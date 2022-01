Michelin ukázal novou generaci své nejvíce vychvalované pneumatiky, prý je lepší ve všem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Michelin

Francouzi vyrábí řadu povedených pneumatik, asi žádná ale nepožívá takového respektu jako typ Pilot Sport. A byť je jistě těžké vylepšovat něco, co je tak jako tak považováno za nejlepší, Michelin to prý s přechodem ze čtvrté na pátou evoluci dokázal.

Pneumatiky většina lidí podceňuje, jakkoli je můžeme považovat i za nejdůležitější součást každého automobilu. Ve výsledku je totiž jedno, kolik koní máte pod kapotou, jak dobré máte brzdy nebo jak skvěle naladěným podvozkem disponujete - pokud tyto vlastnosti nedokážete přenést na silnici, jsou vám k ničemu. O to se starají především černé sudy v každém rohu, jenž můžeme brát i jako ekvivalent lidských bot.

Momentálně přitom asi nenajdeme široce respektovanější pneumatiku, než je Michelin Pilot Sport 4/4S. Toto obutí užívají jako standardní ty nejchválenější sporťáky a supersporty světa, které by jen stěží dokázaly obkroužit kupříkladu Nürburgring v nadmíru působivém čase, kdyby vsadily na jinou než francouzskou směs. Na prezentaci „čtyřek“ nicméně došlo již v roce 2015, varianta 4S se pak ukázala o dvě léta později. Od té doby nicméně sportovní vozy nabraly na výkonu a mnohé rovněž na hmotnosti.

Není tedy překvapením, že se dopředu posunul i samotný Michelin, který přišel s novou variantou Pilot Sport 5. Ta je již k dispozici na všech evropských trzích, a to v padesáti různých rozměrech ve velikostech od 17 do 21 palců. Do vínku přitom dostala technologii Dynamic Response, jenž počítá s pásem z aramidu a nylonu, které navyšují její strukturální tuhost a vylepšují tak stabilitu, zatímco technologie MachTouch Construction zlepšuje akceleraci, brzdění i zatáčení a odolnost.

Michelin zároveň přepracoval i podélné středové kanály, které s pomocí příčných drážek zvládají lépe odvádět vodu. Navýšena tak byla bezpečnost a ovladatelnost za deště, což společnost deklaruje i časem lepším o 1,7 procenta na vlastním testovacím okruhu, a to ve srovnání s typem Pilot Sport 4. Na tom suchém se pak čas zlepšil o 1,5 procenta, což nemusí působit jako zásadní zlepšení, ale podívejme se na něj absolutně. Třeba na okruhu objetém za 1 minutu a 40 sekund jde o zrychlení o až 1,7 sekundy, to je v těchto podmínkách věčnost. Michelin navíc dodává, že v obou případech se radikálně zlepšilo i potěšení řidiče.

Lze už jen dodat, že za 17palcový rozměr dáte minimálně 2 500 Kč, zatímco ten osmnáctipalcový vás vyjde o tisícikorunu dráže. Devatenáctky či dvacítky již startují na 5 000 Kč, na jednadvacítky si pak musíte připravit minimálně 11 tisíc korun. A jelikož moderní sportovní vozy povětšinou užívají vpředu 20palcový a vzadu 21palcový rozměr, je evidentní, že levně vás nové obutí nevyjde. Na druhou stranu, pro nové boty asi majitelé Porsche či Corvette nechodí na tržnici...

Michelin představil novou pneumatiku Pilot Sport 5, která zlepšuje časy na kolo na suchu i na mokru. Má být ve všem lepší než čtyřka, levná ale pochopitelně není. Foto: Michelin

Zdroj: Michelin

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.