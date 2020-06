Microsoft s Japonci vyvinuli nový typ pneumatik, jsou i nadějí pro české silnice před 2 hodinami | Petr Prokopec

Také pneumatiky skrývají možná až překvapivě mnoho prostoru pro elektronické inovace. Nový systém vyvinutý ve spolupráci Microsoftu a Bridgestonu nesleduje jen tlak v pneumatikách, ale i jejich poškození a pomůže opravit díry ve vozovce.

Pneumatiky jsou dlouhodobě jednou z nejpodceňovanějších součástí automobilů. Je to do jisté míry překvapivé, zvláště s ohledem na to, jak velkou péči lidé věnují třeba koupi nových bot. Když ale totéž mají učinit v případě vozu, nechávají spíše namísto rozumu promlouvat svou peněženku. Ač tedy jde o jediný komponent zajišťující kontakt aut s vozovkou, snaží se na něm maximálně uspořit. A nejde přitom pouze o hledání co nejlevnějších kousků, zanedbávaná je naneštěstí i veškerá další péče.

Aktuálně existují hned čtyři oblasti, kde hrozí riziko. A zatímco monitoring tlaku v pneumatikách, jenž je povinný ve všech nových vozech vyrobených a prodávaných v Evropě po roce 2012, se zvládá vypořádat s poklesem tlaku, na opotřebení či nerovnoměrné sjetí již musíte dávat pozor sami. Právě tato oblast je ovšem motoristy často zanedbávána, byť je třeba dodat, že alespoň k nějakým snahám dochází. Ovšem poškození už spousta lidí nepozná, a tak ani neřeší.

Pomocnou ruku se řidičům nyní rozhodl podat Bridgestone, která za pomoci Microsoftu vyvinul nový typ pneumatik pracující se systémem TDMS (Tyre Damage Monitoring System) monitorujícím právě poškození pneumatik. K tomu přitom může dojít jak odřením o obrubník, tak najetím na hřebík či třeba do díry. Ty jsou hlavně v Česku poměrně běžnou záležitostí, ovšem ani tak prakticky žádný z motoristů po jejich trefení pneumatiky nikterak důkladně nekontroluje. Navíc poškození se nemusí projevit ihned.

TDMS nicméně využívá všech senzorů instalovaných ve voze, aby je spároval s daty uloženými na cloudové platformě MCVP Microsoftu. Následně pak za pomoci pokročilých algoritmů dokáže vysledovat, zda jsou s daným místem spojeny jakékoliv nepřesnosti či anomálie. Podle Bridgestone systém zároveň i zaznamená, kdy a kde k poškození došlo. Cestáři by tak měli být okamžitě upozorněni na nevyhovující stav určitého úseku, který by tak mohl být rychleji opraven.

Podle obou gigantů aktuálně na trhu není žádný jiný adekvátní produkt, přičemž veškeré podobné vyžadují instalaci dodatečného hardwaru. Microsoft si však, jak již bylo řečeno, vystačí jen se senzory, které již v moderních vozech instalované jsou. Zapotřebí nicméně je, aby výrobce vozu napojen na onu platformu MCVP. Tu jako základ pro svůj vlastní cloud užívá třeba Volkswagen, vozy německé automobilky tak nejspíše budou pneumatikami s TDMS osazeny jako jedny z prvních.

Lze už jen dodat, že dle Bridgestone stojí poškození pneumatik za 30 procenty všech nehod, které jsou s obutím spojené. Po zavedení nového systému lze tedy očekávat snížení počtu nehod způsobených pneumatikami, což pro řadu lidí bude představovat nemalé úspory v rámci rodinných rozpočtů. Dá se ale čekat, že za komplexní monitoring pneumatik bude třeba oproti konkurenčním systémům sledujícím pouze pokles tlaku nejspíše připlácet.

Bridgestone ve spolupráci s Microsoftem vyvinul nový systém monitorující poškození pneumatik. Foto: [https://www.youtube.com/channel/UCnaudWBGw1d890Kokd7FbyA Bridgestone@Youtube]

Zdroje: Bridgestone, Microsoft

Petr Prokopec