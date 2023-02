Město proslulé srazem aut VW už nechce nic podobného pořádat, absurdní důvod si domyslíte snadno dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Dokážeme si představit paletu rozumných důvodů, pro které by se toto místo mohlo rozhodnout, proč si takovou věc dále nepřeje. Nad všemi ale ční jeden, který je naprosto nesmyslný, přesto nepřekvapí.

V roce 1982 se partička asi 100 majitelů Volkswagenů Golf GTI první generace sešla u městečka Maria Wörth poblíž Wörthersee, pro nás Vrbského jezera. V tu dobu to byl sraz automobilových fandů jako kdejaký jiný, nikdo z přítomných tak patrně netušil, že tím dávají za vznik tradici, která vyústí v jeden z největších festivalů nadšení do automobilů a jejich úprav, jenž bude hostit stovky tisíc lidí. A zaštítí jej samotná automobilka, která na něm bude představovat vlastní kreace i nové modely aut.

Dnes se nacházíme o 41 let později a tohle všechno je pryč. Ale odehrálo se to. Než udeřil koronavirus, bylo tzv. Wörthersee GTI Treffen gigantickou akcí, které jsme se několikrát účastnili i na oficiální pozvání Volkswagenu, který celou akci spolupořádal. Okolnosti by letos její uspořádání dovolily, žádná taková už ale nebude. Nebo aspoň ne taková, jak jsme ji znali.

I přístup samotného Volkswagenu byl v poslední době váhavý, klíčovým se ale stal krok města Maria Wörth, které rozhodlo, že už nechce na svém území akci pořádat. Pokud by to bylo kvůli tomu, že jde o hlučnou, špinavou, prostě místním nepříjemnou událost, dalo by se to docela dobře chápat, jakkoli nepochybujeme, že její ekonomický přínos pro město je či byl ohromný. Maria Wörth ale v oficiální tiskové zprávě hovoří o tom, že další pořádání akce neodpovídá „environmentálním cílům” města.

Maria Wörth prý v příštích několika letech nebude hostit žádné velké konvenční automobilové akce a byť hovoří také o životním prostředí z hlediska zachování ekosystémů, hlavním důvodem je, že festival není v souladu s jeho hodnotami redukce emisí CO2. A to je ta největší absurdita, co jsme kdy slyšeli. Mnohokrát jsme uvedli, že emise CO2 neznají hranice, takže snažit se o nějaké snížení na jedné akci u Vrbského jezera, která se může pořádat o 10 nebo 100 km jinde, je úplně nepodstatné, nic to nezmění. A ony lokální dopady městu zase tak moc nejde.

Obec k věci otevřeně uvedla, že zváží možnost pořádání podobných akcí v budoucnu, pokud budou v souladu s jejími environmentálními cíli, což ponechává otevřený prostor pro sraz elektrických modelů. Takže jakýsi ID festival? To je skutečně tragikomické - pravda, lokálních emisí z výfuků ubude, ty ale Maria Wörth ani nezmiňuje jako problém. Všechno ostatní bude stejné, jen místní emise CO2 klesnou na nulu. A to má vzhledem k výše zmíněnému opravdu nulový dopad na to, co emise CO2 mají dělat s globálním klimatem.

U Wörthersee jsme byli svědky i řady zajímavých automobilových premiér, třeba konceptu Škody Rapid Sport. Nic takového už být nemá. Tedy pardon, může být, pokud u toho nebudou spalovací motory. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Motor und Sport

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.