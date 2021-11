Mezi 10 nejlépe vydělávajícími sportovci historie je jen jeden pilot F1, Hamilton to není před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Britský pilot podepsal novou smlouvu a spoustu peněz získává i díky všemožným reklamním spolupracím, navzdory tomu všemu si ale vydělal jen polovinu gáže Michaela Schumachera. Ve srovnání s lídrem žebříčku jsou však i jeho příjmy poloviční.

Se světem Formule 1 máme spojené astronomické příjmy. Zvláště poté, co Lewis Hamilton letos v létě podepsal novou dvouletou smlouvu, díky které jen od Mercedesu vyinkasuje 147 milionů dolarů (cca 3,2 mld. Kč). Nicméně je třeba dodat, že podobně královsky jsou v celém šampionátu placeni už jen dva závodníci, a to Max Verstappen a Fernando Alonso. Oba si však vydělají o poznání méně než sedminásobný mistr světa. Zbytek pole je na tom ovšem ještě daleko hůře, přičemž na jeho chvostu najdeme Júkiho Cunodu s „pouhými“ 500 000 USD (10,9 mil. Kč) a někteří piloti musí i platit za to, aby za ten který tým mohli jezdit.

Můžeme pochopitelně uznat, že půl milionu dolarů by řadě lidí stačilo na celý život. Nicméně v porovnání s příjmy vrcholných atletů jde v podstatě o pakatel. Dokládá to i žebříček magazínu Sportico, který dal dohromady pětadvacet nejlépe vydělávajících sportovců všech dob. V jeho čele se usadil Michael Jordan, který si za svou kariéru, jenž odstartovala v roce 1984, vydělal neskutečných 2,05 miliardy dolarů (44,8 miliard korun). Pokud pak navíc zohledníme inflaci, daná suma šplhá dokonce na 2,62 mld. USD (57,26 mld. Kč).

Oproti Jordanovi je pak chudým příbuzným i Hamilton, kterého najdeme až na 20. příčce s výdělkem 560 milionů dolarů (12,2 mld. Kč), respektive 620 mil. USD (13,5 mld. Kč) po zohlednění inflace. Britský pilot je přitom pouze jedním ze tří závodníků, kteří se do žebříčku dostali. Na 22. místě totiž najdeme Jeffa Gordona, šampiona NASCARu, který má na kontě 93 výher, což jej pasuje na třetí místo v historii. Svých 450 mil. USD (9,8 mld. Kč), respektive 595 mil. USD (13 mld. Kč) si ovšem vydělal nejen jako pilot, ale i jako spolumajitel stáje.

Kdo je tedy nejlépe vydělávajícím závodníkem všech dob? V tomto ohledu asi nemusíme nikomu dávat nápovědu, neboť je jasné, že jde o Michaela Schumachera. Ten skončil v žebříčku na deváté příčce se 780 miliony dolarů (17 mld. Kč), což je suma, která zohledněním inflace roste dokonce na 1,05 mld. USD (22,95 mld. Kč). Schumi za ni vděčí hlavně královskému platu u Ferrari, se kterým získal pět po sobě jdoucích titulů. Stejně tak ovšem jeho majetek v průběhu let bobtnal také kvůli velkorysým sponzorským smlouvám.

V tomto ohledu přitom musíme upozornit na dvě jména v žebříčku, která řadě lidí budou poněkud neznámá. Jde o golfisty Arnolda Palmera a Jacka Nicklause, z nichž hlavně první zavedl revoluci ve sportovním marketingu. Jeho jméno si tak propůjčovaly autopůjčovny, aerolinky, finanční služby i výrobci nápojů. I v době své smrti v roce 2016 tak Palmer pobíral apanáž ve výši 30 milionů dolarů (655,6 mil. Kč) ročně, přestože od jeho posledního vítězství v PGA Tour v té době uplynulo již 43 let.

Ač se o automobilových závodnících říká, kterak jsou královsky placeni, v žebříčku nejlépe vydělávajících sportovců historie najdeme v nejlepší desítce pouze Michaela Schumachera. Více berou basketbalisté, golfisté, fotbalisté či boxeři. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Sportico

Petr Prokopec

