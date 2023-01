Poslední Mercedesy s pořádnými motory se ještě vyrábí, šance je koupit už se nebude opakovat před 5 hodinami | Petr Prokopec

S ohledem na směřování Mercedesu a dřívější či chystaný příchod čtyřválcových nástupců na scénu by člověk čekal, že s těmito vozy bude amen, ale není. Menší C63 s motorem V8 je už sice jen pro Austrálii, E63 S Final Edition ale pořád koupíte i u nás.

O konci osmiválcových motorů pod kapotami Mercedesů třídy C a E se mluví již nějaký tem pátek. Loni v květnu pak německá automobilka přišla s Éčkem ve verzi E63S Final Edition, jejíž název hovořil za vše. Jeden by čekal, že už odzvonilo i té, i dnes ji ale v Česku můžete prohnat konfigurátorem, stačí jen, abyste disponovali minimálně částkou 3 441 240 Kč. Nejde přitom o nedopatření, dané provedení je totiž k mání rovněž v Německu a na dalších trzích. Výroba má nakonec skončit až letos.

Právě v roce 2023 bychom se přitom měli dočkat i zcela nové třídy E, sportovní derivát ale zjevně bude ještě chvíli k dispozici. Už jen proto, že zmíněné provedení Final Edition teprve nyní dorazilo na australský trh. Poměrně překvapivé ovšem je, že společnost mu čekají také labutí písně kupé a kabrioletu C63S. Na rozlučku s generací W206 totiž došlo již před dvěma roky, kdy byla představena pátá generace třídy C. Nicméně ani v tomto případě se montážní linky očividně ještě nezastavily.

Pokud si uvědomíme, kterak hodně Mercedes mluví o downsizingu, hybridizaci a elektrifikaci, mohl by nás takový stav zarazit podruhé. Ve finále ale nejsme překvapeni, o rozladění z nové generace disponující kombinací dvoulitrového čtyřválce a elektromotoru mluvíme již nějakou dobu, stejně jako je zmiňována skutečnost, že fanoušci značky vykupují starší provedení v touze vlastnit vůz od AMG, jehož výkon mají k dispozici neustále.

Třícípá hvězda se tedy evidentně pokouší vytěžit zlatou žílu do poslední možné kapky. Trojici C63S Coupe, C63S Cabriolet a E63S tak v Austrálii začne nabízet od 1. února. První dva zmíněné vozy pak dostanou do vínku matný lak Graphite Grey Magno, se kterým budou spárované žluté grafické polepy. Chybět nebude ani karbonový paket doplněný 19- a 20palcovými litými koly.

Součástí standardu se dále stávají karbonové brzdy, sportovní přední sedadla či karbonové dekory. Opomenout nesmíme ani na kožené čalounění Nappa, které je doplněno žlutými ozdobnými švy. Kupé navíc může počítat ještě s aerodynamickým venkovním paketem, i proto v jeho případě musí zákazníci za sadu Final Edition zaplatit 28 400 australských dolarů (cca 439 tisíc Kč), zatímco v případě kabrioletu jsou doplňky o 2 000 AUD (31 tisíc Kč) levnější.

Přesunout se můžeme k třídě E, jejíž osmiválcový zástupce profituje z 20palcových litých kol a karbon-keramických brzd, karbonového paketu či světel Multibeam LED. Ani v tomto případě nechybí venkovní grafické polepy či vnitřní kožené čalounění, vylepšena nicméně byla o asistenční systémy a lepší navigaci také multimédia. I proto cena kompletně celé finální sady vzrostla na 39 900 AUD (617 tisíc Kč).

Lze už jen spekulovat, zda letošní rozlučka bude skutečně poslední či nikoli. K osmiválci by se totiž Mercedes mohl ještě několikrát vrátit v rámci dalších speciálních edic. Pokud by u nich navíc ještě došlo na navýšení výkonu, měla by třícípá hvězda nemalé žně. Jak jsme totiž již zmínili, s hybridizovaným čtyřválcem jsou totiž spojeny spíše rozčarování a averze než bezbřehé nadšení.

Třícípá hvězda se nejspíše již definitivně loučí s osmiválcovými modely, tento týden totiž začne prodávat C63S Coupe a Cabriolet a E63S Final Edition na australském trhu. Druhé zmíněné je stále k dispozici i u nás. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

