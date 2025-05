Mezi 30 nejprodávanějších aut v Evropě se letos nedostal ani jeden elektromobil, ani jeden. A i dál se dějí zajímavé věci včera | Petr Miler

Nechceme nikomu kazit radost, někdy je ale třeba podívat se na tvrdá absolutní data, abychom si rozličné výkřiky zasadily do správného kontextu. Je dojemné, že odbyt elektrických aut letos roste, uvážíme-li ale počet nových modelů tohoto ražení, neměl by výsledek být ještě jiný?

Pravidelně upozorňujeme na to, jak matoucí obraz je vytvářen kolem aktuálního odbytu elektrických aut v Evropě jako takových i jejich pozice na trhu. Dělá to dojem, jako by skoro cokoli elektrického bylo automaticky prodejním hitem a cokoli jiného strádalo, s realitou to ale nemá mnoho společného.

Faktem sice je, že celý trh s elektrickými modely jde citelně nahoru, dle dat JATO Dynamics šlo třeba v dubnu o 28 %, což při obecné stagnaci prodejů zní skoro impozantně. Ale co je to „celý trh”? A kolik je to vlastně aut? A kolik modelů?

Už dřív jsme na konkrétních příkladech ukazovali, že jde o pár elektrických novinek, které si prožívají často pomíjivé první chvíle slávy, a pak vozy koncernu VW, který částečně pozdržel realizaci loňských objednávek kvůli jejich započítání do letošních (resp. aktuálně tříletých včetně letoška) flotilových emisí, částečně se velmi snaží rozprodat přemíru loni vyrobených vozů (což jsou trochu spojité nádoby). A také se data značek napojených na VW Group jeví relativně lépe kvůli úpadku německého trhu na začátku loňského roku kvůli konci tamních dotací.

Ze zpráv většiny médií tak máme pocit, že touha vidět taková nebo onaká relativní data a dávat je do vytoužených souvislostí zastírá schopnost vidět ta absolutní. Chápete, je to jako když se jedna dáma bude trápit tím, že minulý týden přibrala 20 % na váze, zatímco druhá se bude kasat tím, že 50 % shodila. Fajn, to jsou jasné trendy, ale když ta první měla na začátku 40 kg a druhá 200 kilo, výsledkem je, že první má pořád 48 a druhá pořád 100. A byť jsou si blíž než dřív, nikde není psáno, že křivky trendu budou dál pokračovat stejným směrem, až se jednou protnou.

Ne každý má tyto poznámky rád, a tak na ně někteří reagují poněkud nevraživě naznačenou touhou po konkrétních číslech. Těmi nikdy nemáme problém posloužit, a tak jsme po vydání nového kola evropských statistik prodejů konkrétních modelů z dílny Data Force do letošního dubna dali dohromady ne obvyklou „top 10”, dokonce ani dvacítku, ale rovnou třicítku nejžádanějších vozů kontinentu. Protože... Však uvidíte sami.

30 nejprodávanějších modelů aut v Evropě v za leden-duben 2025 dle Data Force

(pořadí, model - počet prodaných aut, meziroční trend)

1. Dacia Sandero - 87 565 (-10,5)

2. Peugeot 208 - 75 108 (-1,0)

3. Renault Clio - 74 659 (+2,7)

4. VW Golf - 70 833 (-17,8)

5. VW Tiguan - 70 785 (+20,1)

6. Citroen C3 - 67 414 (-3,0)

7. VW T-Roc - 67 364 (-2,6)

8. Dacia Duster - 63 957 (+13,0)

9. Toyota Yaris Cross - 63 601 (-3,7)

10. Peugeot 2008 - 62 752 (+3,7)

11. Opel Corsa - 61 046 (+10,2)

12. Toyota Yaris - 59 011 (-5,1)

13. Nissan Qashqai - 55 348 (-7,1)

14. Škoda Octavia - 54 716 (-22,4)

