnostmi současných elektrických aut a jejich baterek, je to výše zmíněné.
Aby automobilka klientelu přece jen nalákala, dala autu do vínku čtveřici elektromotorů, se kterými není problém zvládnout tankovou otočku. Toto divadelní představení pak sice vozu zajistilo nemalou pozornost, značka ovšem vzápětí přišla se studenou sprchou a zákazníkům zakázala, aby něco takového dělali na veřejnosti. Tím si pochopitelně přízeň davů nevysloužila. Byl tedy vlastně docela zázrak, že se jí loni během úvodních čtyř měsíců povedlo prodat 1 450 exemplářů.
Pokud by přitom Mercedes takového výsledku dosáhl pouze v Evropě či ve Státech, nejspíš by ještě nebyl důvod troubit na poplach. Jenže zmíněné jsou globální registrace. Přičemž v Číně měl model G580 s technologií EQ, jak zní jeho oficiální název, oslovit jen 58 zákazníků. Proto v létě jeden z manažerů značky přiznal, že tahle auta jen leží u dealerů jako kusy olova. Mercedes pak raději přestal konkrétní prodejní výsledky zcela zveřejňovat.
Značka místo toho jen nedávno uvedla, že za celý loňský rok dodala 49 700 kusů třídy G, což představuje 23procentní posun oproti předchozímu období. Lví podíl na tom má osmiválcové provedení, lépe než elektromobil se ovšem prodává také šestiválec. Jakkoli sice nemáme k dispozici konkrétní prodejní data, je více než jisté, že prodejní výsledky G580 se v druhém pololetí zásadně nezlepšily. A ani letos to očividně není lepší, načež značka šermuje slevami jako Zorro svým kordem.
V květnu se totiž německá klientela dočkala pětiprocentního snížení ceny. To ovšem nepomohlo, načež v listopadu automobilka zvýšila slevu na 10 procent. G580 tak rázem bylo o skoro 15 tisíc Eur neboli o 365 tisíc korun levnější. Protože ale ani to nejspíše zájem nenakoplo, nepřekvapilo by nás, kdyby třícípá hvězda pro letošek znovu zlevňovala. Koneckonců k tomu aktuálně přistoupila ve Státech, kde jde taktéž již o druhé kolo. A nepočítáme s tím, že by bylo úplně poslední.
V zámoří totiž elektrická třída G startuje na 164 550 USD, tedy na 3,4 milionu korun, což pořád není málo. Pokud klientela přistoupila k nákupu na splátky, mohla dosud počítat se slevou 5 tisíc dolarů neboli 104 tisíc korun. To ji pochopitelně nenavnadilo, načež Mercedes nově přistoupil k jejímu zdvojnásobení. A neomezil se již leasingem, místo toho si o 10 000 USD může snížit cenu vozu kdokoliv, kdo o něj projeví zájem. Takových lidí ale zjevně dál mnoho není.
Bude tedy zajímavé sledovat, jak nízko se ve finále G580 dostane. Znovu tu nicméně máme potvrzení, že elektrický pohon sám o sobě není v těchto sférách trhu lákadlem ani v nejmenším a jeho atraktivitu dál sráží drastické propady hodnoty prodaných aut, které dál nakopávají zmíněné slevy. V USA se už ceny aut dealerů s nájezdy okolo 5 tisíc km propadly až po úroveň 137 tisíc USD, tedy 2,8 milionu Kč. To je o další půlmilion pod nejnižší cenou základní specifikace po posledních slevách, vlastnit tohle auto bude bolet...
Elektrická třída G je totální propadák, což přiznávají i manažeři značky. Zájmu o ni navíc zjevně nepomáhají ani slevy, ty akorát dál tlačí dolů zůstatkové hodnoty dříve prodaných vozů. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Carscoops
