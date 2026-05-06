Miláček Čechů od Kie nakonec v Evropě nekončí, dál přežije aspoň v této svérázné podobě

Zaříznout tohle auto bez adekvátní náhrady nebyl od Korejců dobrý nápad, minimálně na českých prodejích je to okamžitě znát. Tahle novinka patrně nepřichází v reakci na to, přesto ji někteří nejspíš uvítají.

6.5.2026 | Petr Prokopec

Foto: Kia

V loňském roce Kia ve své žilinské továrně ukončila výrobu modelů Ceed, Ceed SW a Proceed. Šlo o dost nešťastné rozhodnutí, zvlášť když uvážíme, že se Korejci rozhodli místo toho ve stejných fabrikách nově montovat elektromobily, které nedokáží tyto modely v nabídce rozumně nahradit. Třeba u nás je zájem o elektrické Kie zcela mizivý, všechny modely s tímto pohonem dohromady totiž za první tři letošní měsíce dosáhly jen na 118 prodejů, to je skoro nic. Pro srovnání - jde jen o pět aut víc, než kolik se prodalo Ceedu jen jako hatchbacku a kombíku za pouhý březen. A to dealeři dávno jen doprodávají skladová auta.

Když sečteme výsledky obou těchto verzí za první kvartál a přihodíme k nim ještě registrace Proceedu a varianty Xceed, jsme rázem na 733 aute. Celkově u nás Kia za toto období prodala 2 088 aut, celá „ceedovská rodina“ tak má na kontě víc než třetinu místního odbytu. Ceed prostě je miláček Čechů. A jakkoli ne všude je tak populární jako u nás, nad krokem Korejců musíme znovu hlavou, neboť ani model K4 z Mexika není pro Ceed rozumnou náhradou.

Možná i proto se Kia rozhodla s tímto modelem úplně neskončit a zničehonic vytáhla facelift varianty Xceed. To je na jednu stranu chvályhodné, na tu druhou ale automobilka tomuto lehce allroadově orientovanému hatchbacku dodala tvář elektromobilů, což jeho přitažlivost stěží nakopne.

Aktuální designový jazyk značky zvaný Opposites United totiž není ani nadčasový, ani pohledný, je v lepším případě šokující a v tom horším odpudivý. Říkáme to bez ohledu na pohon, však se podívejte na zmíněný model K4, který má zaskočit za Ceed a Ceed SW. Xceed se mu nyní nově hodně přiblížil, neboť se dočkal vertikálně orientovaných světel. Dříve ikonický „tygří čumák“ pak nahradila už jen symbolická škvíra pod kapotou motoru.

Podobným způsobem došlo na úpravy zadních partií, zatímco boky zůstaly věrné původnímu stylu. Rušivě to sice nepůsobí, ovšem zatímco původní Xceed působil povedeně i sedm let po svém debutu, faceliftované provedení bude zřejmě vypadat zastarale už za pár měsíců. V interiéru se pak sice pěje trochu jiná píseň, ovšem ani v tomto případě nelze reagovat jen chválou. Korejci totiž přišli s dvojicí 12,3palcových displejů, které doplnila přepracovaná palubka, nová centrální konzole a jiný volant.

Na první pohled vše působí mnohem čistěji, zachování některých fyzických tlačítek navíc majitelům umožní, aby i klimatizaci ovládali za jízdy, a to bez nutnosti sundat oči z vozovky. Jenže větší důraz kladený na digitalizaci povede také k vyšší nespolehlivosti, neboť pokud si lidé u moderních aut na něco stěžují, je to především elektronika. Přitom zrovna Kie nenakupují lidé, kteří si doutník odpalují pětitisícikorunou, ale spíše ti, kteří za své peníze požadují maximum užitné hodnoty i odolnosti.

Po stránce motorické Kia detaily nepřidala, uvedla však, že nabídka bude znovu postavena kolem čistě spalovacích a mild-hybridních motorů. Znamená to tedy, že plug-in hybridní experiment se nevrátí. Výroba v Žilině odstartuje 29. května, zatímco na prodej dojde krátce poté. Ceny pak sice známé taktéž nejsou, zcela jistě však zamíří nad stávajících 444 980 Kč, za které lze pořídit základ s litrovým tříválcem, šestistupňovým manuálem a úrovní výbavy Comfort. Ani to Xceedu neprospěje.


Kia Xceed jako jediný zástupce populární rodiny korejských spalovacích aut přežil smrt svých sourozenců a dokonce se dočkal faceliftu. Zejména při pohledu na novou příď ale máme pocit, že automobilka by udělala lépe, kdyby neudělala nic. Foto: Kia

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