15. Kia Sportage - 52 065 (-9,9)

16. Fiat Panda - 51 879 (-1,2)

17. Ford Puma - 50 931 (-13,9)

18. Renault Captur - 50 571 (+1,6)

19. Hyundai Tucson - 49 736 (-7,8)

20. MG ZS - 47 034 (+38,8)

21. Peugeot 3008 - 46 076 (+52,3)

22. Toyota C-HR - 41 925 (+9,6)

23. BMW X1 - 40 222 (+12,9)

24. VW T-Cross - 39 377 (+1,5)

25. Audi A3 - 37 818 (-20,9)

26. Toyota Corolla - 37 731 (-24,0)

27. Nissan Juke - 37 440 (+2,4)

28. Jeep Avenger - 37 297 (+44,5)

29. Ford Kuga - 36 728 (+1,0)

30. Škoda Fabia - 36 414 (+7,8)

První otázka je jasná: Kolik vidíte v přehledu čistě elektrických aut? Nemusíte hádat, je to samozřejmě 0. Ani celý onen vzestup tedy nestačí k tomu, aby člověk o takové vozy zavadil mezi těmi nejprodávanějšími, nejsou tam. Můžete namítnout, že některé z těchto modelů mají také elektrické verze, což je fakt, namátkou Peugeot 208, Opel Corsa, Ford Puma nebo Peugeot 3008. Rozklad prodejů na jednotlivé verze ale ukazuje, že kvůli tomu tu tahle auta opravdu nejsou - například u klíčového Peugeot 208 představuje elektrická verze pouhých 10 procent dobytu. Kdyby neexistovala, 208 je pořád 6. v pořadí. Když nějaké intenzivněji prodávané auto existuje ve spalovací i elektrické verzi, ta spalovací znamená téměř veškeré prodeje.

Další věcí je, kolik nových aut toho či onoho ražení na trhu přibývá. Kdy naposledy jste viděli premiéru skutečně nového spalovacího modelu? Nebo aspoň poctivě nové generace existujícího modelu? Tohle se skoro neděje, zatímco elektrických novinek, nástupců či verzí je nespočet. Přesto ani se vším ohýbáním trhu v jejich prospěch, umělému zlevňování, záplavě marketingových aktivit i mediálnímu roztleskávání nejsou s to se zdaleka - ale zdaleka - ani blížit prodejům dávno vyvinutých, neinovovaných, zatracovaných a uměle zdražených spalovacích aut. Neříkáme, co je lepší, může nám to být jedno, ukazujeme tím, jak diametrálně odlišné jsou světy poptávek po těchto dvou řešeních.

Když budeme hledat první elektromobil v pořadí, najdeme až na 33. místě... Teslu Model Y. Tedy ten model, který je v posledních měsících jen terčem výsměchů kvůli relativním prodejním neúspěchům. Relativním možná, i po poklesu prodejů skoro o polovinu se ale všem konkurentům jen směje. Co dál? V první padesátce už skoro nic, 49. je Tesla Model 3 a jediným elektrickým vozem v pořadí mimo Tesly je 44. VW ID.4. To je celé. Navíc se podívejte na čísla - třeba Škodě se aktuálně relativně daří s Elroqem, ale jeho letošních 14 902 prodejů je pořád míň, než si jen k dobru a jen letos připsal Peugeot 3008.

Nemá smysl z toho dělat žádné dalekosáhlé závěry, situace na soustavně manipulovaném trhu je nestálá a za další rok může vypadat úplně jinak v jakémkoli smyslu těchto slov. Jen si přejeme, aby vítězové a poražení nebyli vyhlašováni uprostřed závodu, to není fér. A když už má být naznačeno průběžné pořadí, tak se vším všudy. To ukazuje jen tabulka výše, pokud ji někdo ignoruje a prezentuje relativní stav neadekvátně jeho významu, snaží se vás zmást, ne informovat.

VW Golf letos prodejně poměrně citelně ztrácí, pořád ale patří mezi čtyřku nejžádanějších aut na kontinentu. Nikdo o něm neztratí ani slovo, jeho základy byly vyvíjeny už skoro před 15 léty a i vzhledem tomu je absurdně drahý. přesto je to tak. Vozy, které se někdo s miliardovými investicemi a miliardovými dotacemi vyvinul za velkého potlesku přímo v centru zájmu osvětlovačů, se obvykle nedostávají ani do nejlepší padesátky. Přesto jsou dál soustavně oslavovány. Není to samo o sobě vadné? Foto: Volkswagen

Zdroje: Data Force, JATO Dynamics, Autoforum.cz

