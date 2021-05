Messerschmitt je zpátky, novinkou nechce rozstřílet spojence, ale automobilovou konkurenci před 4 hodinami | Petr Prokopec

Asi nejznámější producent bojových stíhaček z druhé světové s porážkou nacistického Německa neskončil, jen po válce musel přesedlat na výrobu aut. Ta sice v roce 1964 skončila, letos se ale vrací na scénu.

Pokud zvláště v těchto dnech, kdy si opětovně připomínáme konec 2. světové války, zmíníte před kýmkoliv slovo Messerschmitt, pak můžete stoprocentně počítat s tím, že jeho první myšlenky povedou k německé stíhačce Bf 109. Mezi roky 1936 a 1945 jí vzniklo hned 33 984 kusů, což jí řadí na první místo mezi bojovými letadly v celé historii. Zároveň jde také o jeden z nejúspěšnějších typů, jenž je ověnčen mnoha vítězstvími hlavně na straně Německa, což z našeho pohledu budeme oslavovat jen stěží.

Po válce měl Messerschmitt leteckou výrobu zakázanou, firma ale neskončila. Z nebes sestoupila na zem a poslala na trh tříkolový skútr s bublinovitou kabinou KR175. První Kabinenroller zůstal ve výrobě do roku 1956, než jej nahradila vylepšená verze KR200. Ta sice designově vypadala takřka stejně, dostala však odlišný motor i podvozek, stejně jako dorazila i větší kola. Němci na toto provedení více než slyšeli, hned první rok se tak prodalo takřka 12 tisíc aut. Celkově pak vzniklo zhruba 40 tisíc vozů.

Po ukončení výroby KR200 se Messerschmitt vrátil zpět k letadlům, pod svým názvem nicméně operoval pouze do roku 1989, než jej převzala společnost DASA, ze které se posléze stal Airbus. Silniční aktivity firmy pak definitivně utichly, pročež se můžeme přenést do roku 2014. Tehdy byl představen Veloschmitt neboli moderní verze tříkolového skůtru poháněná primárně prostřednictvím šlapek a přehazovačky Shimano s občasnou pomocí elektrického pohonu.

Již v té době se řada lidí Achima Adlfingera a Freda Zimmermana ptala, proč rovnou nepřišli s přímým nástupcem, tedy s motorovým skútrem. Než však oba pánové stihli odpovědět, celý projekt zamířil kvůli finančním problémům k ledu. Rozmražen byl až o pět let později, kdy již Adlfinger vrátil na scénu jak původní označení, tak i benzinový pohon. Zároveň se ovšem rozhodl, že v současném světě jednoduše nemůže zamířit na trh bez elektromobilu.

Aktuálně se tedy ve Španělsku spouští výroba nových Kabinenrollerů, z nichž spalovací verze bude uvedena jako KR-202 Sport a počítá s 0,125litrovým jednoválcovým motorem o výkonu 7,3 koně. To pochopitelně nezní zrovna působivě, a to ani i v kombinaci s hmotností 220 kg. Nicméně i tak by vozítko mělo dosáhnout nejvyšší rychlosti 90 km/h, přičemž jeho šestilitrová nádrž by dle tvůrců měla vydržet na 160kilometrový dojezd.

KR-E5000 je pak oním elektrickým provedením, jehož agregát disponuje 6,7 koňmi a je spárován s bateriemi o kapacitě pouhých 1,4 kWh. Dojezd tak činí jen 80 kilometrů, připlatit si nicméně můžete i za druhý akumulátor, jenž akční rádius zvedne na dvojnásobek. Nejvyšší rychlost pak činí stejných 90 km/h jako u benzinové verze, za čímž stojí extrémně nízká hmotnost 195 kg. Ta se vztahuje k jednobateriovému provedení.

Lze pak už jen dodat, že dvoumístné vozítko startuje na 10 950 Eurech (cca 283 tisíc Kč) v případě benzinové verze, zatímco ta elektrická je k mání od 12 950 Eur (cca 335 tisíc Kč). Připlatit si pak kromě druhé baterie můžete u obou vozů třeba za střechu, úchyty zavazadel nebo třeba audio systém a USB port alokovaný u druhého sedadla. Stejně jako originál totiž i novodový Messerschmitt dokáže odvézt dva lidi v tandemu.

Novodobý Messerschmit se vrací v benzinovém a dokonce i elektrickém provedení. Foto: Messerschmitt-Werke

Zdroj: Messerschmitt-Werke

Petr Prokopec