Miláček Čechů od Kie je po smrti, místo něj zkusí zaskočit docela jinak pojaté auto. Aspoň pohon má „správný”
Petr ProkopecByl to obecně populární model, snad nikdo jiný mu ale mezi všemi modely Kie nedával tolik lásky jako Češi. Teď je Ceed mrtvý, jen modely s písmeny EV a čísly ve jméně ho ale Korejci nenahradí. Štěstí tu zkusí i poevropštěný americký model značky.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Miláček Čechů od Kie je po smrti, místo něj zkusí zaskočit docela jinak pojaté auto. Aspoň pohon má „správný”
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Byl to obecně populární model, snad nikdo jiný mu ale mezi všemi modely Kie nedával tolik lásky jako Češi. Teď je Ceed mrtvý, jen modely s písmeny EV a čísly ve jméně ho ale Korejci nenahradí. Štěstí tu zkusí i poevropštěný americký model značky.
S rodinnou Kiou Cee'd SW jsem spokojen už dvanáct let. Její benzinový atmosférický motor jsem si dobře zajel, načež nejsem za mobilní šikanu ani v levém dálničním pruhu, a přitom nestavím každý druhý den u benzinky, abych nabral plnou nádrž. Navíc mne nestála celoživotní úspory, a protože zvládám i většinu servisních úkonů, velmi levná je i její údržba. Je sice pravdou, že karoserii již zdobí pár škrábanců, podobně jako vnitřní plasty, něco takového mi ale žíly netrhá.
Díky tomu všemu se ale hrozím dne, kdy korejský kombík doslouží a bude potřebovat nahradit něčím novějším. Kia se totiž rozhodla, že tři generace jsou dost, a proto Ceed (nyní již bez apostrofu) poslala na věčnost bez nástupce. Slovenská továrna v Žilině, kde se tento model vyráběl, se totiž má začít soustředit na elektromobily EV2 a EV4. Ty přitom spalovací model jen stěží zvládnou nahradit, oproti němu budou totiž dražší i méně využitelné. Zejména v Česku nemají šanci miláčka místních nahradit.
Nevidím to tak kupodivu jen já, ale i Kia. Korejská automobilka tak nově potvrdila spekulace, že se Ceed dočká alespoň nepřímé náhrady v podobně docela jinak koncipovaného amerického modelu K4, který bude poevropštěn. Kia s ním dle svého názoru zcela přepíše pravidla hry v segmentu kompaktních hatchbacků, neboť oproti stávajícímu provedení se délka natáhne ze 4 310 na 4 440 milimetrů a šířka z 1 800 na 1 850 mm. Ve srovnání s takovou Škodou Octavia tak sice novinka bude o 249 mm kratší, Volkswagen Golf ale pro změnu o 156 mm překoná.
Kia slibuje, že cestující vzadu budou mít 964 mm místa pro nohy a 973 mm pro hlavu, což z K4 skutečně dělá rekordmana. Působivý je pak i 438litrový zavazadelník, jakkoli i v tomto ohledu se korejský hatchback řadí mezi Golf (381 l) a Octavii (600 l). O trochu hůř na tom ale Korejci budou pod kapotou, neboť základ nabídky podobně jako u Ceedu má tvořit litrový tříválec, tedy jednotka, od které již koncern VW ustoupil a dal raději přednost kultivovanějšímu čtyřválci 1,5 TSI. Ale i to je pohledem Čechů pořád „správný” pohon.
Litrový motor Kie má rovněž nabízet 115 koní, o jejichž přenos dopředu se postará šestistupňový manuál. Na vrchol nabídky se oproti tomu postaví přeplňovaná čtyřválcová jedna-šestka naladěná na 150 či 180 koní, se kterou bude spárován výlučně dvouspojkový automat. Mimo to bude možné zvolit mild-hybridní ústrojí a od příštího roku také plně hybridní. Na plnou elektromobilitu ale u tohoto vozu nedojde, o to se starají zmiňovaná „évéčka“.
Uvnitř novinky lze očekávat 12,3palcový digitální přístrojový štít a stejně velkou obrazovku multimédií, mezi něž se ale ještě vměstná 5,3palcový displej určený k ovládání klimatizace. Uživatelská přívětivost se tak vůči stále ještě poměrně analogovému Ceedu sníží, a to navzdory tomu, že značka nabídne hlasový asistent, který aktivujete slovy „Hey Kia“. Chybět pak nebude nejen bezdrátové dobíjení mobilů, ale i využití telefonu jako digitálního klíčku od vozu.
Nový hatchback má být pochopitelně také napěchován asistenčními a bezpečnostními systémy, načež lze jen doufat, že Korejci odvedou mnohem lepší práci než u končícího Ceedu, který pípá na každém metru. Ne proto, že byste byli rozeným pirátem silnic, ale protože značka nezvládla kalibraci techniky na jedničku. Její vozy tak bezdůvodně brzdí třeba před horizontem, nebo jsou schopné vás tlačit do příkopu, protože šmouhu na asfaltu považují za dopravní značení.
Zbývá už jen dodat nástřel ceny. Končící Ceed jakožto hatchback se v akci nabízí od 434 980 Kč, u novinky ale nepředpokládáme, že by zamířila pod metu půl milionu korun. Spíš se daleko víc přiblíží Octavii a Golfu, které lze pořídit od 609 900 a 677 900 Kč. Stejně dobře jako předchůdce se tak asi prodávat nebude, na druhé straně by ovšem elektrické příbuzné značky měla velmi snadno převálcovat. Ostatně jinak by se Korejci s jejím příchodem ani neobtěžovali.
Evropská verze modelu K4 chce nabídnout hlavně rekordní prostor v kabině a zavazadelníku. Vnější design pak není až tak líbivý jako u Ceedu, kvůli cenám a spalovacím jednotkám ale řada lidí tohoto Korejce vezme na milost. Foto: Kia
Zdroj: Kia
Bleskovky
- Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši
dnes
- Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen
včera
- Němec si udělal zjevně legrační napodobeninu policejního vozu s nápisem Folizei, udělali u něj domovní prohlídku a auto mu sebrali
16.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Testy WSBK - Jerez 2. den včera 19:37
- Honda WN7: elektrický motocykl včera 12:45
- Testy WSBK - Jerez 1. den 16.9.2025
- Test MotoGP v Misanu 15.9.2025
- Ducati Diavel V4 RS a Multistrada V4 RS 2026: absolutní vášeň 15.9.2025
Nejčtenější články
- Svět se musel zbláznit, když se dnes falešný starý Mercedes prodává dráž než skutečné nové Ferrari
18.8.2025
- Končící superhit Kie už brzy koupíte jen v bazarech, novější provedení vás nezruinují ani při pořízení, ani provozem
18.8.2025
- Opuštěný sklad vydal poklad v podobě desítek nejetých automobilových pecek včetně zánovního BMW M5 E39 či nového Fordu GT
19.8.2025
- Majitelé moderních VW se děsí sahat na volanty svých aut kvůli jejich nebezpečnosti, na automobilku podávají hromadnou žalobu
19.8.2025
- VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto
19.8.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva