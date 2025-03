Mezi 20 aktuálně nejprodávanějšími auty v Evropě nenajdete ani jeden elektromobil. A i pak se dějí věci včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Z průběžných zpráv, slov z rádií, z novin i z televizí... Nejen Jiřími Macháčkovi se z toho všeho může zdát, že vládu nad automobilovou Evropou přebírají elektrická auta, a přesto současně s tím Tesla padá ke dnu. Relativita je hezká věc, o absolutním stavu ale někdy vytváří velmi zkreslený obraz.

O víkendu jsme velmi obšírně rozebírali současnou situaci americké Tesly a zmiňovali, že ti, kteří jí chtějí škodit, firmě alespoň bezprostředně spíš pomáhají. Také jsme dávali do kontextu to, co se obvykle traduje, s tím, co naznačují „tvrdá data”. Ani z nich nelze činit jednoznačné závěry, neboť dění kolem Tesly bylo vždy do značné míry iracionální, a tak se ani žádných nedopouštíme. Přesto máme pocit, že s realitou její současné existence to nebude tak zlé, jak se říká.

Současně jsme upozorňovali, že podobně matoucí obraz je vytvářen kolem aktuálního odbytu elektrických aut v Evropě jako takových i jejich pozice na trhu. Málokdo totiž jedním dechem nedodá, že zatímco Tesla meziročně výrazně klesá, celý trh jde citelně nahoru. Ale co je to „celý trh”? Na velmi konkrétních příkladech jsme ukazovali, že jde o pár elektrických novinek, které si prožívají pomíjivé první chvíle slávy, a pak vozy koncernu VW, který částečně pozdržel realizaci loňských objednávek kvůli jejich započítání do letošních flotilových emisí, částečně se velmi snaží rozprodat přemíru loni vyrobených vozů (což jsou trochu spojité nádoby) a data značek napojených na VW Group se jeví relativně lépe kvůli úpadku německého trhu na začátku loňského roku kvůli konci tamních dotací.

Ze zpráv většiny médií tak máme pocit, že touha vidět taková nebo onaká relativní data a dávat je do vytoužených souvislostí zastírá schopnost vidět ta absolutní. Chápete, je to jako když se jedna dáma bude trápit tím, že minulý týden přibrala 20 % na váze, zatímco druhá se bude kasat tím, že 50 % shodila. Fajn, to jsou jasné trendy, ale když ta první měla na začátku 40 kg a druhá 200 kilo, výsledkem je, že první má pořád 48 a druhá pořád 100. A byť jsou si blíž než dřív, nikde není psáno, že křivky trendu budou dál pokračovat stejným směrem, až se jednou protnou a zase začnou rozcházet.

Na naše pochybovačná slova jsme dostali jako nezřídka dost ohlasů, z nichž jeden zněl v jádru: „Tak ukažte celou top 10 a řekněte, kde je Tesla!” Pokud někteří z vás pojali podezření, že vám záměrně malujeme jiný kus obrazu ve snaze vytvořit ve vás jiný mylný dojem, mrzí nás to, ale o to se nikdy nesnažíme. Tento dotaz nás nicméně přiměl k dalšímu studiu evropských statistik Data Force za letošní únor a můžeme vám nabídnout nejen „celou top 10”, ale klidně i celou dvacítku. A přidat další postřehy. Tady je ta „top 20”:

20 nejprodávanějších modelů aut v Evropě v únoru 2025 dle Data Force

(pořadí, model - počet prodaných aut, meziroční trend)

1. Dacia Sandero - 20 832 (+3,5 %)

2. Citroen C3 - 18 181 (+6,1 %)

3. Renault Clio - 17 588 (+21,1 %)

4. VW Golf - 16 081 (-17,8 %)

5. Peugeot 208 - 15 555 (-12,6 %)

6. VW Tiguan - 15 373 (+30,6 %)

7. Dacia Duster - 15 203 (+14,1 %)

8. VW T-Roc - 15 095 (+9,3 %)

9. Toyota Yaris Cross - 13 731 (-10,3 %)

10. Peugeot 2008 - 13 727 (+4,4 %)

11. Fiat Panda - 12 925 (-1,7 %)

12. Škoda Octavia - 12 827 (-24,9 %)

13. Opel Corsa - 12 098 (+5,4 %)

14. Toyota Yaris - 12 006 (+0,8 %)

15. Renault Captur - 11 732 (+5,6 %)

16. Nissan Qashqai - 10 767 (-5,7 %)

17. Peugeot 3008 - 10 449 (+40,9 %)

18. Hyundai Tucson - 9 985 (-11,7 %)

19. MG ZS - 9 949 (+46,8 %)

20. Toyota C-HR - 9 793 (+17,8 %)

Jednak: Kolik vidíte v přehledu čistě elektrických aut? Nemusíte hledat, výsledek je 0. Ani celý onen vzestup tedy nestačí k tomu, aby člověk o takové vozy zavadil mezi těmi nejprodávanějšími, nejsou tam. Můžete namítnout, že některé z těchto modelů mají také elektrické verze, což je fakt, nemáme ale zatím tak detailní data za únor, abychom řekli, kolik jich bylo prodáno. Z čísel za předchozí měsíce lze ale usuzovat, že to není nic významného - například Peugeot 208 si v lednu v elektrické verzi koupilo 12 % lidí, Opel Corsa 6 %, Fiat Panda stále 0 procent atp.

Když tedy budeme hledat první elektromobil v pořadí, najdeme až na 23. místě... Teslu Model Y. Tedy ten model, který táhne celou Teslu dolů, v zásadě z kusů doprodávaného předfaceliftového provedení složil 8 679 prodejů, což stačí na 23. pozici. Dál? Nic, nic, nic a mnohokrát ni, až na 39. pozici je... Tesla Model 3 s 6 461 prodeji. Dál znovu chvíli nic, až 46. je skvěle stoupající VW ID.4 s 6 167 dodanými vozy. A jinak nic, do první padesátky se další elektromobil nevešel ani jeden, třeba Škoda Elroq si našla 1 512 kupců. Fiat 500e oslovil 1 480 kupců. Třeba Dacia Spring, vážně (relativně) levné zboží, uhranula 2 836 kupců.

Znovu žádné jednoznačné závěry nečiníme, nemáme z čeho, současně ale máme dost dat na to, abychom do trochu jiného světla postavili podle nás předčasné závěry jiných. Zas jednou jsou vyhlašováni vítězové a poražení uprostřed závodu...

Také Škoda Octavia na trhu dramaticky ztratila, přesto bychom ji neodepisovali. Ostatně stále patří mezi dvacítku nejžádanějších aut na kontinentu. To jediný elektromobil říct nemůže, nejblíž takové pozici je pak pořád mnohými zatracovaná Tesla Model Y. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autoforum.cz, Data Force

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.